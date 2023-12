Pronostici Basket LBA 11a giornata. Nel weekend del 9 e 10 dicembre si gioca l’11° giornata del campionato di basket di Serie A 2023-2024. E’ la domenica del big match Olimpia Milano-Virtus Bologna, difficile da pronosticare. Ci concentriamo su Brindisi-Varese come free pick, partita che chiude il turno.

Pronostici Basket LBA 11a giornata: gli anticipi del sabato

L’Umana Reyer Venezia, dopo il ko netto subito a Trento, torna sul parquet amico ospitando la Givova Scafati con l’obiettivo di agganciare la vetta interrompendo la striscia altalenante di risultati. I campani sono in un momento di netto calo con 3 sconfitte di fila. Gli unici precedenti di LBA si sono disputati nella regular season dello scorso anno, con 1 vittoria per parte, esattamente come avvenuto nella stagione 2010-2011 in A2.

La Bertram Yachts Derthona Tortona ospita l’Estra Pistoia, con le due compagini che arrivano all’appuntamento a parità di punteggio in classifica, ma i toscani stanno attraversando un miglior periodo di forma con 3 successi di fila, mentre i piemontesi hanno perso a Bologna nell’ultimo turno dopo 2 vittorie consecutive. Non ci sono precedenti storici tra i due team.

Pronostici Basket LBA 11a giornata: Big match Olimpia-Virtus

E’ la grande classica degli ultimi anni nella pallacanestro italiana ed ovviamente sarà il big match di giornata domenica pomeriggio dal Forum di Assago con in campo EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna. Le Vu-nere sono attualmente in vetta alla classifica, mentre le Scarpette Rosse stanno arrancando in decima posizione, avendo perso le ultime 2 partite di fila, 3 negli ultimi 4 turni.

Si incontrano le due squadre che hanno letteralmente dominato la scena del basket nazionale negli ultimi anni e che si sono già affrontate in Eurolega a novembre con successo della Virtus. Considerando tutte le competizioni, negli 11 precedenti più recenti sono in vantaggio proprio gli emiliani con 7 vittorie a 4.

Partita sicuramente da non perdere, ma a livello scommesse potrebbe essere meglio evitare (al momento non sono nemmeno ancora disponibili le quote) visto che parliamo di una sfida delicata, a cui le V-nere si presentano meglio, ma che arriva anche dopo un importante e dispendioso doppio turno di Eurolega.

Pronostici Basket LBA 11a giornata: gli altri match di domenica

La GeVi Napoli Basket, attualmente terza in classifica e reduce da un ko dopo 4 successi consecutivi, ospita la UNAHOTELS Reggio Emilia, che ha letteralmente dominato contro Pesaro la scorsa settimana. Nella passata regular season, una vittoria per parte tra queste due compagini, con gli emiliani in vantaggio per 6-4 nel computo totale dei precedenti.

La Germani Brescia cerca il 9° successo stagionale contro il Banco di Sardegna Sassari, che però sta attraversando un buon momento di forma con 2 successi consecutivi, 3 negli ultimi 4 turni. Nei 5 precedenti più recenti, un solo successo per Brescia, che però aveva vinto tutti i 3 scontri antecedenti.

Sfida delicata per la NutriBullet Treviso che, dopo aver ottenuto il primo successo stagionale, fa visita alla Vanoli Basket Cremona. L’ultimo incrocio, risalente a marzo del 2022, ha visto prevalere i lombardi, che però avevano sempre perso nelle 3 precedenti sfide.

Cerca la quinta vittoria stagionale la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ospita la Dolomiti Energia Trentino, attualmente quarta forza della regular season e che ha vinto entrambi gli incroci della passata stagione. Nei 13 precedenti più recenti, netta supremazia di Trento contro questo avversario (11-3).

Chiude il turno il match che si giocherà in Puglia tra Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese. Si affrontano due squadre che non se la passano benissimo e hanno bisogno di punti per risalire il più in fretta possibile, anche se Brindisi di recente ha messo a segno un colpo a sorpresa sbloccandosi col successo sulla Virtus. I lombardi hanno sempre vinto nei 3 precedenti più recenti, dopo che avevano perso le due sfide antecedenti, ma noi preferiamo il rilancio dei pugliesi rinvigoriti dalla vittoria sulla Virtus (anche se dopo è arrivato il ko a Treviso) e come pick di questa settimana consigliamo VITTORIA BRINDISI @1.65 visto che Varese non se la passa meglio e il fattore campo potrà essere determinante, con i lombardi che hanno sempre perso in trasferta (0-4 in cui hanno perso con uno scarto medio di -22.2 punti).

Classifica aggiornata Serie A Basket e programma completo

Vediamo il programma completo e a seguire la classifica aggiornata del campionato di pallacanestro italiano.

11a GIORNATA BASKET LBA

09.12. 19:30 Venezia-Scafati (DAZN)

09.12. 20:30 Tortona-Pistoia (DAZN-Eurosport 2)

10.12. 12:00 Basket Napoli-Reggiana (DAZN)

10.12. 16:30 Brescia-Sassari (DAZN-Eurosport 2)

10.12. 17:00 Cremona-Treviso (DAZN)

10.12. 17:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna (DAZN-DMAX-Nove)

10.12. 18:30 Pesaro-Trento (DAZN)

10.12. 19:30 Brindisi-Varese (DAZN)

CLASSIFICA BASKET LBA

1 Virtus Segafredo Bologna 16 8/2

2 Germani Brescia 16 8/2

3 Dolomiti Energia Trentino 14 7/3

4 GeVi Napoli Basket 14 7/3

5 Umana Reyer Venezia 14 7/3

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 12 6/4

7 Estra Pistoia 10 5/5

8 EA7 Emporio Armani Milano 10 5/5

9 Vanoli Cremona 10 5/5

10 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/5

11 Banco di Sardegna Sassari 8 4/6

12 Givova Scafati 8 4/6

13 Carpegna Prosciutto Pesaro 8 4/6

14 Openjobmetis Varese 6 3/7

15 NutriBullet Treviso Basket 2 1/9

16 Happy Casa Brindisi 2 1/9

Quote Antepost: i dubbi non fermano Milano favorita su Bologna

Facciamo anche un aggiornamento sulle favorite per lo scudetto di Basket italiano nelle lavagne delle quote antepost principali in Italia. Nonostante i tanti passi falsi AdmiralBet continua a favorire l’Olimpia Milano @1.70 per la vittoria della manifestazione (playoffs inclusi).

Segue ovviamente la Virtus Bologna @2.60 su Sisal. Lo scarto rispetto al resto del field è enorme, con Venezia @23.00 che cerca di agire da terza incomoda, poi su Planetwin365 troviamo Brescia @29.00 volte la posta.

