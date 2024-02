Pronostici Semifinali Basket Coppa Italia 2024. Nel fine settimana si completa la Coppa Italia di pallacanestro, con le semifinali di sabato e la finalissima di domenica. Non sono mancate conferme (Milano e Venezia) ma anche grandi sorprese (Reggio Emilia e Napoli).

Pronostici Semifinali Basket Coppa Italia 2024: le conferme del mercoledì

Milano-Venezia la prima semifinale della Coppa Italia di basket 2024: l’Olimpia trionfa nei quarti di finale spazzando via la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 80-57, grazie alla solita sontuosa prestazione di Shields (ex della gara), autore di 14 punti. Poco dopo la Reyer si impone, con qualche difficoltà in più dei milanesi, sull’Estra Pistoia per 86-71: super Tucker, autore di 23 punti totali.

Il tabellino di Olimpia Milano-Trento

EA7 Emporio Armani Milano: Voigtmann 14, Shields 14, Napier 9, Hall 9, Bortolani 0, Tonut 5, Melli 3, Ricci 5, Flaccadori 6, Caruso 4, Hines 6. Coach: Messina Ettore.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 12, Alviti 9, Forray 9, Cooke 4, Grazulis 5, Baldwin 6, Mooney 3, Niang 4, Udom 0, Biligha 5, Conti 0. Coach: Galbiati Paolo.

Il tabellino di Venezia-Pistoia

Reyer Venezia: Spissu 3, Tessitori 14, Heiddeger 16, Casarin 13, De Nicolao 2, O’Connell 5, Janelidze 2, Kabengele 2, Brooks 2, Simms, Wiltjer 15, Tucker 20. Coach: Spahija

Estra Pistoia: Willis 8, Della Rosa, Moore 10, Cemmi, Saccaggi 8, Del Chiaro 4, Varnado 4, Wheatle 8, Hawkins 21, Ogbeide 6. Coach: Brienza

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Semifinali Basket Coppa Italia 2024: la doppia sorpresa del giovedì

Doppia sorpresa negli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia di basket: l’Unahotels Reggio Emilia rimonta la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 81-72, mentre la capolista del campionato, la Germani Brescia, cade contro Napoli 74-80. All’Inalpi Arena le Vu Nere allungano fino al +11, ma subiscono il rientro avversario: decisivo un ultimo periodo da 28 punti e con sei triple a bersaglio per l’ex Nba Galloway e compagni. I campani compiono l’impresa contro la Germani grazie a un Pullen top scorer con 25 punti a referto.

Il tabellino di Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Dobric, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Dunston 5, Abass ne. Coach: Banchi

UNAHOTELS Reggio Emilia: Weber 10, Bonaretti ne, Cipolla ne, Suljanovic ne, Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Grant 5, Chillo. Coach: Priftis

Germani Brescia – GeVi Napoli 74-80

Il tabellino di Germani Brescia-GeVi Napoli

GERMANI BRESCIA: Christon 11, Gabriel 19, Bilan 4, Burnell 10, Massinburg 7, Tanfoglio n.e, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins 3, Cournooh 0, Akele 0, Porto n.e. Coach: Magro

GE.VI NAPOLI: Pullen 25, Zubcic 5, Ennis 8, De Nicolao 2, Sinagra n.e, Owens 9, Brown 19, Sokolowski 12, Lever 0, Bamba n.e, Mabor Dut Biar 0, Ebeling n.e. Coach: Milicic

Tutte le quote sulla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2024

Milano favorita @1.30 per la vittoria su Venezia, mentre la linea di handicap è fissata a -7.5 per i milanesi, con O/U a 154.5. Più in bilico l’altra semifinale, quella delle sorprese, con Napoli leggermente avanti in quota @1.77 su Reggio Emilia @1.95. Più alta anche la linea O/U a 162.5 punti totali.

Per quanto riguarda le quote antepost per la vittoria finale della Coppa Italia di Basket, anche qui domina Milano @1.50, con Venezia che segue @4.50, per quella che è quindi quasi una finale anticipata secondo i book che inoltre danno Shavon Shields, la stella dell’Olimpia, come favorito per l’MVP del torneo, avanti sui compagni Mirotic e Napier, per una top-3 monopolizzata dai milanesi, con Tucker, di Venezia, unico a spezzare la monotonia meneghina visto che poi con Melli si torna a Milano.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB