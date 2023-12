Pronostici Basket LBA 14a giornata. Sarà l’anticipo di venerdì tra Varese e Reggiana ad aprire la 14ª giornata del campionato di basket di Serie A, l’ultima dell’anno solare 2023 che abbiamo analizzato per voi.

Pronostici Basket LBA 14a giornata: l’anticipo del venerdì

Ad aprire il weekend della 14° giornata di LBA, il campionato di pallacanestro italiano, sarà l’anticipo di venerdì tra Openjobmetis Varese-UNAHOTELS Reggio Emilia.

I padroni di casa sono reduci dal quarto successo stagionale, ma devono vincere ancora per tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere, mentre gli emiliani sono già qualificati per le Final Eight di Coppa Italia. Negli ultimi 4 confronti, perfetto equilibrio tra i due team (2 successi per parte), dopo che Reggio Emilia aveva vinto tutte le 4 sfide antecedenti.

Pronostici Basket LBA 14a giornata: le partite del sabato

Sabato la giornata si apre con la Vanoli Basket Cremona a cercare punti playoff contro il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, formazione che fin qui ha ottenuto solo 2 successi (11 ko). Gli ultimi 2 incroci se li sono assicurati i pugliesi, che invece avevano sempre perso nei 3 scontri precedenti.

La GeVi Napoli Basket ospita la Bertram Yachts Derthona Tortona, che ha appena cambiato guida tecnica salutando Marco Ramondino e affidandosi a coach Walter De Raffaele. Entrambe le formazioni vengono da 4 ko consecutivi, chi si sbloccherà interrompendo la striscia negativa? Bilancio in perfetta parità tra le due squadre in Serie A (2 vittorie per parte), ma anche nel computo totale dei precedenti (10) con 5 successi a testa.

Ostacolo Banco di Sardegna Sassari per l’Umana Reyer Venezia, capolista reduce da 3 vittorie di seguito. I sardi hanno sempre vinto nei 3 confronti più recenti contro i lagunari, 4 successi se si allarga il range alle ultime 5 sfide. In questi giorni Venezia ha intanto piazzato un importante colpo di mercato, con l’arrivo del centro Mfiondu Kabengele da Atene.

La Givova Scafati cerca il 3° successo consecutivo contro un avversario tosto come la Dolomiti Energia Trentino, che attualmente occupa la quarta posizione. Gli unici confronti in LBA risalgono alla passata stagione, entrambi vinti da Trento, mentre, se si allarga lo score a tutte le competizioni, il bilancio è di 3 successi contro uno per i trentini.

Dopo 4 successi consecutivi, la NutriBullet Treviso vuole continuare a risalire la china ospitando l’Estra Pistoia, che ha perso entrambe le gare degli ultimi 2 turni. Due soli precedenti tra queste due squadre nel massimo campionato di basket: risalgono alla stagione 2019-2020 e hanno visto i trevigiani imporsi in regular season sia all’andata sia al ritorno.

Pronostici Basket LBA 14a giornata: i match di Virtus ed Olimpia

Derby lombardo tra Germani Brescia, una delle due formazioni di vertice con 20 punti, ed EA7 Emporio Armani Milano, che insegue a 4 lunghezze di distacco, ma viene da 3 successi consecutivi. Negli ultimi 4 incroci, Brescia è stata una bestia nera per le Scarpette Rosse, con 3 successi dopo che la leonessa aveva sempre perso nei 6 scontri antecedenti. In casa Milano tengono banco anche le voci relative al capitano Nicolò Melli che è tentato dall’avventura col Partizan Belgrado, un ipotesi non così bizzarra visto che il suo contratto scadrà a giugno 2024.

Chiude il menu il match della Segafredo Arena tra Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro. Prima della stagione ufficiale, i marchigiani hanno battuto le Vu Nere in amichevole dopo che avevano sempre perso negli ultimi 13 incontri ufficiali. Bologna, intanto, dopo aver ceduto al Partizan Belgrado Jaleen Smith, ha prelevato dai turchi del Merkezefendi la guardia lettone Rihards Lomazs.

Classifica Aggiornata e turno completo

14a GIORNATA LBA

29.12. 20:30 Varese-Reggiana (DAZN ed Eurosport 2)

30.12. 16:00 Cremona-Brindisi (DAZN)

30.12. 17:00 Brescia-Olimpia Milano (DAZN)

30.12. 18:30 Basket Napoli-Tortona (DAZN ed Eurosport 2)

30.12. 19:30 Sassari-Venezia (DAZN)

30.12. 20:00 Scafati-Trento (DAZN)

30.12. 20:30 Treviso-Pistoia (DAZN)

30.12. 21:00 Virtus Bologna-Pesaro (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Umana Reyer Venezia 20 10/3 *

2 Germani Brescia 20 10/3 *

3 Virtus Segafredo Bologna 18 9/4 *

4 Dolomiti Energia Trentino 18 9/4 *

5 EA7 Emporio Armani Milano 16 8/5

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 16 8/5 *

7 GeVi Napoli Basket 14 7/6

8 Vanoli Cremona 12 6/6

9 Givova Scafati 12 6/7

10 Estra Pistoia 12 6/7

11 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/8

12 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/8

13 Banco di Sardegna Sassari 10 5/8

14 NutriBullet Treviso Basket 8 4/9

15 Openjobmetis Varese 8 4/9

16 Happy Casa Brindisi 4 2/11

* Già qualificate per la Coppa Italia

