Pronostici Basket LBA 5a giornata. Le analisi di tutte le partite del campionato di pallacanestro italiano al via con un doppio anticipo al sabato mentre lunedì si chiuderà con l’interessante posticipo del lunedì, Basket Napoli-Virtus Bologna. Attenzione a Brindisi-Pistoia su cui diamo un consiglio per le scommesse sulla Lega Basket A.

Pronostici Basket LBA 5a giornata: gli anticipi di sabato

La 5° giornata di LBA inizia con Germani Brescia, una delle tre formazioni attualmente a punteggio pieno, e la Dolomiti Energia Trentino, che insegue con due lunghezze in meno (3 successi e una sconfitta). Nella passata edizione della regular season, doppio successo per Trento, che è a quota 7 vittorie nei 10 precedenti più recenti contro Brescia.

Il secondo anticipo del sabato oppone il Banco di Sardegna Sassari e la Bertram Yachts Derthona Tortona, che attualmente hanno rispettivamente 2 e 4 punti dopo aver disputato quattro turni. Solo vittorie dei sardi negli ultimi 3 precedenti.

Pronostici Basket LBA 5a giornata: le partite di domenica

Domenica pomeriggio si inizia con Givova Scafati-Vanoli Basket Cremona. I padroni di casa sono reduci da due vittorie di fila dopo gli altrettanti Kko rimediati nelle prime due giornate, mentre gli ospiti hanno solo 2 punti dopo 4 turni. Primo confronto diretto tra queste due squadre.

EA7 Emporio Armani Milano, che fin qui ha messo insieme 6 punti, ospita al Forum di Assago la Carpegna Prosciutto Pesaro, che invece di punti ne ha solo 2 (un successo e 3 sconfitte). Rispetto al precedente weekend, Messina dovrebbe avere a disposizione Nikola Mirotic. Due sole vittorie di Pesaro negli ultimi 14 incroci con Milano, uno dei quali ottenuto la scorsa stagione, nella fase ad eliminazione diretta.

La Happy Casa Brindisi torna in campo sul parquet amico contro la matricola Estra Pistoia. Entrambe si trovano ancora ferme al palo senza punti. I pugliesi hanno sempre vinto nei 4 precedenti incroci, portandosi sul 6-4 nei 10 incontri più recenti. Il fattore campo potrebbe inoltre aiutare i pugliesi. Consigliamo BRINDISI -3.5 @1.73.

L’Umana Reyer Venezia ospita l’Openjobmetis Varese, battuta nel precedente più recente, dopo ben 3 ko consecutivi. Al momento i lagunari sono nel gruppetto di testa a punteggio pieno, mentre Varese ha vinto solo all’esordio, rimediando poi 3 sconfitte di fila.

L’ultima gara domenicale mette di fronte UNAHOTELS Reggio Emilia-NutriBullet Treviso. Sorprendente l’avvio degli emiliani, che hanno ottenuto 3 successi su 4 match, mentre i veneti sono ancora a secco. Reggio Emilia ha vinto sempre negli ultimi 3 precedenti.

Lunedì la chiusura del cerchio con la GeVi Napoli Basket, 6 punti fin qui, che ospita la Virtus Segafredo Bologna, che ha solo vinto dall’inizio della regular season. Per le Vu-nere, i campani sono una vera e propria bestia nera, poiché hanno perso ben 8 volte su 12 gare e per questo match il Palabarbuto sarà sold out.

Programma completo e quote

Vediamo il programma completo della 5° giornata di LBA e a seguire le migliori quote sul mercato italiano per il big match di questo fine settimana di pallacanestro italiana.

5a GIORNATA LBA – PROGRAMMA E GUIDA TV

28.10. 19:30 Brescia-Trento (DAZN)

28.10. 20:30 Sassari-Tortona (DAZN, Eurosport 2)

29.10. 16:00 Scafati-Cremona (DAZN)

29.10. 17:00 Olimpia Milano-Pesaro (DAZN)

29.10. 17:30 Brindisi-Pistoia (DAZN)

29.10. 18:15 Venezia-Varese (DAZN, DMAX)

29.10. 19:30 Reggiana-Treviso (DAZN)

30.10. 20:30 Basket Napoli-Virtus Bologna (DAZN)

