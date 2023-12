Pronostici Basket LBA 12a giornata. Abbiamo analizzato le partite di questo weekend di pallacanestro italiana del 16 e 17 dicembre. Big match Virtus Bologna-Venezia.

Pronostici Basket LBA 12a giornata: gli anticipi del sabato

La 12° giornata di Basket LBA si apre con UNAHOTELS Reggio Emilia e la capolista Germani Brescia. Gli emiliani vengono da due successi consecutivi, mentre i lombardi sono a caccia della quarta vittoria di fila: nessun successo per la Reggiana nei 3 precedenti più recenti, solo 2 se si allarga la statistica agli ultimi 12 incroci.

Il secondo anticipo del sabato si gioca a Bologna con la Virtus Segafredo impegnata sul parquet amico contro l’Umana Reyer Venezia. Entrambe le compagini hanno gli stessi punti, ma le Vu-nere vogliono fare bottino pieno per riagganciare la vetta dopo aver perso 2 partite negli ultimi 3 turni. Negli ultimi 9 precedenti, tra campionato ed Eurocup, nessuna vittoria dei lagunari contro gli emiliani.

Pronostici Basket LBA 12a giornata: le partite di domenica pomeriggio

Il menu domenicale si apre con NutriBullet Treviso-Dolomiti Energia Trentino. I padroni di casa, dopo aver perso le prime 9 gare, hanno conseguito 2 successi consecutivi, ma devono allungare la striscia positiva se vorranno salvarsi. Gli ospiti, dal canto loro, sono reduci da 3 vittorie in 4 turni e si trovano meritatamente in terza piazza. Lo scorso anno, una vittoria per parte in regular season, ma quella di Trento è stata l’unica affermazione nei 7 precedenti più recenti.

Vanoli Basket Cremona-Bertram Yachts Derthona Tortona si affronteranno per trovare punti pesanti in chiave playoff e Final Eight di Coppa Italia, visto che attualmente entrambe si trovano a ridosso delle prime otto. Lo scorso anno i primi due incroci in LBA tra queste compagini, entrambi conclusi con il successo dei piemontesi, che avevano invece perso entrambe le amichevoli precedenti contro Cremona.

Derby lombardo tra Openjobmetis Varese-EA7 Emporio Armani Milano, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento con la metà dei punti delle Scarpette Rosse, tornate alla vittoria nell’ultimo turno. Non ci sono successi di Varese nei 4 incroci precedenti, uno solo negli ultimi 10 scontri. Strada in salita, dunque, per i padroni di casa, che hanno anche perso per almeno un mese Davide Moretti a causa di un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra.

Pronostici Basket LBA 12a giornata: gli ultimi match della sera

L’altro derby di questo turno è rappresentato dall’incontro tra Givova Scafati-GeVi Napoli Basket. I due team non stanno attraversando il loro momento migliore: Scafati ha perso le ultime 4 gare, Napoli le ultime 2. Lo scorso anno, 1 vittoria per parte in regular season, ma in 12 incroci tra A e A2, i partenopei prevalgono per 8-4.

L’Estra Pistoia va a caccia del 5° successo consecutivo ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce da 2 ko consecutivi, 3 negli ultimi 4 match. L’ultimo precedente, risalente al 2019, ha visto uscire vincenti dal parquet i toscani, che avevano sempre perso nei 3 incontri antecedenti.

Chiude il turno l’incontro tra Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi, che vuole abbandonare l’ultimo posto in graduatoria e centrare il 3° successo stagionale. Negli ultimi 6 incroci, perfetto equilibrio tra le due squadre, ch si sono alternate vincendo 3 match per parte. Da monitorare, in casa dei sardi, la situazione di Stanley Whittaker, ufficialmente fuori da 3 settimane per un virus e che potrebbe trasferirsi presto a Varese.

Classifica aggiornata e programma completo Lega Basket Serie A

12a GIORNATA LBA

16.12. 19:30 Reggiana-Brescia (DAZN)

16.12. 20:30 Virtus Bologna-Venezia (DAZN-Eurosport 2)

17.12. 16:30 Treviso-Trento (DAZN)

17.12. 17:00 Cremona-Tortona (DAZN-Eurosport 2)

17.12. 17:30 Varese-Olimpia Milano (DAZN)

17.12. 18:15 Scafati-Basket Napoli (DAZN-DMAX)

17.12. 19:00 Pistoia-Pesaro (DAZN)

17.12. 20:00 Sassari-Brindisi (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Germani Brescia 18 9/2

2 Virtus Segafredo Bologna 16 8/3

3 Dolomiti Energia Trentino 16 8/3

4 Umana Reyer Venezia 16 8/3

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 14 7/4

6 GeVi Napoli Basket 14 7/4

7 Estra Pistoia 12 6/5

8 EA7 Emporio Armani Milano 12 6/5

9 Vanoli Cremona 10 5/6

10 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/6

11 Banco di Sardegna Sassari 8 4/7

12 Givova Scafati 8 4/7

13 Carpegna Prosciutto Pesaro 8 4/7

14 Openjobmetis Varese 6 3/8

15 NutriBullet Treviso Basket 4 2/9

16 Happy Casa Brindisi 4 2/9

