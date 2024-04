Pronostici Basket LBA 29a giornata. La penultima giornata di regular season del massimo campionato di basket italiano si gioca tutta in contemporanea domenica 28 aprile alle ore 18:30.

Pronostici Basket LBA 29a giornata: le prime sfide di domenica

La Carpegna Prosciutto Pesaro cerca punti salvezza sul parquet amico contro la Vanoli Basket Cremona dopo il KO rimediato nell’ultimo turno contro Tortona. Gli ospiti invece sono ormai salvi. All’andata, successo di Cremona che si è così portata a quota 8 vittorie negli ultimi 11 scontri contro questo avversario.

La Dolomiti Energia Trentino, reduce da 2 successi consecutivi, ospita l’Estra Pistoia che nello stesso parziale ha invece sempre perso. All’andata, successo di Trento che ha così raggiunto quota 8 vittorie consecutive contro i toscani, la cui ultima affermazione contro i trentini risale al 20 novembre 2016. In vista dei playoff, intanto, Trento dovrebbe avere un’arma in più, ovvero Daulton Hommes, ex Cremona.

L’EA7 Emporio Armani Milano ospita la Germani Brescia nel derby lombardo che potrebbe valere la vetta in solitaria. Considerando tutte le competizioni, la Leonessa ha vinto gli ultimi 3 incroci con le Scarpette Rosse, compreso quello dell’andata, con il bilancio degli ultimi 14 incontri in perfetto equilibrio (7-7).

L’Happy Casa Brindisi cerca l’impresa salvezza in casa contro Umana Reyer Venezia, attuale quarta forza della LBA. All’andata, successo interno dei lagunari che si sono così portati sul 6-4 nel computo dei 10 scontri più recenti. In dubbio tra le fila di Venezia Jordan Parks, che ha rimediato un lieve infortunio alla caviglia nell’ultima gara di campionato.

Pronostici Basket LBA 29a giornata: gli altri match

Openjobmetis Varese-NutriBullet Treviso, con gli ospiti che devono allontanarsi dalle ultime due posizioni. Con la vittoria dell’andata, i lombardi si sono imposti per 3 volte di fila contro i veneti, dopo che avevano perso le due sfide precedenti. Il computo degli ultimi 15 incroci vede sempre davanti Varese per ben 12-3.

Sfida dal sapore di playoff tra UNAHOTELS Reggio Emilia-GeVi Napoli Basket, con gli emiliani avanti di 4 punti rispetto ai campani. Sarà il terzo scontro stagionale tra le due compagini, con Reggio Emilia che si è imposta in campionato all’andata, mentre i campani si sono assicurati il match di Coppa Italia in semifinale. Preoccupazione nel team di casa per le condizioni di Jamar Smith, uscito acciaccato dall’ultima partita.

Molto interessante la sfida che si giocherà in terra piemontese tra Bertram Yachts Derthona Tortona-Virtus Segafredo Bologna. I padroni di casa non vogliono perdere il treno playoff, ma hanno sempre perso negli ultimi 6 scontri ufficiali contro le Vu Nere, compreso il match dell’andata.

Chiude il programma Givova Scafati-Banco di Sardegna Sassari, entrambe appaiate in classifica a quota 24. Solo successi dei sardi nei 3 precedenti di Serie A tra le due formazioni, compreso quello dell’andata conclusosi con il punteggio di 79-76.

Programma completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA COMPLETO 29° GIORNATA LBA

28.04. 18:15 Brindisi-Venezia (DAZN)

28.04. 18:15 Olimpia Milano-Brescia (DAZN-DMAX)

28.04. 18:15 Pesaro-Cremona (DAZN)

28.04. 18:15 Reggiana-Basket Napoli (DAZN)

28.04. 18:15 Scafati-Sassari (DAZN)

28.04. 18:15 Tortona-Virtus Bologna (DAZN)

28.04. 18:15 Trento-Pistoia (DAZN)

28.04. 18:15 Varese-Treviso (DAZN-Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA 2023-24

1 Virtus Segafredo Bologna 40 20/8*

2 Germani Brescia 40 20/8*

3 EA7 Emporio Armani Milano 40 20/8*

4 Umana Reyer Venezia 36 18/10*

5 Dolomiti Energia Trentino 30 15/13*

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 30 15/13

7 Estra Pistoia 28 14/14

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 28 14/14

9 GeVi Napoli Basket 26 13/15

10 Vanoli Cremona 24 12/16

11 Banco di Sardegna Sassari 24 12/16

12 Givova Scafati 24 12/16

13 Openjobmetis Varese 22 11/17

14 NutriBullet Treviso Basket 20 10/18

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 18 9/19

16 Happy Casa Brindisi 18 9/19

* già qualificata ai playoff

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.