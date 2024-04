Pronostici Basket LBA 28a giornata. Abbiamo analizzato le sfide del fine settimana del 20 e 21 aprile 2024, valide per il turno del campionato di pallacanestro italiano, la Lega A di Basket.

Pronostici Basket LBA 28a giornata: gli anticipi di sabato

Il weekend del campionato italiano di basket si apre con l’anticipo Bertram Yachts Derthona Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro per la 28° giornata Lega A Basket LBA. I padroni di casa devono difendere la piazza playoff ma vengono da 2 ko consecutivi, mentre gli ospiti hanno messo insieme 2 successi di fila importantissimi in chiave salvezza. All’andata, successo casalingo dei marchigiani, che sono in vantaggio per 3-2 nel computo totale dei precedenti. I padroni di casa dominano in quota @1.25 per la vittoria.

Il secondo anticipo vede di fronte la Vanoli Basket Cremona (che dovrebbe aver perso per il resto della stagione Davide Denegri per una frattura scomposta ad un dito) alla capolista di Germani Brescia, reduce da 3 vittorie consecutive. Considerando solo i match ufficiali, Brescia ha vinto tutti e 4 i più recenti derby lombardi, con uno score di 6-4 considerando gli ultimi 10 match. Quote nettamente appannaggio degli ospiti @1.30 per la vittoria.

Pronostici Basket LBA 28a giornata: le prime partite di domenica

Domenica si parte dalla Sardegna con Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese all’ora di pranzo. Entrambe si attendevano di più da questa stagione. Varese che ha vinto il match dell’andata, vanta solo 3 successi negli ultimi 11 incontri con i sardi. E quote sui testa a testa sono nettamente per i padroni di casa @1.30.

Alle 17:00 si torna in campo al Forum di Assago per la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano-Givova Scafati. Le Scarpette Rosse, a sole 2 lunghezze dalla vetta, vanno a caccia del 5° successo consecutivo, mentre i campani possono coltivare le ultime speranze di playoff, dopo aver conquistato la salvezza matematica nel precedente turno. All’andata, successo a sorpresa di Scafati sul parquet amico, dopo che aveva sempre perso nei 4 precedenti match contro i meneghini: al momento il bilancio totale è di 5-3 in favore di Milano favorita con una quota simbolica @1.08 anche per questo scontro mentre un altro upset di Scafati, questa volta in trasferta, arriva a pagare @6 volte la posta.

Non molla l’Umana Reyer Venezia che ospita la NutriBullet Treviso: entrambe le formazioni vengono da un doppio ko e hanno voglia di invertire la rotta. I lagunari hanno vinto gli ultimi 2 derby veneti, compreso quello dell’andata, portandosi sul 7-3 nei 10 scontri più recenti e sono dati @1.12 dai bookmakers.

La Virtus Segafredo Bologna, dopo il doppio match di Eurolega, sarà impegnata nel derby casalingo contro l’UNAHOTELS Reggio Emilia, che si è aggiudicata la gara dell’andata, così come l’ultima dello scorso anno, dopo aver perso però le 5 precedenti sfide. Bisognerà capire come si presentarenno i felsinei dopo gli impegni europei, e al momento la quota @1.12 per la vittoria appare assolutamente bassa.

Pronostici Basket LBA 28a giornata: le sfide di domenica sera

Sfida dal sapore di playoff tra GeVi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino, con gli ospiti che si sono assicurati il match d’andata e sono in vantaggio per 3-2 nel computo totale dei precedenti. Il fattore campo spinge Napoli favorita @1.40, ma Trento potrebbe giocarsela, magari non nella vittoria secca (@2.75) ma con qualche punto di spread sì.

Chiude il turno la gara in programma in Toscana tra Estra Pistoia e il fanalino di coda Happy Casa Brindisi. Nel primo match della stagione, successo esterno di Pistoia, che aveva perso tutti e 4 gli scontri più recenti contro i pugliesi che hanno attraversato una stagione davvero deludente e sarà difficile vedere Brindisi vincere domenica, almeno stando alle quote che la danno @3.25 contro la quota @1.30 per i padroni di casa.

Programma completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA E GUIDA TV 28° GIORNATA LBA

20.04. 19:00 Tortona-Pesaro (DAZN)

20.04. 20:30 Cremona-Brescia (DAZN-Eurosport 2)

21.04. 12:00 Sassari-Varese (DAZN)

21.04. 17:00 Olimpia Milano-Scafati (DAZN)

21.04. 17:30 Venezia-Treviso (DAZN)

21.04. 18:15 Virtus Bologna-Reggiana (DAZN-Eurosport 2)

21.04. 19:30 Basket Napoli-Trento (DAZN)

21.04. 20:00 Pistoia-Brindisi (DAZN)

CLASSIFICA REGULAR SEASON LBA 2023-24

1 Germani Brescia 40 20/7*

2 Virtus Segafredo Bologna 38 19/8*

3 EA7 Emporio Armani Milano 38 19/8*

4 Umana Reyer Venezia 34 17/10*

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 30 15/12

6 Dolomiti Energia Trentino 28 14/13

7 Estra Pistoia 28 14/13

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 26 13/14

9 GeVi Napoli Basket 26 13/14

10 Banco di Sardegna Sassari 24 12/15

11 Givova Scafati 24 12/15

12 Vanoli Cremona 22 11/16

13 Openjobmetis Varese 20 10/17

14 NutriBullet Treviso Basket 20 10/17

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 18 9/18

16 Happy Casa Brindisi 16 8/19

* qualificata ai playoff

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.