Pronostici Basket LBA 22a giornata. Questa domenica riflettori puntati sulla grande classica della pallacanestro italiana: Virtus Bologna-Olimpia Milano. Come sempre abbiamo analizzato questa e le altre partite del campionato della Serie A di Basket con programma completo, guida tv, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Basket LBA 22a giornata: anticipo di sabato a Treviso

Ad aprire il weekend cestistico italiano valido per la 22° giornata del campionato Serie A di Basket, LBA, è l’anticipo di sabato, NutriBullet Treviso-UNAHOTELS Reggio Emilia, con i padroni di casa che hanno esattamente la metà dei punti rispetto agli emiliani e sono impelagati nella lotta per non retrocedere.

All’andata, successo della Reggiana, che ha così conquistato la quarta vittoria di fila contro questa avversaria, dopo che aveva perso entrambe le 2 sfide precedenti. Stando alle ultime voci di mercato, la Nutribullet Treviso di coach Frank Vitucci cerca ancora rinforzi sotto canestro e il nome caldo è quello di Daniele Magro.

Pronostici Basket LBA 22a giornata: le prime partite di domenica

Domenica si inizia con Bertram Yachts Derthona Tortona-GeVi Napoli Basket. Entrambe sono attualmente in top 8 e cercano punti importanti per i playoffs; all’andata, successo interno per Napoli, che ha così vinto entrambi gli ultimi 2 scontri.

È scontro salvezza tra Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi, attuale fanalino di coda della regular season, ma reduce dal successo la scorsa settimana contro Cremona che ha ridato un pò di respiro e fiducia ai pugliesi che si imposero inoltre all’andata contro i lombardi.

Dopo gli ultimi due successi consecutivi, l’Umana Reyer Venezia cerca l’aggancio alla vetta ospitando il Banco di Sardegna Sassari, reduce da 2 vittorie e una sconfitta negli ultimi 3 turni. All’andata, vittoria esterna dei lagunari, che hanno così interrotto una striscia di 3 ko consecutivi contro questo avversario.

Big Match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Un discorso a parte va fatto sulle due big della pallacanestro italiana che si affrontano alla Virtus Segafredo Arena, con i padroni di casa della Virtus Bologna appaiati attualmente all’EA7 Emporio Armani Milano in classifica.

Le due squadre che stanno dominando il panorama cestistico nazionale negli ultimi anni, arrivano all’appuntamento a parità di punti e con già 3 incroci disputati in stagione: le Vu Nere si sono imposte a inizio stagione in Supercoppa e poi in Eurolega, ma hanno perso il match valido per l’andata di campionato al Forum lo scorso dicembre.

Per coach Messina ancora dubbi sulle condizioni di Shengelia, reduce da infortunio e ci saranno da gestire anche le fatiche di Coppa in Eurolega, dove la Virtus ha perso mentre Milano ha avuto un giorno in meno per riposare.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo big match di Basket LBA.

Pronostici Basket LBA 22a giornata: le ultime sfide di domenica

Vuole assolutamente invertire la rotta la Dolomiti Energia Trentino, che ha perso la top 8 dopo le ultime 2 sconfitte consecutive, anche se se la dovrà vedere con la Carpegna Prosciutto Pesaro, che nel turno precedente ha conquistato il 6° successo stagionale e crede ancora alla salvezza anche se ha sempre perso nei 3 precedenti più recenti contro i trentini, vincendone solo 2 negli ultimi 14.

Sfida verità tra Vanoli Basket Cremona-Estra Pistoia, che si contendono una piazza nella top 8. All’andata, vittoria dei toscani nel primo match di LBA dal 2019: considerando il massimo campionato e l’A2, il bilancio degli ultimi 10 incroci è in perfetto equilibrio con 5 successi a testa.

Chiude il programma la capolista Germani Brescia, reduce dal 5° ko della stagione, che ospita la Givova Scafati, che ha sempre perso negli ultimi 2 turni ed è ancora a caccia sul mercato di un sostituto di Janis Strelnieks. Sarà solo il 4° incrocio tra queste due compagini in Serie A: attualmente il bilancio è di 2 successi lombardi (compreso quello dell’andata) e 1 dei campani.

Programma completo, guida TV e classifiche LBA 2023-24

22° GIORNATA BASKET LBA

09.03. 20:30 Treviso-Reggiana (DAZN ed Eurosport 2)

10.03. 16:30 Tortona-Basket Napoli (DAZN)

10.03. 17:00 Varese-Brindisi (DAZN)

10.03. 17:30 Venezia-Sassari (DAZN)

10.03. 18:00 Trento-Pesaro (DAZN)

10.03. 18:15 Virtus Bologna-Olimpia Milano (DAZN e DMAX)

10.03. 19:00 Cremona-Pistoia (DAZN)

10.03. 20:00 Brescia-Scafati (DAZN ed Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA 2023-24

1 Germani Brescia 32 16/4

2 EA7 Emporio Armani Milano 30 15/6

3 Umana Reyer Venezia 30 15/6

4 Virtus Segafredo Bologna 30 15/6

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 24 12/9

6 GeVi Napoli Basket 24 12/9

7 Estra Pistoia 20 10/11

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 20 10/11

9 Givova Scafati 20 10/11

10 Dolomiti Energia Trentino 20 10/11

11 Vanoli Cremona 18 9/12

12 Banco di Sardegna Sassari 18 9/12

13 Openjobmetis Varese 16 8/13

14 Carpegna Prosciutto Pesaro 12 6/15

15 NutriBullet Treviso Basket 12 6/15

16 Happy Casa Brindisi 10 5/16

