Pronostici Basket LBA 10a giornata. Abbiamo analizzato tutte le sfide del campionato di pallacanestro italiano in programma nel fine settimana del 2 e 3 dicembre 2023.

Pronostici Basket LBA 10a giornata: anticipi del sabato

Il programma della 10° giornata del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A, inizia sabato alle 19:30 con il match tra Estra Pistoia-GeVi Napoli Basket. Sarà una gara molto interessante, poiché i toscani si sono letteralmente destati negli ultimi 5 turni ottenendo 4 successi, mentre gli ospiti sono nel quartetto di testa grazie alle 4 vittorie consecutive ottenute negli ultimi tempi. Primo incrocio nel massimo campionato tra le due compagini, che si sono affrontate 5 volte nella seconda serie: solo successi campani in quei match. Pistoia dovrebbe presentarsi con il nuovo acquisto Ryan Evans.

UNAHOTELS Reggio Emilia-Carpegna Prosciutto Pesaro, una sfida che dirà molto delle rispettive ambizioni. L’ultimo precedente, datato febbraio 2023, ha visto prevalere Pesaro, che però non aveva mai vinto nei 5 scontri antecedenti.

Pronostici Basket LBA 10a giornata: le prime partite domenicali

Domenica, invece si inizia con l’EA7 Emporio Armani Milano che va a caccia della sesta vittoria stagionale in casa del Banco di Sardegna Sassari, che ha vinto 2 volte negli ultimi 3 turni. Nessun successo degli isolani negli ultimi 8 incroci, uno solo se si allarga il discorso alle 14 sfide ufficiali più recenti.

La Givova Scafati, dopo due sconfitte consecutive, se la vedrà sul parquet amico con la Germani Brescia, che è attualmente seconda in graduatoria. L’ultimo confronto si è concluso con la vittoria dei campani, che però non avevano mai ottenuto un successo nei precedenti 4 incroci, risalenti al campionato di A2.

Il programma prosegue con la gara che mette di fronte le ultime due della classe: il fanalino di coda NutriBullet Treviso, ancora a secco di successi, e la Happy Casa Brindisi, che ha vinto una sola partita proprio nell’ultimo turno, a sorpresa contro le V-Nere. I pugliesi sono avanti per 5-4 nei 9 precedenti ufficiali più recenti.

Pronostici Basket LBA 10a giornata: le altre partite del 03/12/2023

Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia, con i lagunari che si trovano al momento davanti di soli due punti sui trentini che si sono aggiudicati entrambi i match della precedente regular season, dopo che avevano perso tutte e due le sfide della stagione precedente. Rinforzo dal mercato per Venezia che ha firmato il lungo David McCormack.

Openjobmetis Varese-Vanoli Basket Cremona per un derby lombardo che mette in palio punti pesantissimi. Nei 12 precedenti più recenti c’è perfetto equilibrio tra le due compagini, che si sono divise la posta con 6 successi per parte. I padroni di casa, secondo gli ultimi rumors di mercato, si starebbero muovendo per rafforzare il roster e tra i nomi più gettonati c’è quello di Taveion Hollingsworth, 25enne attualmente in forza all’AEK Larnaca (Cipro).

Chiude questo turno Virtus Segafredo Bologna-Bertram Yachts Derthona Tortona. Gli emiliani non hanno mai perso contro questo avversario nei 5 incroci più recenti, con un solo ko negli ultimi 10 confronti diretti. I piemontesi sono però lanciati dalle ultime 2 vittorie consecutive, mentre le Vu-nere hanno perso a Brindisi nell’ultimo turno, dopo aver ottenuto 2 successi consecutivi.

Classifica aggiornata Serie A Basket

LBA: classifica dopo 9 giornate

1 Virtus Segafredo Bologna 14 7/2

2 Germani Brescia 14 7/2

3 Umana Reyer Venezia 14 7/2

4 GeVi Napoli Basket 14 7/2

5 Dolomiti Energia Trentino 12 6/3

6 EA7 Emporio Armani Milano 10 5/4

7 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/4

8 UNAHOTELS Reggio Emilia 10 5/4

9 Vanoli Cremona 8 4/5

10 Givova Scafati 8 4/5

11Estra Pistoia 8 4/5

12 Carpegna Prosciutto Pesaro 8 4/5

13 Openjobmetis Varese 6 3/6

14 Banco di Sardegna Sassari 6 3/6

15 Happy Casa Brindisi 2 1/8

16 NutriBullet Treviso Basket 0 0/9

