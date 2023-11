Pronostici Basket LBA 9a giornata. Abbiamo analizzato tutte le sfide del campionato di pallacanestro italiano in programma nel fine settimana del 25 e 26 novembre 2023.

Pronostici Basket LBA 9a giornata: anticipo del sabato e prime partite di domenica

La 9° giornata di LBA, il campionato di pallacanestro italiana, inizia con l’anticipo di sabato tra Banco di Sardegna Sassari-Givova Scafati, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento con la metà dei punti degli ospiti. Gli unici 2 precedenti tra queste due compagini risalgono alla precedente stagione di LBA e hanno visto affermarsi in entrambi i casi gli isolani.

Domenica si inizia con Umana Reyer Venezia-UNAHOTELS Reggio Emilia, con i lagunari in vantaggio di 2 punti sugli emiliani, ma entrambe le formazioni, negli ultimi 3 turni, hanno avuto un identico score con 2 sconfitte e 1 successo. Nessuna vittoria per Reggio Emilia nei 10 precedenti più recenti: l’ultima vittoria emiliana risale al 30 dicembre 2018.

L’EA7 Emporio Armani Milano cerca il 6° successo stagionale ospitando l’Estra Pistoia, che ha vinto 3 volte nei 4 turni più recenti, dopo aver perso i primi 4 march di campionato. Nei 12 precedenti più recenti non c’è comunque storia, con le Scarpette Rosse avanti per 10-2.

La capolista Virtus Bologna sarà di scena in casa della Happy Casa Brindisi, attualmente ferma a quota 0. Insomma, sulla carta non dovrebbe esserci partita, con 10 successi su 11 match per le Vu-nere negli scontri più recenti. Gli emiliani dovrebbero ritrovare Achille Polonara, Brindisi, invece, attende novità da Brandon Knight, obiettivo numero uno per rinforzare il roster in cabina di regia.

Pronostici Basket LBA 9a giornata: le altre sfide domenicali

La GeVi Napoli Basket cerca il quarto successo consecutivo sul parquet amico di un PalaBarbuto tutto esaurito contro la Vanoli Basket Cremona. Gli unici due precedenti in LBA tra queste due squadre risalgono alla regular season del 2021-2022 con una vittoria per parte nei rispettivi incontri casalinghi.

La Germani Brescia cerca l’aggancio alla vetta ospitando la Openjobmetis Varese, contro la quale il bilancio negli ultimi 8 match ufficiali è in perfetto equilibrio (4-4). Nonostante le due vittorie consecutive tra campionato e Europe Cup, Varese si starebbe guardando attorno per un nuovo innesto sul mercato, anche se stanno recuperando Sean McDermott e Matteo Librizzi.

La Carpegna Prosciutto Pesaro cerca il 4° successo di questa regular season ospitando l’altra compagine ancora senza punti, ovvero la NutriBullet Treviso. Nei 15 precedenti più recenti solo 4 successi per Pesaro, che però in questa occasione si approccia all’appuntamento con i favori del pronostico, anche se i veneti si presenteranno con due nuove pedine, ovvero Osvaldas Olisevicius e Justin Robinson. In uscita rimangono James Young e Deishuan Booker, che non rientrano nei piani di coach Frank Vitucci.

Chiude il programma Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino, che con una vittoria potrebbe agganciare la vetta in caso di mancato successo della Virtus Bologna. Solo un successo per i trentini negli 8 precedenti più recenti, 2 se si allunga la statistica agli ultimi 11 incroci.

Pronostici Basket LBA 9a giornata: Programma completo e classifica

9a GIORNATA LBA

25.11. 20:30 Sassari-Scafati (DAZN-Eurosport 2)

26.11. 16:30 Venezia-Reggiana (DAZN-Eurosport 2)

26.11. 17:00 Olimpia Milano-Pistoia (DAZN)

26.11. 17:30 Brindisi-Virtus Bologna (DAZN)

26.11. 18:00 Basket Napoli-Cremona (DAZN)

26.11. 18:15 Brescia-Varese (DAZN-DMAX)

26.11. 19:00 Pesaro-Treviso (DAZN)

26.11. 19:30 Tortona-Trento (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Virtus Segafredo Bologna 14 7/1

2 Dolomiti Energia Trentino 12 6/2

3 Germani Brescia 12 6/2

4 Umana Reyer Venezia 12 6/2

5 GeVi Napoli Basket 10 6/2

6 EA7 Emporio Armani Milano 10 5/3

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 10 5/3

8 Vanoli Cremona 8 4/4

9 Bertram Yachts Derthona Tortona 8 4/4

10 Givova Scafati 8 4/4

11 Openjobmetis Varese 6 3/5

12 Carpegna Prosciutto Pesaro 6 3/5

13 Estra Pistoia 6 3/5

14 Banco di Sardegna Sassari 4 2/6

15 NutriBullet Treviso Basket 0 0/8

16 Happy Casa Brindisi 0 0/8

