Pronostici Basket LBA 30a giornata. Ultimo turno della regular season della Serie A di pallacanestro italiana. Andiamo a vedere tutte le sfide in programma e gli ultimi verdetti in attesa del tabellone che andrà a fare il quadro degli imminenti playoffs.

Pronostici Basket LBA 30a giornata: le prime partite

L’ultimo turno del campionato di pallacanestro in Italia, la 30° giornata di Basket LBA si giocherà con tutte le partite in contemporanea alle 18:15 domenica 5 maggio. Il Banco di Sardegna Sassari ospita la UNAHOTELS Reggio Emilia quinta in classifica. All’andata netto successo interno per gli emiliani, che non avevano mai vinto nei 2 incroci precedenti.

Derby campano tra Generazione Vincente Napoli Basket-Givova Scafati Basket, entrambe reduci da 2 sconfitte consecutive, con cui praticamente si sono giocate la possibilità di agguantare i playoff. Sarà la sfida numero 8 nel massimo campionato di basket tra le due squadre campane: al momento il bilancio è di 4-3 in favore dei partenopei.

Gara importante invece per la Nutribullet Treviso Basket, che deve scongiurare il pericolo retrocessione ospitando la Bertram Derthona Tortona, che è già sicura di giocare la seconda fase della stagione. All’andata, successo esterno per i veneti, che hanno perso solo uno dei 5 precedenti di LBA contro i piemontesi. Le quote danno Treviso vincente @1.76, una giocata interessante.

Cerca l’impresa la Carpegna Prosciutto Pesaro che, dopo aver vinto 3 delle ultime 4 sfide in campionato, farà visita all’Umana Reyer Venezia che ha vinto una sola volta nello stesso arco di tempo. I lagunari hanno vinto il match dell’andata e l’ultimo della passata stagione, mettendo insieme 9 successi negli ultimi 11 precedenti ufficiali contro i marchigiani.

Pronostici Basket LBA 30a giornata: gli altri match dell’ultimo turno

Deve vincere per il primo posto e conquistare di conseguenza il fattore campo la Virtus Segafredo Bologna, che ospita la Dolomiti Energia Trentino. Con il successo esterno dell’andata, le Vu Nere hanno messo in fila 5 vittorie di fila contro i trentini, 10 successi negli 11 precedenti più recenti considerando tutte le competizioni. Le quote sono tutte per Bologna data appena @1.10 per la vittoria, mentre la linea di handicap prevede -11.5 punti in favore dei padroni di casa.

L’Openjobmetis Varese, salvatasi nell’ultimo turno, non ha granché da chiedere alla trasferta di Pistoia contro l’Estra. I lombardi hanno vinto all’andata e in generale tutti gli ultimi 3 scontri contro i toscani, che però a loro volta avevano portato a casa le due sfide precedenti. Il bilancio totale è di 8 successi per Varese contro i 6 di Pistoia.

Impegno sulla carta facile per la Germani Brescia, che affronta la già retrocessa Happy Casa Brindisi, cui non sono bastate le ultime 2 vittorie consecutive. All’andata, successo interno dei pugliesi, che nei 15 precedenti recenti in campionato sono in vantaggio per 8-7 contro questo avversario.

Chiude il programma il derby lombardo tra Vanoli Basket Cremona-EA7 Emporio Armani Milano, che contende la vetta alla Virtus Bologna. Con il successo dell’andata al Forum, sono 7 vittorie consecutive per le Scarpette Rosse contro questo avversario: solo 2 sconfitte nelle 22 sfide ufficiali più recenti per i meneghini contro i cremonesi.

Programma completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA COMPLETO 30a GIORNATA LBA

05.05. 18:15 Basket Napoli-Scafati (DAZN)

05.05. 18:15 Brescia-Brindisi (DAZN)

05.05. 18:15 Cremona-Olimpia Milano (DAZN)

05.05. 18:15 Pistoia-Varese (DAZN)

05.05. 18:15 Sassari-Reggiana (DAZN)

05.05. 18:15 Treviso-Tortona (DAZN-DMAX)

05.05. 18:15 Venezia-Pesaro (DAZN)

05.05. 18:15 Virtus Bologna-Trento (DAZN-Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA 2023-24

1 Virtus Segafredo Bologna 42 21/8*

2 EA7 Emporio Armani Milano 42 21/8*

3 Germani Brescia 40 20/9*

4 Umana Reyer Venezia 36 18/11*

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 30 15/14

6 Estra Pistoia 30 15/14*

7 Dolomiti Energia Trentino 30 15/13*

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 28 14/15*

9 GeVi Napoli Basket 26 13/16

10 Banco di Sardegna Sassari 26 13/16

11 Vanoli Cremona 24 12/17

12 Givova Scafati 24 12/16

13 Openjobmetis Varese 22 11/18

14 NutriBullet Treviso Basket 22 11/18

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 20 10/19

16 Happy Casa Brindisi 20 10/19**

* già qualificata ai playoff

** retrocessa in serie A2

