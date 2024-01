Pronostici Basket LBA 16a giornata. Abbiamo analizzato le sfide del campionato di pallacanestro italiana in campo dal 13 al 15 gennaio 2024 con quote, ultime news, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostici Basket LBA 16a giornata: anticipo del sabato e prime partite domenicali

L’anticipo che sabato 13 gennaio apre la 16° giornata della Serie A di Basket è Vanoli Basket Cremona-Dolomiti Energia Trentino. Entrambe le formazioni hanno perso nell’ultimo turno, con i trentini che addirittura sono incappati in 3 ko nelle ultime 4 giornate. Negli 8 precedenti più recenti, totale equilibrio tra le due squadre con 4 vittorie per parte

Domenica all’ora di pranzo si affrontano Banco di Sardegna Sassari-Estra Pistoia. I toscani, reduci da due successi di fila, hanno staccato il pass per la Coppa Italia e ora puntano a scalare altre posizioni. Negli ultimi 4 precedenti, 2 successi per parte, dopo che i sardi avevano sempre vinto nelle 4 gare antecedenti.

Dopo essersi rilanciata con 3 successi di fila, l’Openjobmetis Varese ospita l’Umana Reyer Venezia, che è rimasta in vetta alla classifica nonostante il ko dell’ultimo turno in casa contro Napoli. All’andata, vittoria dei Lagunari, che hanno bissato l’ultimo successo ottenuto la scorsa stagione ad aprile. Venezia che lavora sempre per migliorarsi sul mercato e, dopo aver preso l’ex Baskonia Max Heidegger, lascerà partire Barry Brown.

Dopo il doppio impegno di Eurolega, l’EA7 Emporio Armani Milano vuole continuare a riavvicinarsi alla vetta di Serie A ospitando la Bertram Yachts Derthona Tortona, che viene dal netto successo casalingo su Scafati. Sono in tutto 6 i precedenti tra i due team in gare ufficiali e i piemontesi non hanno mai ottenuto un successo, nemmeno nella gara di andata, quando Milano si è imposta in trasferta per 79-75.

Pronostici Basket LBA 16a giornata: le altre sfide di domenica e il posticipo Virtus-Brindisi

È quasi un testacoda tra Germani Brescia, attualmente a pari punti con Venezia, e NutriBullet Treviso, penultima in classifica e reduce da due sconfitte consecutive. All’andata successo esterno dei lombardi, che avevano perso entrambi i precedenti della passata stagione.

Cerca il 3° successo consecutivo la GeVi Napoli Basket contro una Carpegna Prosciutto Pesaro che vuole provare a invertire la rotta dopo le ultime 3 sconfitte consecutive. All’andata, successo esterno per i campani, che hanno ottenuto la vittoria numero 4 nei 5 scontri più recenti contro Pesaro. I marchigiani potrebbero rafforzarsi sul mercato prendendo Barry Brown di cui abbiamo parlato prima, proprio da Venezia.

Sfida verità tra Givova Scafati-UNAHOTELS Reggio Emilia, che misureranno le rispettive ambizioni con gli emiliani che in questo momento si trovano in una posizione di classifica di vantaggio. All’andata, la Reggiana ha ottenuto il 2° successo casalingo di fila contro i campani. Momento delicato per Scafati, che dopo la pesantissima sconfitta rimediata contro Tortona ha portato giocatori e coach a chiedere scusa alla proprietà del club e alla tifoseria.

Chiude il programma del turno il posticipo del lunedì tra Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi. Le Vu Nere dovranno fare attenzione ai pugliesi, che sono ancora ultimi in graduatoria, ma nell’ultimo turno hanno ottenuto il 3° successo stagionale impartendo una sonora lezione a Brescia. All’andata, tra l’altro la Virtus è caduta proprio in casa di Brindisi, dopo che aveva sempre vinto nei 3 scontri antecedenti, 9 volte negli 11 incroci ufficiali più recenti, e non dimentichiamo che anche Bologna, come Milano, arriva dal doppio impegno in Eurolega per due settimane di fila, tanto che coach Banchi si è un pò lamentato del fatto che la squadra viaggia e gioca, senza mai riuscire ad allenarsi.

Classifica aggiornata e turno completo della Serie A di Basket

16° GIORNATA LEGA BASKET SERIE A

13.01. 20:30 Cremona-Trento (DAZN ed Eurosport 2)

14.01. 12:00 Sassari-Pistoia (DAZN)

14.01. 16:30 Varese-Venezia (DAZN)

14.01. 17:00 Olimpia Milano-Tortona (DAZN ed Eurosport 2)

14.01. 18:15 Brescia-Treviso (DAZN e DMAX)

14.01. 18:30 Basket Napoli-Pesaro (DAZN)

14.01. 19:30 Scafati-Reggiana (DAZN)

15.01. 20:00 Virtus Bologna-Brindisi (DAZN)

CLASSIFICA LBA

1 Umana Reyer Venezia 22 11/4 *

2 Germani Brescia 22 11/4 *

3 Virtus Segafredo Bologna 20 10/5 *

4 EA7 Emporio Armani Milano 18 9/6 *

5 Dolomiti Energia Trentino 18 9/6 *

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 18 9/6 *

7 GeVi Napoli Basket 18 9/6 *

8 Estra Pistoia 16 8/7 *

9 Vanoli Cremona 14 7/8

10 Givova Scafati 14 7/8

11 Bertram Yachts Derthona Tortona 12 6/9

12 Openjobmetis Varese 12 6/9

13 Banco di Sardegna Sassari 12 6/9

14 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/10

15 NutriBullet Treviso Basket 8 4/11

16 Happy Casa Brindisi 6 3/12

* qualificata per la Coppa Italia

