Pronostici Basket LBA 19a giornata. Dal 3 al 5 febbraio weekend lungo con la 19° giornata del campionato di pallacanestro italiano, la Serie A di Basket. Come sempre abbiamo analizzato tutti i match, col programma completo, classifiche aggiornate, quote, consigli per le scommesse e tutto quello che c’è da sapere su questo turno di LBA.

Pronostici Basket LBA 19a giornata: doppio anticipo del sabato

Il primo anticipo del sabato che apre la 19° giornata della Serie A Basket LBA è GeVi Napoli Basket-Germani Brescia, una vera e propria sfida da vertice. I padroni di casa sono reduci dal ko di Bologna, mentre gli ospiti sono al comando della classifica dopo le ultime 3 vittorie consecutive. All’andata, successo dei lombardi, che hanno vinto 6 gare di fila contro i campani.

Il secondo anticipo del sabato è UNAHOTELS Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia, tra cui al momento ci sono 6 punti di differenza in favore dei lagunari. Entrambe sono in piena lotta per le posizioni nobili della classifica. All’andata, vittoria casalinga per Venezia, che ha ottenuto l’11° successo di seguito contro Reggio Emilia.

Pronostici Basket LBA 19a giornata: le partite di domenica

Sabato si inizia con Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Basket Cremona. Entrambe sono reduci da 2 sconfitte di fila, un rendimento che rischia di risucchiarle nella zona calda della classifica. All’andata, 2° successo di Cremona nei 3 precedenti più recenti.

La Givova Scafati cerca di difendere la top-8 ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro che ora si trova in terzultima posizione ed è in crisi nera dopo 6 sconfitte consecutive. I campani si sono imposti all’overtime nell’ultimo incrocio portandosi avanti 3-2 nei precedenti contro Pesaro, anche se Scafati ha perso di recente David Logan, tornato negli Stati Uniti.

La Dolomiti Energia Trentino cerca riscatto dopo 5 ko consecutivi ospitando l’Openjobmetis Varese, reduce dal successo nel derby di Cremona. All’andata vittoria in trasferta per i trentini al 3° successo consecutivo contro Varese che per questo scontro non potrà più contare su James Young, tagliato dopo l’ultima partita di FIBA Europe Cup.

L’EA7 Emporio Armani Milano, risalita al 4° posto grazie alle recenti 4 vittorie consecutive e reduce dal doppio impegno di Eurolega, sarà di scena in casa dell’Estra Pistoia, che si mantiene all’8° posto nonostante le 2 sconfitte rimediate negli ultimi 3 turni. All’andata, successo esterno a sorpresa dei toscani, che però hanno battuto le Sarpette Rosse solo 2 volte nei 13 precedenti più recenti.

Il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, reduce dalla quarta vittoria stagionale, cerca di ravvivare le speranze salvezza in casa, contro la Bertram Yachts Derthona Tortona a sua volta in ripresa grazie alle ultime 2 vittorie. Tra queste due squadre sarà il 6° confronto in LBA, con i precedenti al momento dalla parte dei piemontesi (3-2), che si sono imposti anche nel match d’andata.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket LBA 19a giornata: posticipo del lunedì a Treviso

Chiude il turno il posticipo tra la NutriBullet Treviso, attualmente penultima in classifica, e Virtus Segafredo Bologna. Le Vu Nere, che inseguono la vetta a -2, hanno sempre vinto negli ultimi 3 turni, ma sono reduci dalle doppie fatiche di Eurolega dove in generale la squadra di Luca Banchi ha visto un periodo di flessione negativa.

All’andata, successo degli emiliani che si imposero 91-77, e che hanno perso in una sola occasione contro i veneti. Nonostante la trasferta, la Virtus è nettamente favorita dalle quote di Sisal che la da vincente @1.25 mentre il successo dei padroni di casa si gioca @3.50 su Snai. Negli ultimi 10 precedenti la Virtus non ha mai segnato meno di 84 punti contro questo avversario con una media di 95.2 punti segnati. Se dovesse mancare un pò di lucidità in difesa per il doppio impegno europeo da parte delle V-Nere, anche Varese in casa potrebbe fare la sua parte in attacco (la settimana scorsa ha perso, ma ha segnato 93 punti) quindi attenzione alle linee O/U per una partita ad alto punteggio che potrebbe essere da OVER.

Programma completo e classifica aggiornata Lega Basket Serie A

Il calendario con guida tv sulla 19° giornata di Basket LBA e a seguire la classifica aggiornata del campionato.

PROGRAMMA E GUIDA TV BASKET LBA 19° GIORNATA

03.02. 19:30 Basket Napoli-Brescia (DAZN)

03.02. 20:30 Reggiana-Venezia (DAZN ed Eurosport 2)

04.02. 16:30 Sassari-Cremona (DAZN)

04.02. 17:30 Scafati-Pesaro (DAZN)

04.02. 18:15 Trento-Varese (DAZN)

04.02. 19:00 Pistoia-Olimpia Milano (DAZN e DMAX)

04.02. 20:00 Brindisi-Tortona (DAZN ed Eurosport 2)

05.02. 20:00 Treviso-Virtus Bologna (DAZN)

CLASSIFICA BASKET LBA 2023-24

1 Germani Brescia 28 14/4

2 Umana Reyer Venezia 26 13/5

3 Virtus Segafredo Bologna 26 13/5

4 EA7 Emporio Armani Milano 24 12/6

5 GeVi Napoli Basket 22 11/7

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 20 10/8

7 Givova Scafati 18 9/9

8 Dolomiti Energia Trentino 18 9/9

9 Estra Pistoia 18 9/9

10 Vanoli Cremona 16 8/10

11 Bertram Yachts Derthona Tortona 16 8/10

12 Openjobmetis Varese 14 7/11

13 Banco di Sardegna Sassari 14 7/11

14 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/13

15 NutriBullet Treviso Basket 10 5/13

16 Happy Casa Brindisi 8 4/14

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB