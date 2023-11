Pronostici Basket LBA 6a giornata. Pesaro-Basket Napoli è l’anticipo di sabato che apre il nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana che continuerà alla domenica, fino al match serale delle ore 20:00, Cremona-Virtus Bologna.

Pronostici Basket LBA 6a giornata: anticipo di sabato e prime partite domenicali

Ad aprire il weekend della 6° giornata del campionato di Basket LBA è Pesaro Carpegna Prosciutto-GeVi Napoli Basket. I padroni di casa arrivano dopo l’inatteso successo in casa dell’Olimpia Milano, mentre i partenopei hanno perso 2 volte nelle ultime 3 gare. Lo scorso anno, doppio successo di Napoli, con i partenopei che hanno vinto 3 dei precedenti 4 incroci.

Domenica, invece, si parte con Estra Pistoia (reduce dalla prima vittoria stagionale) contro Umana Reyer Venezia, una delle due formazioni attualmente a punteggio pieno. I Lagunari in questi giorni sono stati al centro del “caso” Bruno Caboclo, che si sarebbe dovuto trasferire al Partizan Belgrado, ma al momento non c’è alcuna conferma. Venezia è avanti 9-3 negli ultimi precedenti contro Pistoia.

L’EA7 Emporio Armani Milano proverà a cancellare la seconda sconfitta stagionale facendo visita alla Happy Casa Brindisi, ancora ferma a zero punti in coda alla classifica. Negli ultimi tempi si è parlato tanto di rinforzi per il roster di Ettore Messina, tra cui anche il possibile arrivo di Kendrick Nunn, che però alla fine si è accasato al Panathinaikos. Negli ultimi 5 incroci tra Brindisi e Milano, solo successi per i lombardi.

Pronostici Basket LBA 6a giornata: le altre sfide di domenica

La Bertram Yachts Derthona Tortona, dopo il 3° successo stagionale, ospita la Germani Brescia, che invece è incappata nella sua prima sconfitta in campionato. Si tratta del rematch della semifinale di Supercoppa disputata a settembre e vinta dai lombardi per 86-63. Sono 3 i successi consecutivi di Brescia contro i piemontesi.

La NutriBullet Treviso è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e domenica ospita la Givova Scafati, che dopo 2 successi di fila è incappata in una sconfitta lo scorso weekend. Lo scorso anno un successo a testa nella regular season, ma Treviso è nettamente in vantaggio nella LBA contro questo avversario (5-1).

Sfida d’alta classifica tra due formazioni attualmente appaiate a quota 8 punti, ovvero Dolomiti Energia Trentino-UNAHOTELS Reggio Emilia. Lo scorso anno, doppio successo degli emiliani, che sono in vantaggio per 6-1 nei 7 scontri più recenti nel massimo campionato di basket.

Hanno 2 punti a testa, invece, Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari, che si sfideranno a Varese. Secondo le ultime indiscrezioni, la panchina di Tom Bialaszewski è a rischio e i risultati di questa settimana potrebbero essere decisivi per la dirigenza di Varese. Dal mercato resta viva la pista che porta a Riccardo Moraschini. Dall’altra parte, invece, rischiano il taglio Stanley Whittaker e Vasilis Charalampopoulos. L’ultimo precedente risalente a marzo scorso ha visto prevalere Sassari, che è in vantaggio per 8-2 nei 10 incroci più recenti.

Chiude il programma Vanoli Basket Cremona-Virtus Segafredo Bologna, con la formazione bolognese ancora imbattuta e in vetta alla classifica del campionato, e che sta andando forte anche in Eurolega. Le Vu-nere hanno sempre vinto nei 3 precedenti più recenti contro i cremonesi.

Pronostici Basket LBA 6a giornata: programma completo e classifica

Vediamo il programma completo e la guida tv per la 6° giornata del campionato di pallacanestro italiana. A seguire la classifica aggiornata di LBA.

6a GIORNATA LEGA BASKET SERIE A

04.11. 20:30 Pesaro-Basket Napoli (DAZN ed Eurosport 2)

05.11. 16:00 Pistoia-Venezia (DAZN)

05.11. 16:30 Brindisi-Olimpia Milano (DAZN ed Eurosport 2)

05.11. 17:00 Tortona-Brescia (DAZN)

05.11. 17:30 Treviso-Scafati (DAZN)

05.11. 18:15 Trento-Reggiana (DAZN e DMAX)

05.11. 19:00 Varese-Sassari (DAZN)

05.11. 20:00 Cremona-Virtus Bologna (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Virtus Segafredo Bologna 10 5/0

2 Umana Reyer Venezia 10 5/0

3 Dolomiti Energia Trentino 8 4/1

4 UNAHOTELS Reggio Emilia 6 4/1

5 Germani Brescia 8 4/1

6 GeVi Napoli Basket 6 3/2

7 EA7 Emporio Armani Milano 6 3/2

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 6 3/2

9 Vanoli Cremona 4 2/3

10 Givova Scafati 4 2/3

11 Carpegna Prosciutto Pesaro 4 2/3

12 Openjobmetis Varese 2 1/4

13 Banco di Sardegna Sassari 2 1/4

14 Estra Pistoia 2 1/4

15 NutriBullet Treviso Basket 0 0/5

16 Happy Casa Brindisi 0 0/5

