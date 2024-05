Semifinali Playoffs Basket LBA 2023-24. Sono EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia le semifinali del campionato di pallacanestro italiana al via da venerdì. Vediamo programma completo, analisi e quote sulle sfide della Serie A di basket.

Risultati Gare 5: passano Bologna e Venezia

Sarà Virtus Bologna-Reyer Venezia la seconda semifinale della Serie A di basket dopo Olimpia Milano-Brescia.

Un sontuoso Tucker trascina i lagunari in gara-5 contro Reggio Emilia, vinta dai padroni di casa 83-67. Partita estremamente equilibrata, con continui botta e risposta che vedono i veneti riprendersi la leadership dell’incontro nel terzo set grazie al numero 59, autentico trascinatore con 25 punti totali. Nel finale Simms ferma la rimonta ospite (giunta fino al -1) e lancia il decisivo allungo.

Ad attendere Venezia in semifinale, come detto, ci sarà, come da pronostico, la Virtus Bologna, che però ha faticato in maniera inaspettata nella serie contro Tortona, chiusa comunque con un netto successo per 92-63 in gara-5. Pajola è il migliore nel finale, ma non il top-scorer, che è Shengelia con 22 punti, seguito da Belinelli con 15.

Semifinali Playoffs Basket LBA 2023-24: programma completo e guida tv

OLIMPIA-BRESCIA

GARA 1

Sabato 25 maggio

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

Ore 20:45 – – Eurosport 1 – DMAX

GARA 2

Lunedì 27 maggio

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

Ore 20:45 – – Eurosport 1 – DMAX

GARA 3

Giovedì 30 maggio

Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano

Ore 20:45 – – Eurosport 1 – DMAX

VIRTUS-VENEZIA

GARA 1

Venerdì 24 maggio 2024

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

GARA 2

Domenica 26 maggio 2024

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

GARA 3

Mercoledì 29 maggio 2024

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna

ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Semifinali Playoffs Basket LBA 2023-24: le quote

Vediamo le quote principali preparate da Snai su gara 1 delle semifinali, e a seguire le quote antepost per la vittoria finale del campionato di pallacanestro italiana dove l’Olimpia Milano rimane favorita sulla Virtus Bologna in un testa a testa classico, ma Brescia e Venezia non ci stanno e hanno dimostrato di avere le potenzialità per fare lo scherzetto alle due big.

ALBO D’ORO LBA

2023 – Olimpia Milano

2022 – Olimpia Milano

2021 – Virtus Bologna

2020 non assegnato

2019 – Reyer Venezia

2018 – Olimpia Milano

2017 – Reyer Venezia

2016 – Olimpia Milano

2015 – Dinamo Sassari

2014 – Olimpia Milano