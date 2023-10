Pronostici Basket LBA 4a giornata. Dopo la vittoria di Venezia alla 2° giornata, anche lo scorso weekend abbiamo dato una segnalazione giusta con Sassari che in casa si è sbloccata con la prima vittoria stagionale, battendo Treviso. Non c’è due senza tre, vediamo le analisi della 4° giornata del campionato di pallacanestro italiana dove cerchiamo un altra segnalazione vincente con le nostre scommesse LBA.

Pronostici Basket LBA 4a giornata: anticipo del sabato

Ad aprire il fine settimana del massimo campionato cestistico italiano è l’anticipo di sabato 21 ottobre tra Vanoli Basket Cremona e UnaHotels Reggio Emilia. I padroni di casa hanno vinto una sola volta nelle prime 3 giornate, mentre gli emiliani sono reduci dal ko subito in casa dell’Armani, arrivato dopo due successi.

L’ultimo precedente risale al marzo del 2022, quando Reggio Emilia si è imposta a Cremona, interrompendo una striscia di 3 sconfitte consecutive contro questo avversario.

Pronostici Basket LBA 4a giornata: le prime partite di domenica

Domenica il programma prosegue con la gara tra Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino. Negli ultimi giorni, il club di casa è stato al centro di voci di mercato ma, tramite La Prealpina, la società ha smentito le voci circa il possibile taglio dal roster di Willie Cauley-Stein. Nella passata regular season, doppio successo dei trentini, che non avevano mai vinto nelle 4 gare antecedenti quella doppia sfida.

La Nutribullet Treviso cerca la prima vittoria stagionale ospitando l’Umana Reyer Venezia, che ad oggi è in testa alla classifica a punteggio pieno. Perfetto equilibrio nelle ultime due stagioni tra queste due squadre, con 2 successi per parte nella regular season.

Va a caccia di conferme la Gevi Napoli Basket che ospita una Happy Casa Brindisi ancora ferma al palo e sconfitta anche in FIBA Europe Cup contro il Saragozza. Sono solo 4 i precedenti tra i due team in competizioni ufficiali e il bilancio è nettamente dalla parte dei pugliesi con 3 successi contro 1.

La Bertram Derthona Tortona, reduce da 2 successi consecutivi dopo la sconfitta nella prima giornata e dall’esordio trionfale in Champions League, ospita l’EA7 Emporio Armani Milano, che potrebbe pagare le fatiche di coppa. Le due compagini si sono affrontate già in amichevole a settembre e l’esito è stato identico ai precedenti 5 match ufficiali: solo vittorie dell’Olimpia ad oggi in questo incrocio.

Pronostici Basket LBA 4a giornata: gli ultimi match in programma

La Carpegna Prosciutto Pesaro e la Givova Scafati arrivano alla sfida dopo aver vinto finalmente il loro primo match stagionale, dopo le due sconfitte rimediate da entrambe all’avvio. Queste due formazioni si sono ritrovate di fronte l’anno scorso dopo i primi 2 incroci nel massimo campionato risalenti alla stagione 2007-2008: il bilancio è in perfetto equilibrio con 2 successi per parte.

A Pistoia va in scena un altro testacoda tra la squadra di casa, l’Estra ancora a 0 punti, e la Germani Brescia, che viaggia invece a punteggio pieno. Questa sfida mancava dal 2019 e negli ultimi 4 precedenti il bilancio è in perfetta parità (2-2).

Chiude il programma della quarta giornata di LBA la Virtus Segafredo Bologna, ancora imbattuta e lanciata dal secondo successo in Eurolega, che affronta il Banco di Sardegna Sassari. che ha collezionato fin qui due sconfitte e un successo. Le Vu-nere hanno sempre battuto i sardi negli ultimi 3 precedenti, mentre, se si allarga la statistica ai 16 incroci più recenti, il bilancio è di 10 successi emiliani contro 6.

