Pronostici Final Eight Coppa Italia 2024. Un San Valentino d’amore per gli appassionati di pallacanestro italiana visto che la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia inizierà proprio il 14 febbraio e ci terrà compagnia fino al 18. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere per seguire e scommesse su questo evento di Basket con programma completo, guida tv, quote, analisi delle squadre e primi match.

Pronostici Final Eight Coppa Italia 2024: favorite e quote

A San Valentino iniziano le Final Eight della Coppa Italia 2024 di Basket italiano a Torino, più precisamente all’Inalpi Arena di Torino, l’ex Pala Alpitour.

Si parte appunto mercoledì 24 febbraio e il programma prevede in campo subito l’Olimpia Milano che sfida Trento, in un remake di passate sfide playoff. In serata per la Reyer Venezia c’è Pistoia, tra le più sorprendenti formazioni della prima metà di annata. Il giovedì, invece, vede di scena Virtus Bologna e Reggio Emilia in un derby emiliano che designerà la sfidante dell’ultimo quarto, quello tra Brescia e Napoli, che quanto a sorprese solo fino a un certo punto di stagione non sono seconde a nessun’altra (anzi, la Germani è prima in campionato).

Andiamo a dare un occhio alle quote visto che si profila un nuovo duello Virtus Bologna-Olimpia Milano. Le Vu Nere inseguono questo trofeo che manca ormai da 22 anni. La vittoria dei bolognesi si gioca vale 2,50, ma si devono accodare, anche se di poco, all’EA7, che si è imposta quattro volte nelle ultime otto edizioni e si gioca @2.25.

Occhi puntati anche sulle outsider, con Venezia che vede il trofeo a quota 6.50 mentre Brescia, capolista in campionato e detentrice di questo titolo vinto nel 2023 (primo trofeo della storia della società), viene pagata @8 volte la posta. Più staccate Reggio Emilia e Trento, la cui vittoria è offerta @15 volte la posta, mentre Napoli @20, e Pistoia, @40 chiudono la lavagna come ipotesi più imrpobabili.

Pronostici Final Eight Coppa Italia 2024: programma completo, guida tv ed albo d’oro

Le Final Eight di Coppa Italia si apriranno mercoledì 14 e finiranno domenica 18. Sarà possibile seguirle in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 1, con la finale che verrà proposta anche da Nove. Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN.

Mercoledì 14 febbraio

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Giovedì 15 febbraio

Ore 18:00 Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Germani Brescia-GeVi Napoli – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Sabato 17 febbraio

Ore 18:00 Prima semifinale – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Seconda semifinale – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Domenica 18 febbraio

Ore 17:45 Finale – Diretta tv su Nove, DMAX ed Eurosport 1

Albo d’oro. Sono tre attualmente le squadre che occupano la vetta dell’albo d’oro della Coppa Italia di basket: si tratta di Virtus Bologna, Olimpia Milano e Treviso. Sebbene siano tutte a quota 8 successi, gli emiliani hanno disputato ben 15 finali, mentre i meneghini si sono presentate all’ultimo atto 11 volte, perdendone solo 3; 8 successi su 10 per i veneti. Con 4 vittorie su 9 finali giocate troviamo Varese, mentre Siena si è imposta 3 volte su 5; 2 affermazioni su 7 per Pesaro, altrettante, ma su 3 finali disputate, per i sardi della Dinamo Sassari.

Pronostici Final Eight Coppa Italia 2024: i primi match

Olimpia Milano-Trento. E’ un ottimo momento per l’EA7 Emporio Armani Milano che aprirà i giochi nella partita inaugurale di mercoledì sera contro la Dolomiti Energia Trentino. Le Scarpette Rosse sono reduci da 3 successi consecutivi tra campionato ed Eurolega, mentre i trentini hanno vinto solo una delle ultime 7 gare ufficiali considerando tutte le competizioni. Sarà il secondo incrocio stagionale tra i due team, con Milano che si è imposta nel match di andata di LBA vincendo in trasferta per 74-79.

Venezia-Pistoia. Due squadre che stanno andando in direzioni opposte, i lagunari up, i toscani down. L’Umana Reyer Venezia ha infatti perso una sola volta negli ultimi 5 match ufficiali, mentre l’Estra Pistoia ha portato a casa solo 1 vittoria, con 4 ko, nello stesso arco di tempo. Sarà il terzo incrocio stagionale tra Venezia e Pistoia, che si sono già affrontate due volte in campionato: all’andata vittoria interna di Pistoia per 85-77, mentre al ritorno Venezia si è vendicata vincendo per 96-69.

Bologna-Reggio Emilia. Passiamo al giovedì dove troviamo subito un nuovo derby emiliano che è già andato in scena lo scorso gennaio in un match valido per la quindicesima giornata di campionato e ha visto imporsi a sorpresa l’UNAHOTELS Reggio Emilia per 72-66, approfittando del fatto che la Virtus Segafredo Bologna fosse arrivata alla partita dopo un doppio e pesante impegno di Eurolega.

Brescia-Napoli. Chiuderà i quarti di finale la gara di giovedì sera tra Germani Brescia e Generazione Vincente Napoli Basket. I lombardi arrivano sulle ali dell’entusiasmo (come detto da campioni in carica) con 5 successi di fila in campionato, mentre i campani hanno sempre perso negli ultimi 3 match : in campionato le due squadre si sono già affrontate 2 volte e in entrambi i casi si è imposta Brescia, che ha una striscia positiva di 7 successi contro Napoli.

