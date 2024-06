Finali Playoffs Basket LBA 2023-24. La grande classica, la finale che si ripete quest’anno per la 4° edizione di fila del campionato di pallacanestro italaiano di Serie A. Anche in questa edizione saranno le due grandi degli ultimi anni a giocarsi lo scudetto: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Finali Playoffs Basket LBA 2023-24: I risultati delle semifinali

La Serie A di basket 2024 è attivata alla finalissima. La prima finalista è stata l’Olimpia Milano che archivia 3-0 la semifinale contro Brescia, superando la Leonessa per 96-86 in trasferta. I meneghini vivono una serata magica da dietro l’arco, con gli implacabili Napier, Ricci e Shields che completano lo sweep su Brescia.

Più difficile il cammino dell’altra finalista. Dopo aver rischiato di subire una clamorosa rimonta, la Virtus Bologna chiude i giochi contro la Reyer Venezia. La seconda serie delle semifinali playoff si chiude in gara-4, col successo delle Vu Nere per 96-79 al Taliercio, che assiste a una gara ricca di ribaltoni con due firme d’autore: 29 punti per Shengelia e 22 per Belinelli, mentre ai padroni di casa non bastano i 21 punti di Heidegger.

La squadra di Coach Banchi accede così alle LBA Finals UnipolSai 2024, in cui sfiderà, per la quarta volta consecutiva, l’EA7 Emporio Armani Milano in quello che è il grande classico della pallacanestro italiana di questi ultimi anni. La Virtus ha vinto lo scudetto del 2020-21 con un perentorio 4-0, ma ha perso le ultime 2 finali, compresa quella dello scorso anno decisa a gara 7. Certo che dopo il Bologna di calcio in Champions anche la vittoria da parte delle V-Nere nella pallacanestro farebbe esplodere di gioia i felsinei.

Finali Playoffs Basket LBA 2023-24: programma completo

GARA 1

Mercoledì 8 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano ore 21.00 Rai Sport HD Eurosport 2 e Discovery +

GARA 2

Venerdì 10 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano ore 21.00 Rai Sport HD Eurosport 2 e Discovery +

GARA 3

Domenica 12 giugno 2022

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna ore 20.30

GARA 4

Martedì 14 giugno 2022

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna ore 20.30

Eventuale GARA 5

Giovedì 16 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano

Eventuale GARA 6

Sabato 18 giugno 2022

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna

Eventuale GARA 7

Lunedì 20 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano

Quote Antepost: Olimpia favorita

Secondo le quote antepost l’Olimpia Milano è favorita per vincere anche questo scudetto di LBA. Vediamo anche le prime linee per gara 1.

