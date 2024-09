Nel weekend del 21 e 22 settembre 2024 si apre al stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa basket che vedrà impegnate Olimpia Milano, Reyer Venezia, Napoli e Virtus Bologna. Vediamo programma completo, protagoniste, match e quote antepost. Supercoppa Basket 2024.

Supercoppa Basket 2024: nel weekend torna la pallacanestro italiana

La stagione della pallacanestro italiana si avvicina con il campionato di Serie A al via da fine mese, ma prima ci sarà l’antipasto della LBA Supercoppa 2024, che nel weekend del 21 e 22 settembre si disputa in uno dei migliori impianti d’Italia, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, casa della Virtus Bologna che va a caccia di un quarto trionfo consecutivo in questa competizione, anche se se la dovrà vedere con l’Olimpia Milano sulla carta apre come squadra da battere e bisogna vedere cosa combineranno i due underdog: Venezia e Napoli.

La Virtus Bologna è anche la squadra che ha giocato più finali di Supercoppa Italiana (12), ma nell’albo d’oro è solo seconda con 4 successi, alle spalle di Siena (6 vittorie su 7 finali) e pari merito con Treviso (9 finali disputate) e Olimpia Milano (8). Venezia e Napoli, invece, non hanno mai vinto il trofeo, pur avendo giocato rispettivamente 2 e 1 finale.

Nella passata edizione della Supercoppa, la Virtus Bologna ha vinto con il punteggio di 78-73 la semifinale con l’Olimpia Milano, mentre dall’altra parte Brescia aveva dominato (86-63) Tortona. Nella successiva finale, poi, successo delle Vu Nere ere per 97-60.

Programma completo e albo d’oro della Supercoppa di basket italiano

La Supercoppa Italiana 2024 si giocherà tra sabato 21 e domenica 22 settembre. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Eurosport 2 integralmente; per la finale si uniranno, gratis e in chiaro, Nove e DMAX. In streaming sarà affidata a Discovery+, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2024 BASKET

Sabato 21 settembre

Ore 18:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 20:45 Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 22 settembre

Ore 18:00 Finale – Diretta tv su Nove, DMAX ed Eurosport 2

Albo d’Oro. Negli ultimi 3 anni ha sempre vinto la Virtus Bologna e più in generale negli ultimi 8 anni ha sempre vinto la Virtus o l’Olimpia Milano, con l’eccezione dell’edizione 2019 dove si impose la Dinamo Sassari.

ALBO D’ORO ULTIME SUPERCOPPE

2014-Dinamo Sassari

2015-Pallacanestro Reggiana

2016-Olimpia Milano

2017-Olimpia Milano

2018-Olimpia Milano

2019-Dinamo Sassari

2020-Olimpia Milano

2021-Virtus Bologna

2022-Virtus Bologna

2023-Virtus Bologna

Analisi delle semifinali: Milano–Venezia e Napoli-Bologna

EA7 Emporio Armani Milano–Umana Reyer Venezia

Sabato 21 settembre alle ore 18:00 andrà in scena la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia. I meneghini, che hanno confermato alla guida tecnica coach Ettore Messina, hanno cambiato molto sul mercato, salutando elementi come Hall, Melli e Poeta, ma anche rafforzandosi con Brooks, proveniente dagli Ontario Clippers, Neno Dimitrijevic, Josh Nebo, Zach LeDay, Leandro Bolmaro e Fabien Causeur, ex Real Madrid.

I lagunari dell’Umana Reyer Venezia, invece, hanno deciso di proseguire il progetto sotto la guida di coach Spahija, salutando con ottimismo gli arrivi di Carl Wheatle dall’Estra Pistoia, Tyler Ennis, Davide Moretti e Xavier Munford. L’ultimo incrocio tra le due compagini ha visto prevalere in campionato proprio Venezia tra le mura amiche, ma negli ultimi 10 precedenti il bilancio pende nettamente dalla parte di Milano con 7 successi contro 3.

Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna

La GeVi Napoli di coach Igor Miličić dopo la vittoria della Coppa Italia vuole continuare a stupire sfidando la Virtus Bologna. I campani si sono rinforzati con gli acquisti di Zach Copeland, Kaspar Treier, Deane Williams, Kevin Pangos e altri innesti, ma hanno salutato elementi importanti come Tyler Ennis.

Con Luca Banchi confermato alla guida del roster, la Virtus Bologna risponde con i nuovi arrivi di Will Clyburn e Rayjon Tucker, il primo arrivato dalla Turchia e il secondo dalla Reyer Venezia, ma in generale per la costruzione della squadra si è pensato a un perfetto mix di giovani ed elementi esperti. Le Vu Nere hanno vinto gli ultimi due precedenti contro i campani, che però in 14 match ufficiali si sono imposti 8 volte contro le 6 degli emiliani.

Quote Antepost sulla stagione 2024-25 di basket italiano

Sia per la Supercoppa italiana che nel campionato di Serie A di basket che inizierà subito dopo a fine mese, sarà l’Olimpia Milano la squadra da battere, visto che i pronostici sono tutti per la squadra di Ettore Messina.

Le quote spingono la coppa verso Milano, favorita @1.52, con la Virtus Bologna seconda opzione @3.25 e le due possibili sorprese, ovvero Venezia a quota @10.00 e Napoli @18.00 e come detto l’Olimpia (sempre seguita dalla Virtus) sarà la squadra da battere anche in campionato con quota @1.54 per i meneghini mentre gli emiliani si giocano @2.60, con Brescia terzo incomodo, ma staccatissima @26 volte la posta.

In campo europeo Milano e Bologna giocheranno anche in Eurolega. I nuovi innesti di Neno Dimitrijevic, Fabien Causeur, Leandro Bolmaro, Armoni Brooks, Zach LeDay, Ousmane Diop, Josh Nebo e David McCormack permetteranno a coach Ettore Messina di poter contare su una squadra più fisica e il primo traguardo, quello dei Playoff, sembra alla portata a quota @1.85. Potrebbe faticare di più Bologna. Coach Banchi è la conferma in un’estate che ha portato a cambi importanti in società e nel roster. L’obiettivo dei Playoff di Eurolega non è facile @3.50. La competizione europea sulla carta si apre con un dominio greco visto che in testa alle lavagne antepost ci sono Olympiakos e Panathinaikos appaiate @4.25 mentre col Real Madrid si sale @6.

