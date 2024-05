Anteprima Playoffs Basket LBA 2023-24. Anche il campionato di pallacanestro italiano, la Serie A di Basket, si avvia verso la post-season con i playoffs al via con i quarti di finale al via dal 11 maggio. Vediamo anteprima, programma completo, la situazione al via e le favorite dalle quote anteposto.

Anteprima Playoffs Basket LBA 2023-24: Programma e guida TV della post-season

Con la 30° e ultima giornata di regular season si è conclusa la prima parte della stagione della Serie A di Basket 2023-2024. Si è così delineato il tabellone dei playoff, con le prime gare dei quarti di finale che si giocheranno sabato 11 maggio e saranno trasmesse in diretta TV e streaming su Eurosport, DMAX, NOVE e Discovery+.

La Virtus Bologna ha mantenuto il 1° posto in classifica e avrà dalla sua il fattore campo contro Tortona, mentre l’Olimpia Milano se la vedrà contro Trento; gli altri due quarti sono Brescia-Pistoia e Venezia-Reggio Emilia.

Dopo Brindisi, retrocede in A2 anche Pesaro. Ecco i risultati dell’ultimo turno della Serie A di basket:

Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia 95-63

Generazione Vincente Napoli Basket – Givova Scafati Basket 102-92

Nutribullet Treviso Basket – Bertram Derthona Tortona 87-74

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino 108-61

Estra Pistoia – Openjobmetis Varese 78-96

Germani Brescia – Happy Casa Brindisi 94-75

Vanoli Basket Cremona – EA7 Emporio Armani Milano 72-73

Anteprima Playoffs Basket LBA 2023-24: il tabellone playoffs

Tutte le serie dei playoff della Serie A di basket si giocheranno al meglio delle cinque partite, comprese le Finals, che prenderanno il via il 6 giugno con eventuale gara-5 in programma domenica 16 giugno. Di seguito il tabellone completo:

Virtus Segafredo Bologna (1) vs Bertram Derthona Tortona (8)

Umana Reyer Venezia (4) vs UnaHotels Reggio Emilia (5)

Germani Brescia (3) vs Estra Pistoia (6)

EA7 Emporio Armani Milano (2) vs Dolomiti Energia Trentino (7)

Anteprima Playoffs Basket LBA 2023-24: I quarti di finale

Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona

Con la vittoria netta sulla Dolomiti Energia Trentino, la Virtus Bologna di Luca Banchi ha mantenuto la vetta della classifica di LBA e se la vedrà ai playoff con la Bertram Derthona Tortona. Nella passata stagione le due compagini si sono affrontate in semifinale con le Vu Nere che si sono imposte nettamente vincendo la serie per 3-0. Nella regular season di questa stagione, doppio successo di Bologna (7 vittorie consecutive degli emiliani) che ha espugnato il parquet del PalaFerraris pochi giorni fa vincendo la garea valida per la penultima giornata.

Umana Reyer Venezia-UnaHotels Reggio Emilia

Già sicura del quarto posto prima dell’ultima giornata di stagione regolare, l’Umana Reyer Venezia se la vedrà con l’UnaHotels Reggio Emilia in una sfida che si preannuncia equilibrata e dai tanti contenuti, agonistici e tecnici. Il bilancio stagionale è in parità con entrambi i team che hanno vinto i rispettivi match casalinghi. Negli ultimi 12 incroci, comunque, il bilancio è nettamente dalla parte dei lagunari, che hanno vinto ben 11 volte.

Germani Brescia-Estra Pistoia

La Germani Brescia, che per larghi tratti della stagione è stata prima in classifica, si è dovuta accontentare del terzo posto. L’avversaria dei quarti di finale sarà l’Estra Pistoia, che torna a giocare una seconda fase di stagione a distanza di sette anni dall’ultima volta. La bilancia pende dalla parte dei lombardi, che hanno anche vinto entrambe le sfide di regular season. In generale, Brescia ha vinto gli ultimi 4 scontri contro i toscani, dopo che Pistoia aveva vinto i due match precedenti.

EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino

Con il derby vinto su Cremona all’ultima giornata, l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha chiuso la regular season al secondo posto e affronterà ai quarti la Dolomiti Energia Trentino. Le Scarpette Rosse sono in striscia positiva da 7 partite e si presentano a questo appuntamento con la bilancia che pende dalla propria parte, avendo vinto tutti e 3 gli scontri stagionali contro Trento, 2 in campionato e 1 in Coppa Italia (quarti di finale).

Tutte le quote antepost sui playoffs Basket LBA

La Virtus Bologna ha chiuso al primo posto in regular season, ma i bookmakers nelle quote antepost per la vittoria finale continuano ad appoggiare l’Olimpia Milano come grande favorita @1.70, proprio sulle V-Nere @2.25, anche se su altri bookmakers le due big della pallacanestro italiana sono date alla pari @2. Concordi invece con il possibile terzo incomodo rappresentato da Brescia quotata intorno @15 e @16 volte la posta.

