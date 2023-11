Pronostici Basket LBA 7a giornata. Sabato 11 novembre Virtus Bologna-Treviso apre il weekend del campionato di pallacanestro italiano. Si gioca lo stesso giorno anche Basket Napoli-Varese. Il resto delle partite alla domenica, col turno che sarà chiuso da Brescia-Cremona.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: doppio anticipo di sabato

La 7° giornata della Lega Basket di Serie A si apre con un testa-coda tra Virtus Segafredo Bologna-NutriBullet Treviso. Le Vu-nere sono reduci dalla prima sconfitta stagionale subita a Cremona, mentre i veneti hanno perso il 6° match di fila in casa contro Scafati. Treviso ha vinto l’ultimo precedente con la Virtus, risalente ad aprile scorso, dopo aver perso tutti i 9 incroci precedenti.

L’altro anticipo del sabato vede di fronte la GeVi Napoli Basket, in piena zona playoff con 8 punti, e l’Openjobmetis Varese, reduce dal 2° successo stagionale. Varese ha vinto i 3 incroci più recenti contro i campani, dopo aver perso tutti e 4 i precedenti.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: le sfide di domenica

Si inizia col Banco di Sardegna Sassari, reduce da 3 sconfitte consecutive, in casa contro la Dolomiti Energia Trentino, che nello stesso parziale ha invece sempre vinto, ma potrebbe pagare le fatiche di Eurocup. Trento non ha mai battuto i sardi nei 5 incontri più recenti, ottenendo in totale solo 4 affermazioni negli ultimi 11 precedenti.

L’EA7 Emporio Armani Milano sarà di scena in casa della Givova Scafati, che ha solo 2 punti in meno dei milanesi. Ettore Messina e la sua dirigenza sono alle prese con la questione playmaker, visto che Pangos non sembra soddisfare il coach (si vocifera di un interesse per Austin Rivers, Juan Nunez e Luca Vildoza). In tutto sono 6 i precedenti con un bilancio nettamente dalla parte dei meneghini (5-1).

L’Umana Reyer Venezia, un’altra delle quattro squadre attualmente in vetta con 10 punti, ospita la Happy Casa Brindisi, che invece è ancora ferma al palo. Dopo il cambio di guida tecnica e l’arrivo di coach Dragan Sakota, ai pugliesi viene accostato insistentemente anche James Ennis. Il bilancio dei 10 incroci più recenti è in perfetto equilibrio (5-5).

La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Bertram Yachts Derthona Tortona, che ha solo 2 punti in più dei padroni di casa. 4 i precedenti nel massimo campionato, con 2 successi per parte.

La UNAHOTELS Reggio Emilia, che è partita bene in questa stagione, se la vedrà con la matricola Estra Pistoia, reduce da 2 successi consecutivi. Queste due squadre non si affrontano dal 2020, con l’ultimo incrocio appannaggio dei toscani. Sono 14 in tutto i precedenti in LBA e il bilancio è a favore degli emiliani per 8-6.

Chiude il turno la Germani Brescia, che dall’alto dei suoi 10 punti ospita però una Vanoli Basket Cremona che vive un buon momento di forma. Il derby lombardo manca dall’aprile del 2022, con Brescia che si è assicurata tutti e 3 gli ultimi incontri e si trova in vantaggio per 7-4 nel totale dei precedenti in Serie A.

Pronostici Basket LBA 7a giornata: programma completo e classifica

7a GIORNATA LBA

11.11. 19:30 Virtus Bologna-Treviso (DAZN)

11.11. 20:30 Basket Napoli-Varese (DAZN ed Eurosport 2)

12.11. 16:30 Sassari-Trento (DAZN ed Eurosport 2)

12.11. 17:00 Scafati-Olimpia Milano (DAZN)

12.11. 18:00 Venezia-Brindisi (DAZN)

12.11. 18:15 Pesaro-Tortona (DAZN e DMAX)

12.11. 19:00 Reggiana-Pistoia (DAZN)

12.11. 20:00 Brescia-Cremona (DAZN)

CLASSIFICA

1 Virtus Segafredo Bologna 10 5/1

2 Dolomiti Energia Trentino 10 5/1

3 Umana Reyer Venezia 10 5/1

4 Germani Brescia 10 5/1

5 GeVi Napoli Basket 8 4/2

6 EA7 Emporio Armani Milano 8 4/2

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 8 4/2

8 Vanoli Cremona 4 3/3

9 Bertram Yachts Derthona Tortona 6 3/3

10 Givova Scafati 6 3/3

11 Openjobmetis Varese 4 2/4

12 Carpegna Prosciutto Pesaro 4 2/4

13 Estra Pistoia 4 2/4

14 Banco di Sardegna Sassari 2 1/5

15 NutriBullet Treviso Basket 0 0/6

16 Happy Casa Brindisi 0 0/6

