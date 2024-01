Pronostici Basket LBA 18a giornata. E’ in arrivo un nuovo turno del campionato di pallacanestro italiano, la Lega Basket Serie A, e come sempre siamo andati ad analizzare tutte le sfide, con gli spunti per le scommesse, le migliori quote, il programma completo con guida tv e classifica aggiornata.

Pronostici Basket LBA 18a giornata: gli anticipi di sabato

Doppio anticipo di sabato 27 gennaio ad aprire la 18° giornata di LBA, con il primo match che vedrà contrapposte Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino. I lagunari hanno perso il comando della classifica dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno, mentre i trentini sono ancora in zona playoff, ma sono in piena crisi e devono risolevvarsi il prima possibile visto che hanno sempre perso negli ultimi 4 turni. L’avversario per riprendersi è tosto, ma potrebbe anche essere quello giusto se andiamo a vedere i precedenti recenti. All’andata infatti è arrivata la vittoria interna di Trento, che ha vinto le ultime 3 sfide consecutive contro i veneti.

Nel serale, invece, la Givova Scafati, che si trova a ridosso della top 8, ospita la NutriBullet Treviso, attualmente penultima ma reduce dall’importante successo contro Sassari. Nel match di andata, i campani si sono imposti in trasferta ottenendo il 2° successo nei 3 precedenti di LBA.

Pronostici Basket LBA 18a giornata: le sfide di domenica

Domenica si inizia con subito in campo la capolista Germani Brescia a caccia del 3° successo di fila. L’avversario sarà l‘Estra Pistoia, squadra che dopo un avvio complicato è risalita fino all’ottava posizione e negli ultimi 4 turni ha vinto 3 volte. Nella gara di andata si sono però imposti i lombardi per quello che è stato il 3° successo contro i toscani.

Sfida salvezza tra Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, rispettivamente terzultima e ultima. All’andata l’ha spuntata Pesaro in trasferta, arrivando al 4° successo nei 5 precedenti più recenti contro Brindisi (che però nel totale rimane avanti 8-5 contro i marchigiani).

La Bertram Yachts Derthona Tortona, dopo i 2 successi ottenuti negli ultimi 3 turni, ospiterà la UNAHOTELS Reggio Emilia, che vuole difendere la propria posizione playoff. I piemontesi hanno vinto il match di andata in Emilia, allungando a 3 la striscia vincente contro Reggio e portandosi in totale avanti 4-1 in 5 sfide.

Chiude il turno il posticipo Vanoli Basket Cremona-Openjobmetis Varese, un derby lombardo a cui i padroni di casa arrivano con 4 punti di vantaggio sugli ospiti, che arrivano inoltre da un doppio ko. Cremona si è aggiudicata il match dell’andata in trasferta, portandosi sul 6-4 nei 10 precedenti più recenti contro Varese, considerando tutte le competizioni.

Gli impegni di Virtus Bologna ed Olimpia Milano

Cerca il 4° successo consecutivo in campionato l’EA7 Emporio Armani Milano, che al Forum di Assago ospita il Banco di Sardegna Sassari, attualmente al 12° posto. L’Olimpia la possibilità di riavvicinarsi alla vetta, ma non dimentichiamo il match d’andata in Sardegna, vincente per Sassari che aveva sempre perso nei 5 match antecedenti contro i lombardi. Messina spera di recuperare Nikola Mirotic, dopo aver ritrovato nei giorni scorsi Maodo Lo, e dovrà gestire le forze dopo l’impegno ravvicinato di venerdì in Eurolega contro Barcellona.

La Virtus Segafredo Bologna, reduce dalla sconfitta in Eurolega in casa del Fenerbahce (e in calo generale in Europa, dopo una grande prima parte di stagione al vertice), ospita la Gevi Napoli Basket. È sfida d’altissima quota tra queste due formazioni divise da soli 2 punti in favore delle Vu Nere. Negli ultimi 5 turni, i team di Banchi e Milicic hanno avuto lo stesso score, 4 successi e 1 sconfitta per parte. I bolognesi vanno a caccia della conferma dopo il successo esterno dell’andata, anche se nel computo generale dei precedenti i campani rimangono avanti 8-5.

Programma completo e classifica aggiornata Lega Basket Serie A

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV 18° GIORNATA LBA

27.01. 19:30 Venezia-Trento (DAZN)

27.01. 20:30 Scafati-Treviso (DAZN ed Eurosport 2)

28.01. 16:30 Brescia-Pistoia (DAZN ed Eurosport)

28.01. 17:00 Olimpia Milano-Sassari (DAZN)

28.01. 18:00 Pesaro-Brindisi (DAZN)

28.01. 18:15 Virtus Bologna-Basket Napoli (DAZN e DMAX)

28.01. 18:30 Tortona-Reggiana (DAZN)

28.01. 19:30 Cremona-Varese (DAZN)

CLASSIFICA AGGIORNATA LEGA BASKET SERIE A 2023-24

1 Germani Brescia 26 13/4

2 Umana Reyer Venezia 24 12/5

3 Virtus Segafredo Bologna 24 12/5

4 GeVi Napoli Basket 22 11/6

5 EA7 Emporio Armani Milano 22 11/6

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 20 10/7

7 Dolomiti Energia Trentino 18 9/8

8 Estra Pistoia 18 9/8

9 Vanoli Cremona 16 8/9

10 Givova Scafati 16 8/9

11 Bertram Yachts Derthona Tortona 14 7/10

12 Banco di Sardegna Sassari 14 7/10

13 Openjobmetis Varese 12 6/11

14 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/12

15 NutriBullet Treviso Basket 10 5/12

16 Happy Casa Brindisi 6 3/14

