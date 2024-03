Pronostici Basket LBA 24a giornata. Questo fine settimana (23-24 marzo) si gioca il 24° turno della Serie A di pallacanestro italiana. La Lega Basket Serie A inizierà con un doppio anticipo del sabato, e il resto delle partite si giocheranno nella giornata di domenica 24. Abbiamo analizzato tutte le sfide, con consigli per le scommesse, quote, classifiche, programma completo e guida tv per godervi al meglio il fine settimana di basket LBA.

Pronostici Basket LBA 24a giornata: doppio anticipo del sabato

La 24° giornata del campionato di basket di Serie A inizia sabato alle 19:00 col primo dei due anticipi, Estra Pistoia-NutriBullet Treviso. I toscani sono reduci da 3 successi di fila con cui hanno consolidato una piazza playoff, mentre i veneti hanno vinto 3 delle ultime 4 ma rimangono ancora invischiati nella lotta per la salvezza. All’andata, successo esterno di Pistoia, che invece aveva perso entrambi i match precedenti in LBA contro Treviso.

L’altro anticipo vede di fronte alle ore 20:30 Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna Sassari, entrambe a 22 punti, ma con un rendimento recente praticamente opposto: i padroni di casa hanno rimediato 3 sconfitte e 1 sola vittoria negli ultimi 4 turni, mentre i sardi nello stesso parziale ne hanno vinte 3 e persa una. Con il successo dell’andata, Sassari ha vinto gli ultimi 6 confronti di fila contro i trentini.

Pronostici Basket LBA 24a giornata: le partite di domenica

Domenica si inizia con Vanoli Basket Cremona, reduce da 3 sconfitte consecutive, e Umana Reyer Venezia, attualmente seconda. All’andata, vittoria esterna per i lagunari, che contro questo avversario hanno dominato recentemente con 7 vittorie negli ultimi 8 confronti diretti.

Bertram Yachts Derthona Tortona-Openjobmetis Varese con i padroni di casa che hanno perso 2 delle ultime 3 partite e devono difendere l’ottava piazza, ma anche i lombardi di recente hanno faticato e rischiano di finire sul fondo della classifica. Con il successo esterno dell’andata, i piemontesi si sono portati a 4 successi consecutivi contro questo avversario. Varese potrebbe però presentarsi in campo con il nuovo acquisto Michael Gilmore.

Dopo aver vinto 2 volte negli ultimi 3 turni, la Carpegna Prosciutto Pesaro ospita l’UNAHOTELS Reggio Emilia, che attualmente occupa la quinta piazza. Nel match d’andata, la Reggiana si è imposta sul parquet amico ottenendo l’8° successo nei 10 scontri più recenti contro i marchigiani.

La Givova Scafati se la vedrà con la Happy Casa Brindisi, fanalino di coda. I padroni di casa hanno il chiaro obiettivo di centrare una vittoria in chiave playoff e va ricordato che Scafati ha sempre battuto i pugliesi in 3 precedenti in LBA (Brindisi ha vinto le 2 sfide contro Scafati, ma in A2).

L’EA7 Emporio Armani Milano ospita la GeVi Napoli Basket, dopo che entrambe le compagini hanno perso negli ultimi due turni di campionato. Sarà il 3° incrocio stagionale tra Milano e Napoli considerando campionato e Coppa Italia e in entrambi i casi si sono imposti i campani che rappresentano un vero spauracchio per la squadra di Ettore Messina che sta un pò arrancando in campionato, e che sarà appesantita dal doppio impegno settimanale di Eurolega, dove tra l’altro rischia di non approdare alla post-season.

Chiuderà il programma la sfida d’alta quota tra Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna. Entrambe hanno vinto solo una volta negli ultimi 3 turni di questa regular season. Le Vu Nere hanno battuto i bresciani in entrambi i match stagionali già disputati tra campionato e Supercoppa: solo 2 affermazioni per Brescia negli ultimi 10 incontri contro gli emiliani che partono con i favori dei pronostici, ma anche loro sono gravati dal doppio impegno europeo, dove inoltre i ragazzi di Luca Banchi sono in netto calo dopo un entusiasmante prima parte di Euroleague.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Programma Completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV 24° GIORNATA LBA

23.03. 19:00 Pistoia-Treviso (DAZN)

23.03. 20:30 Trento-Sassari (DAZN ed Eurosport)

24.03. 16:30 Cremona-Venezia (DAZN ed Eurosport)

24.03. 17:00 Tortona-Varese (DAZN)

24.03. 18:15 Pesaro-Reggiana (DAZN e DMAX)

24.03. 18:30 Scafati-Brindisi (DAZN)

24.03. 19:00 Olimpia Milano-Basket Napoli (DAZN)

24.03. 20:00 Brescia-Virtus Bologna (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2023-24

1 Germani Brescia 34 17/5

2 Virtus Segafredo Bologna 32 16/7

3 Umana Reyer Venezia 32 16/7

4 EA7 Emporio Armani Milano 30 15/7

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 26 13/10

6 Estra Pistoia 24 12/11

7 GeVi Napoli Basket 24 12/11

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 22 11/12

9 Banco di Sardegna Sassari 22 11/12

10 Givova Scafati 22 11/12

11 Dolomiti Energia Trentino 22 11/12

12 Vanoli Cremona 18 9/14

13 Openjobmetis Varese 18 9/14

14 NutriBullet Treviso Basket 16 8/15

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 7/16

16 Happy Casa Brindisi 12 6/17

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB