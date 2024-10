La stagione di pallacanestro europea è entrata completamente nel vivo in settimana con l’inizio dell’Eurolega, la competizione più importante, ma in Italia continua anche il campionato di Serie A LBA con la 2° giornata in campo tra il 5 e il 6 ottobre, che abbiamo analizzato con le nostre scommesse sul basket. Pronostici LBA 2a giornata.

Risultati 1° turno Serie A di basket italiano

La prima giornata della Serie A di basket 2024/25 sorride alla Virtus Segafredo Bologna che, seppur a fatica, supera Trapani Shark. L’ambiziosa neopromossa trova i 27 punti di Robinson e i 13 di Notae, facendo soffrire Belinelli (15) e compagni fino all’ultimo secondo: le Vu Nere alla fine vincono 89-88 (8 punti per Clyburn).

Cadono a sorpresa i campioni in carica dell’Olimpia Milano, che vengono battuti da Trieste 84-78 (22 e 18 punti rispettivamente per Ross e Brown). Nuovo motore americano per la Dolomiti Energia Trento: i 21 punti per Lamb e i 17 per Ford firmano la vittoria esterna per 92-76 sull’Unahotels Reggio Emilia.

Non basta un super Sokolowski da 30 punti a Sassari, sconfitta in casa 97-86 dalla Givova Scafati (22 punti per Sorokas). Gara a due facce invece per Pistoia, che supera comunque Napoli 88-82.

Tortona batte 80-68 Cremona, mentre Treviso, trascinata da Alston (16 punti e 11 rimbalzi), batte 78-75 Venezia. Infine, poderosa prova di forza di Brescia che travolge 118-94 Varese, grazie ai 25 punti di Bilan e ai 24 a testa di Della Valle e Rivers.

RISULTATI 1a GIORNATA BASKET LBA

UNAHOTELS Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino 76-92

Trapani Shark – Virtus Segafredo Bologna 88-89

Banco di Sardegna Sassari – Givova Scafati 86-97

Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 84-78

Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona 80-68

Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso Basket 75-78

Germani Brescia – Openjobmetis Varese 118-94

Estra Pistoia – Napolibasket 88-82

Classifica Serie A Basket dopo la prima giornata

CLASSIFICA LBA 2024-25

1 Germani Brescia 2

2 Dolomiti Energia Trentino 2

3 Bertram Derthona Tortona 2

4 Givova Scafati 2

5 Pallacanestro Trieste 2

6 NutriBullet Treviso Basket 2

7 Estra Pistoia 2

8 Virtus Segafredo Bologna 2

9 Trapani Shark 0

10 Napolibasket 0

11 Umana Reyer Venezia 0

12 EA7 Emporio Armani Milano 0

13 Banco di Sardegna Sassari 0

14 Vanoli Basket Cremona 0

15 UNAHOTELS Reggio Emilia 0

16 Openjobmetis Varese 0

Pronostici LBA 2a giornata: le partite di cartello

Veniamo ora all’attualità della 2° giornata di Basket LBA 2024-25 che inizierà sabato con un doppio anticipo. Si parte sabato 5 (ore 20.00, LIVE su Eurosport 2 e discovery+) col match tra Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia, match intrigante per i climi differenti vissuti dalle due squadre con Trento che è reduce da una netta vittoria esterna all’esordio su Reggio Emilia, mentre la Reyer ha perso il debutto nel derby casalingo contro Treviso.

Domenica si prosegue con un doppio appuntamento. Alle 16.40 (LIVE su Eurosport 2 e discovery+) andrà in scena la sfida tra Openjobmetis Varese-Bertram Derthona Tortona. Varese viene da una sconfitta pesante, con 118 punti subiti, nella trasferta di Brescia. Tortona, invece, ha cominciato bene la stagione piegando Cremona.

Chiude il quadro della giornata il big-match di domenica pomeriggio (ore 18.15, LIVE in chiaro su DMAX e discovery+), tra EA7 Emporio Armani Milano-Banco di Sardegna Sassari. Entrambe hanno iniziato il campionato con due grossi passi falsi: l’Olimpia è caduta in trasferta contro la neo promossa Trieste, mentre la Dinamo è stata sgambettata in casa da Scafati.

Guida TV e programma completo 2° giornata LBA 2024-25

Ecco il programma completo di questo turno di Serie A di basket, e anche la guida tv su dove potrete vedere tutti i match del weekend del 5-6 ottobre.

CALENDARIO E GUIDA TV 2° GIORNATA LBA

Sabato 5 ottobre 2024

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia, ore 20.00 DAZN – Eurosport 2

Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark, ore 20.45 DAZN

Domenica 6 ottobre 2024

Givova Scafati – Germani Brescia, ore 16.40 DAZN – Eurosport 2

Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona, ore 17.00 DAZN

Napolibasket – Pallacanestro Trieste, ore 18.00 DAZN

EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari, ore 18.15 DAZN – DMAX

Vanoli Basket Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia, ore 19.00 DAZN

Virtus Segafredo Bologna – Estra Pistoia, ore 20.00 DAZN

Quote Antepost: ultimi aggiornamenti sul campionato di basket italiano

Il passo falso alla prima giornata non pregiudica ovviamente il cammino dell’Olimpia Milano, nemmeno nelle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale dello scudetto di pallacanestro italiana dove i meneghini rimangono nettamente favoriti @1.54 sulla Virtus Bologna sempre lontana @2.60, poi il salto è enorme con Brescia @29.

