Pronostici Basket LBA 26a giornata. Nel fine settimana si gioca un nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana, la Serie A di Basket al via da sabato 6 aprile con l’anticipo Brescia-Tortona, e che continuerà con le partite della domenica che abbiamo analizzato per aiutarvi nelle scommesse sulla LBA.

Pronostici Basket LBA 26a giornata: anticipo del sabato e prime partite domenicali

A cinque giornate dalla fine della Regular Season del campionato di Basket LBA, la capolista Germani Brescia, già sicura della partecipazione ai playoff, ospita una Bertram Yachts Derthona Tortona che con le ultime 2 vittorie consecutive ha consolidato l’ottava piazza, ma non può dirsi tranquilla per l’accesso alla post-season. Con il successo dell’andata, i lombardi sono saliti a 4 successi di fila contro i piemontesi che punteranno molto su Ismael Kamagate, gigante francese che dopo un avvio deficitario è ora un pezzo pregiato del mercato (piace anche a Milano).

Il Banco di Sardegna Sassari si gioca una delle ultime chance di entrare in top 8 ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro, impegnata nella corsa verso la salvezza per evitare la A2. Nel match di andata, successo esterno dei sardi, alla seconda vittoria di consecutiva contro questo avversario. Considerati i 15 scontri più recenti, sono 11 le vittorie di Sassari. Novità, intanto, in casa Pesaro con l’arrivo del lungo Johnny Hamilton, che prende il posto dell’infortunato Leonardo Toté; esce dal roster Scott Bamforth.

Openjobmetis Varese-GeVi Napoli Basket, match tra due squadre in piena crisi (3 sconfitte consecutive per i padroni di casa, 4 per gli ospiti). Con il successo dell’andata, i campani hanno pareggiato i conti degli ultimi 10 precedenti con 5 vittorie a testa.

La Vanoli Basket Cremona cerca l’aggancio alla Givova Scafati, con le due squadre che si sono affrontate solo una volta in LBA, ovvero nel match dell’andata vinto all’overtime dai lombardi per 112-122.

Pronostici Basket LBA 26a giornata: gli altri match di pallacanestro italiana

Il fanalino di coda Happy Casa Brindisi se la vedrà con una delle squadre più in forma, la NutriBullet Treviso che viene da quattro vittorie consecutive e che ha vinto anche all’andata in casa contro i pugliesi, con i veneti che hanno così pareggiato il computo totale dei precedenti (5-5).

Sfida d’altissima quota tra Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, con i lagunari che si sono assicurati il match dell’andata alla Virtus Segafredo Arena dopo ben 9 sconfitte consecutive contro questo avversario, considerate tutte le competizioni. Gara che si prospetta aperta a ogni risultato considerato l’andamento altalenante di entrambe le formazioni negli ultimi tempi e considerando l’impegno di venerdì della Virtus nel derby azzurro di Eurolega contro l’Olimpia, che è sempre una partita speciale che drena energie mentali e fisiche.

Proverà ad approfittarne proprio l’EA7 Emporio Armani Milano che al Forum di Assago scende in campo contro la Dolomiti Energia Trentino, vincente in 3 degli ultimi 4 turni. Sarà il terzo incrocio stagionale fra i due team, con le Scarpette Rosse che hanno vinto sia in campionato all’andata, sia in Coppa Italia: nei 16 match più recenti, solo 2 affermazioni per i trentini.

Infine, l’Estra Pistoia affronterà l’UNAHOTELS Reggio Emilia in una sfida dal forte sapore di playoff. All’andata, gli emiliani si sono imposti sul parquet amico ottenendo l’ottavo successo negli 11 scontri più recenti contro i toscani. Da valutare, tra le fila della Reggiana, le condizioni di Briante Weber, uscito dal match contro Milano per un problema al ginocchio destro, che però non sembra essere così grave da non recuperare in tempo per questo match domenicale che chiude il turno di Basket LBA.

Programma completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA E GUIDA TV 26° GIORNATA LBA

06.04. 20:30 Brescia-Tortona (DAZN-Eurosport 2)

07.04. 12:00 Sassari-Pesaro (DAZN-Eurosport 2)

07.04. 16:30 Varese-Basket Napoli (DAZN)

07.04. 17:30 Cremona-Scafati (DAZN)

07.04. 18:00 Brindisi-Treviso (DAZN)

07.04. 18:15 Venezia-Virtus Bologna (DAZN-DMAX)

07.04. 19:00 Olimpia Milano-Trento (DAZN)

07.04. 19:30 Pistoia-Reggiana (DAZN)

CLASSIFICHE LBA 2023-24

1 Germani Brescia 36 18/7*

2 Virtus Segafredo Bologna 34 17/8

3 EA7 Emporio Armani Milano 34 17/8

4 Umana Reyer Venezia 34 17/8

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 28 14/11

6 Estra Pistoia 26 13/12

7 Dolomiti Energia Trentino 26 13/12

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 26 13/12

9 GeVi Napoli Basket 24 12/13

10 Banco di Sardegna Sassari 24 12/13

11 Givova Scafati 22 11/14

12 NutriBullet Treviso Basket 20 10/15

13 Vanoli Cremona 20 10/15

14 Openjobmetis Varese 18 9/16

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 7/18

16 Happy Casa Brindisi 14 7/18

* già qualificata ai playoff

