Pronostici Basket LBA 15a giornata. All’Epifania sono in campo Treviso-Varese, anticipo del nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana che continuerà con tutto il resto dei match in campo domenica 7 gennaio 2024, compreso il derby emiliano tra Virtus Bologna-Reggiana, sempre interessante.

Pronostici Basket LBA 15a giornata: anticipo del sabato

Il weekend della 15° giornata di LBA si apre con NutriBullet Treviso-Openjobmetis Varese. I padroni di casa, attualmente penultimi, vogliono riprendere il cammino dopo lo stop del turno precedente, mentre gli ospiti cercano la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

Varese ha vinto entrambi gli ultimi due incroci, dopo che aveva perso nei due precedenti match: insomma, bilancio in perfetta parità nei 4 precedenti più recenti. Intanto, la formazione lombarda ha annunciato il secondo taglio nel roster dopo quello di Willie Cauley-Stein: lascia Varese anche Vinnie Shahid, che sembra destinato alla Juvi Cremona in A2.

Pronostici Basket LBA 15a giornata: le prime partite domenicali

Il primo match domenicale è quello tra Bertram Yachts Derthona Tortona-Givova Scafati. Momento di forma opposto per le due compagini, con i campani che vengono da 3 successi consecutivi, mentre i piemontesi perdono ininterrottamente da 5 turni e per ora a nulla è valso il cambio in panchina. Lo scorso anno i primi due incroci in massima serie tra questi due team, entrambi vinti da Tortona.

La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita il Banco di Sardegna Sassari: curiosamente, negli ultimi 4 turni queste due squadre hanno avuto lo stesso identico rendimento, con una sola vittoria e 3 ko. Negli ultimi 4 precedenti, bilancio in perfetta parità con 2 successi a testa, dopo che i sardi avevano vinto 7 degli 8 incontri precedenti. Sarà una gara da dentro o fuori soprattutto per il coach di Pesaro, Maurizio Buscaglia, che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato.

L’EA7 Emporio Armani Milano sarà di scena in casa della Dolomiti Energia Trentino con l’obiettivo di agguantare in classifica proprio gli avversari, che si trovano avanti di due lunghezze. I milanesi si sono imposti in ben 12 volte negli ultimi 14 precedenti contro i trentini che però potranno contare sul fattore campo (tutto esaurito) e magari su un Olimpia un pò affaticata dal doppio impegno in Eurolega.

Interessante la sfida tra Happy Casa Brindisi-Germani Brescia, per quello che è una sorta di testa-coda visto che gli ospiti sono una delle due formazioni di vetta con 22 punti, mentre i pugliesi sono attualmente il fanalino di coda. Nei 6 scontri più recenti, bilancio in perfetta parità con 3 successi per parte.

Pronostici Basket LBA 15a giornata: gli ultimi match del 7 gennaio

Sfida playoff tra Estra Pistoia-Vanoli Basket Cremona, compagini attualmente appaiate a quota 14 punti. Lo scontro manca in LBA dal 2019: 3-3 nei 6 precedenti più recenti nel massimo campionato di basket.

La Virtus Segafredo Bologna cerca l’aggancio al duo di testa e il 3° successo consecutivo in campionato facendo vista alla UNAHOTELS Reggio Emilia, che attualmente occupa la settima posizione in classifica. Le V-nere hanno sempre vinto negli ultimi 5 derby contro Reggio Emilia. La Virtus sarà reduce dal doppio turno di Eurolega (nel momento in cui scriviamo è arrivato il successo contro il Bayern) dove i bolognesi continuano ad occupare le prime posizioni.

Chiude il programma l’Umana Reyer Venezia, che proverà la fuga contro una GeVi Napoli Basket che si è però ripresa con l’ultima vittoria ottenuta nel turno precedente. Il confronto tra queste due squadre risale alle ultime due stagioni, con un dominio dei lagunari con 4 vittorie su 4 gare.

Classifica Aggiornata e turno completo

PROGRAMMA COMPLETO 17a GIORNATA LBA

06.01. 20:30 Treviso-Varese (DAZN ed Eurosport 2)

07.01. 16:00 Tortona-Scafati (DAZN)

07.01. 16:30 Pesaro-Sassari (DAZN ed Eurosport 2)

07.01. 17:00 Trento-Olimpia Milano (DAZN)

07.01. 17:30 Brindisi-Brescia (DAZN)

07.01. 18:15 Pistoia-Cremona (DAZN e DMAX)

07.01. 19:00 Reggiana-Virtus Bologna (DAZN)

07.01. 20:00 Venezia-Basket Napoli (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Umana Reyer Venezia 22 11/3 *

2 Germani Brescia 22 11/3 *

3 Virtus Segafredo Bologna 20 10/4 *

4 Dolomiti Energia Trentino 18 9/5 *

5 GeVi Napoli Basket 16 8/6

6 EA7 Emporio Armani Milano 16 8/6

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 16 8/6 *

8 Vanoli Cremona 14 7/7

9 Givova Scafati 14 7/7

10 Estra Pistoia 14 7/7

11 Bertram Yachts Derthona Tortona 10 5/9

12 Openjobmetis Varese 10 5/9

13 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/9

14 Banco di Sardegna Sassari 10 5/9

15 NutriBullet Treviso Basket 8 4/10

16 Happy Casa Brindisi 4 2/12

* qualificata per la Coppa Italia

