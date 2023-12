Pronostici Basket LBA 13a giornata. Turno pre natalizio per il campionato di pallacanestro italiana in campo il 22 e il 23 dicembre 2023. In campo anche le prime due della classe che si affronteranno nel big match inatteso: Venezia-Brescia.

Pronostici Basket LBA 13a giornata: le prime partite di sabato

Tra sabato e domenica si gioca la 13° giornata di LBA, il turno pre natalizio della Serie A di pallacanestro italiana. Il grosso delle partite sono in programma il 23 dicembre. Si inizia con Bertram Yachts Derthona Tortona-NutriBullet Treviso. I piemontesi (che si sono rafforzati sul mercato riportando in Italia Colbey Ross, proveniente dal Buducnost) hanno 4 punti in più rispetto agli ospiti, ma vengono da 3 sconfitte di fila, mentre i veneti sono in ripresa con 3 vittorie recenti. L’ultimo precedente ha visto prevalere Tortona, che però non aveva mai vinto nei 4 scontri antecedenti tra Serie A e A2.

Il fanalino di coda Happy Casa Brindisi ospita la Givova Scafati, tornata alla vittoria nel derby contro Napoli.

La Dolomiti Energia Trentino, ko a Treviso nel turno precedente, ospita la GeVi Napoli Basket, che si trova una posizione sotto in classifica e ha sempre perso nelle ultime 3 giornate. Bilancio in perfetta parità nei 4 precedenti: i campani si sono assicurati gli ultimi 2 incroci, dopo aver perso entrambi quelli precedenti.

Sfida d’altissima quota tra Umana Reyer Venezia-Germani Brescia. Si affrontano rispettivamente seconda e prima della classe. I lagunari hanno vinto 9 volte e perso 3, mentre la capolista lombarda ha conquistato 10 successi perdendo in 2 occasioni. Tra campionato ed Eurocup, Venezia ha sempre battuto Brescia nei 4 precedenti più recenti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket LBA 13a giornata: gli altri match e il posticipo domenicale

La Virtus Segafredo Bologna, che è scivolata al terzo posto dopo le ultime 2 sconfitte consecutive, farà visita all’Estra Pistoia, che attualmente occupa la nona piazza. Un solo successo dei toscani nei 5 precedenti più recenti, 2 se si allarga la statistica alle ultime 10 sfide. Le Vu-nere sono reduci dal successo di Eurolega contro l’Olympiakos e, per reggere il doppio impegno, la dirigenza degli emiliani potrebbe essere pronta ad intervenire anche sul mercato.

Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno, la Carpegna Prosciutto Pesaro proverà ad allungare la striscia positiva contro l’Openjobmetis Varese, che occupa la penultima posizione ed è reduce da 4 sconfitte di seguito. L’ultimo precedente, risalente al mese di marzo, è stato appannaggio dei lombardi.

UNAHOTELS Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari è una sfida che mette in palio punti pesanti per la Final Eight di Coppa Italia. I sardi hanno vinto gli ultimi 2 precedenti contro gli emiliani, perdendo solo in 2 occasioni negli 8 scontri più recenti.

Domenica il posticipo tra EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Basket Cremona, derby lombardo che vede attualmente i due team distanziati solo da 2 punti. Si muove qualcosa in chiave mercato in casa Olimpia Milano, visto che Ismael Kamagate potrebbe finire in prestito, mentre Ettore Messina attende sempre l’arrivo di un play.

Classifica Aggiornata e turno completo

13a GIORNATA LBA

23.12. 16:30 Tortona-Treviso (DAZN ed Eurosport 2)

23.12. 18:30 Brindisi-Scafati (DAZN ed Eurosport 2)

23.12. 19:00 Trento-Basket Napoli (DAZN)

23.12. 19:30 Venezia-Brescia (DAZN)

23.12. 20:00 Pistoia-Virtus Bologna (DAZN)

23.12. 20:30 Pesaro-Varese (DAZN)

23.12. 21:00 Reggiana-Sassari (DAZN e DMAX)

24.12. 12:00 Olimpia Milano-Cremona (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Germani Brescia 20 10/2 *

2 Umana Reyer Venezia 18 9/3 *

3 Virtus Segafredo Bologna 16 8/4

4 Dolomiti Energia Trentino 16 8/4

5 GeVi Napoli Basket 14 7/5

6 EA7 Emporio Armani Milano 14 7/5

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 14 7/5

8 Vanoli Cremona 12 6/6

9 Estra Pistoia 12 6/6

10 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/7

11 Givova Scafati 10 5/7

12 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/7

13 Banco di Sardegna Sassari 8 4/7

14 NutriBullet Treviso Basket 6 3/9

15 Openjobmetis Varese 6 3/9

16 Happy Casa Brindisi 4 2/9

* già qualificate per le Final Eight di Coppa Italia

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB