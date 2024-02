Pronostici Basket LBA 20a giornata. Nel fine settimana del 10 e 11 febbraio si gioca un nuovo turno del campionato pallacanestro italiano. Vediamo le analisi di tutte le partite in programma.

Pronostici Basket LBA 20a giornata: anticipo del sabato

La 20° giornata della Serie A di Basket LBA si apre sabato con l’anticipo Bertram Yachts Derthona Tortona-Banco di Sardegna Sassari, formazioni divisa da due soli punti a favore dei piemontesi, che si sono risollevati nelle ultime settimane con 3 successi consecutivi. All’andata, vittoria esterna di Tortona per 74-94, dopo che i sardi si erano sempre imposti nei 3 scontri precedenti.

Pronostici Basket LBA 20a giornata: le prime sfide di domenica

Domenica la LBA continua con Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia. I lagunari sono attualmente quarti, mentre i toscani occupano il 9° posto e vengono da 2 ko consecutivi. All’andata, Pistoia ha vinto in casa contro Venezia. A San Valentino le due squadre si ritroveranno di nuovo di fronte per i quarti di finale di Coppa Italia, quindi questo match diventa doppiamente interessante.

EA7 Emporio Armani Milano è reduce da 5 vittorie consecutive e dalla grande vittoria in Eurolega contro il Real Madrid, ed ospita al Forum di Assago il fanalino di coda Happy Casa Brindisi. Nel match di andata, in casa dei pugliesi, successo senza storia per Milano che ha sempre vinto negli ultimi 6 scontri contro questo avversario.

La Dolomiti Energia Trentino, che ha interrotto la striscia negativa nell’ultimo turno e che vuole consolidare la posizione ai playoff (ma è reduce dall’eliminazione in Eurocup contro l’Aris) ospita la NutriBullet Treviso, attualmente penultima All’andata, successo interno dei veneti, che si sono imposti 7 volte negli ultimi 8 incroci contro i trentini.

Pronostici Basket LBA 20a giornata: gli ultimi match

Sfida delicata tra due formazioni in affanno: Vanoli Basket Cremona-GeVi Napoli Basket. I lombardi sono reduci da 3 sconfitte consecutive, mentre i campani arrivano da 2 ko. Si tratterà del 4° scontro in LBA tra i due team, con Napoli che prevale per 2-1 e ha vinto anche la gara di andata.

La Virtus Segafredo Bologna, che ha consolidato il 2° posto con le ultime 4 vittorie consecutive, ospiterà la Givova Scafati, attualmente settima e reduce da 2 successi di fila. All’andata vittoria delle Vu-nere, che sono in vantaggio per 5-2 negli ultimi precedenti.

La capolista Germani Brescia, 4 successi consecutivi negli ultimi turni, se la vedrà con l’UNAHOTELS Reggio Emilia, che occupa attualmente il 5° posto ed è in piena lotta playoff. All’andata, i lombardi si sono imposti in trasferta in Emilia, ottenendo il 4° successo di fila contro questo avversario.

Il turno si concluderà con la sfida tra Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Pesaro, rispettivamente quartultima e terzultima. Nel match di andata, i lombardi si sono imposti nelle Marche, ottenendo così il 2° successo consecutivo contro questo avversario.

Programma completo e classifica aggiornata Lega Basket Serie A

PROGRAMMA E GUIDA TV 20° GIORNATA SERIE A BASKET

10.02. 19:00 Tortona-Sassari (DAZN ed Eurosport 2)

11.02. 16:30 Venezia-Pistoia (DAZN)

11.02. 17:00 Olimpia Milano-Brindisi (DAZN)

11.02. 17:30 Trento-Treviso (DAZN)

11.02. 18:15 Cremona-Basket Napoli (DAZN e DMAX)

11.02. 19:00 Virtus Bologna-Scafati (DAZN)

11.02. 19:30 Brescia-Reggiana (DAZN)

11.02. 20:00 Varese-Pesaro (DAZN ed Eurosport 2)

CLASSIFICA SERIE A BASKET 2023-24

1 Germani Brescia 30 (15/4)

2 Virtus Segafredo Bologna 28 (14/5)

3 EA7 Emporio Armani Milano 26 (13/6)

4 Umana Reyer Venezia 26 (13/6)

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 22 (11/8)

6 GeVi Napoli Basket 22 (11/8)

7 Givova Scafati 20 (10/9)

8 Dolomiti Energia Trentino 20 (10/9)

9 Estra Pistoia 18 (9/10)

10 Bertram Yachts Derthona Tortona 18 (9/10)

11 Vanoli Cremona 16 (8/11)

12 Banco di Sardegna Sassari 16 (8/11)

13 Openjobmetis Varese 14 (7/12)

14 NutriBullet Treviso Basket 10 (5/14)

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 (5/14)

16 Happy Casa Brindisi 8 (4/15)

