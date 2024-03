Pronostici Basket LBA 23a giornata. Il turno del campionato di Serie A di pallacanestro italiana inizierà con l’anticipo di sabato tra Napoli-Pistoia, e continuerà con le sfide di domenica 17 marzo che siamo andati ad analizzare con quote, ultime news, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostici Basket LBA 23a giornata: l’anticipo di sabato

Ad aprire il fine settimana del campionato di basket italiano, con la 23° giornata di LBA, è il match tra GeVi Napoli Basket-Estra Pistoia, con i partenopei che arrivano alla sfida con 2 punti in più rispetto agli avversari. All’andata, vittoria interna per i toscani nell’unico precedente di LBA, dopo che i campani avevano vinto tutti e 5 gli scontri antecedenti in A2.

Le quote sono nettamente dalla parte dei partenopei offerto @1.35 su AdmiralBet di massima per la vittoria mentre il successo esterno si trova fino @3.30 su Lottomatica. La linea di handicap è piazzata a -7.5 punti in favore di Napoli, @1.90 su Betway, mentre la linea O/U si gioca a 164.5 punti totali su Sisal e Snai.

Pronostici Basket LBA 23a giornata: le prime partite di domenica

Domenica si inizia con UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese, con i padroni di casa che hanno avuto un rendimento altalenante negli ultimi tempi, ma che vogliono difendere la propria piazza in top 8. Nel match di andata, successo casalingo per i lombardi, che hanno vinto 3 dei 4 scontri più recenti contro gli emiliani.

Sfida d’alta quota in laguna tra Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano, formazioni che si trovano appaiate a quota 30 punti e sono entrambe reduci da un ko in campionato. Sarà il 3° incrocio stagionale tra queste due formazioni, con le Scarpette rosse che si sono imposte sia all’andata sia in Coppa Italia. I meneghini hanno vinto 7 dei 10 scontri ufficiali più recenti contro i veneti. Si tratta senza dubbio dello scontro più interessante di questo turno e le prime quote danno favorita Milano @1.57 mentre la vittoria dei padroni di casa si fioca @2.25 su NetBet.

La Givova Scafati ospita in Campania la Bertram Yachts Derthona Tortona con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa che va avanti ormai da 3 turni. I padroni di casa invece proveranno ad agganciare in classifica i piemontesi, ma hanno sempre perso nei 3 precedenti del massimo campionato, incluso il match dell’andata.

Pronostici Basket LBA 23a giornata: gli ultimi match

La capolista Germani Brescia sarà di scena in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari. All’andata, a trionfare sono stati i lombardi, che hanno così pareggiato i conti nei 10 precedenti più recenti (5-5).

Il fanalino di coda Happy Casa Brindisi cerca punti salvezza in casa contro la Dolomiti Energia Trentino ma con il successo ottenuto all’andata, i trentini hanno raggiunto quota 7 vittorie nei 10 precedenti più recenti contro questo avversario.

La Virtus Segafredo Bologna, seconda in classifica al momento in questa regular season, sarà di scena in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro. Le V-Nere negli ultimi anni sono stati un vero tabù per Pesaro che ha sempre perso contro i bolognesi negli ultimi 13 scontri diretti! Mettere fine a questa striscia perdente pagherebbe @4 volte la posta mentre un altro successo della Virtus è offerto @1.20.

A chiudere il programma del turno sarà il match di Treviso tra NutriBullet-Vanoli Basket Cremona. I padroni di casa hanno 4 punti in meno rispetto agli ospiti, ma hanno vinto 2 volte negli ultimi 4 turni. All’andata, successo dei veneti che hanno ottenuto la quarta vittoria negli ultimi 5 scontri contro i lombardi. Noi qui ci sentiamo di appoggiare un altra vittoria dei padroni di casa, ma la quota intorno @1.50 è molto bassa.

Programma completo, Guida TV e le Classifiche LBA 2023-24

PROGRAMMA COMPLETO 23° GIORNATA SERIE A BASKET

16.03. 19:45 Basket Napoli-Pistoia (DAZN ed Eurosport 2)

17.03. 16:30 Reggiana-Varese (DAZN)

17.03. 17:00 Venezia-Olimpia Milano (DAZN)

17.03. 17:30 Scafati-Tortona (DAZN)

17.03. 18:15 Sassari-Brescia (DAZN e DMAX)

17.03. 18:30 Brindisi-Trento (DAZN)

17.03. 19:00 Pesaro-Virtus Bologna (DMAX)

17.03. 20:00 Treviso-Cremona (DAZN ed Eurosport 2)

CLASSIFICA SERIE A BASKET 2023-24

1 Germani Brescia 34 17/4

2 Virtus Segafredo Bologna 32 16/6

3 EA7 Emporio Armani Milano 30 15/6

4 Umana Reyer Venezia 30 15/7

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 24 12/10

6 GeVi Napoli Basket 24 12/10

7 Estra Pistoia 22 11/11

8 Dolomiti Energia Trentino 22 11/11

9 Bertram Yachts Derthona Tortona 22 11/11

10 Banco di Sardegna Sassari 20 10/12

11 Givova Scafati 20 10/11

12 Vanoli Cremona 18 9/13

13 Openjobmetis Varese 18 9/13

14 NutriBullet Treviso Basket 14 7/15

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 12 6/16

16 Happy Casa Brindisi 10 5/17

