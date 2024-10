Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2024 si gioca la 3° giornata della regular season della Serie A di pallacanestro italiana, la LBA di Basket. Vediamo le analisi di tutte le sfide con quote, guida tv e consigli per le scommesse. Pronostici Basket LBA giornata 3.

Pronostici Basket LBA giornata 3: programma completo e guida tv

Vediamo le sfide che ci attendono in questo fine settimana con la 3° giornata di regular season della stagione di Basket LBA, la Serie A della pallacanestro italiana,

PROGRAMMA E GUIDA TV 3° GIORNATA LBA

12.10. 19:00 Tortona-Trieste (DAZN)

12.10. 20:00 Venezia-Virtus Bologna (DAZN)

12.10. 20:30 Reggiana-Treviso (DAZN – Eurosport 1)

13.10. 12:00 Sassari-Basket Napoli (DAZN – Eurosport 2)

13.10. 17:00 Olimpia Milano-Brescia (DAZN)

13.10. 18:15 Cremona-Pistoia (DAZN – DMAX)

13.10. 19:00 Trento-Varese (DAZN)

13.10. 20:00 Trapani-Scafati (DAZN)

Le partite di sabato: tre anticipi, la Virtus gioca a Venezia

Ad aprire il weekend del campionato di basket di Serie A e della 3° giornata di LBA è Bertram Derthona Tortona-Pallacanestro Trieste, che hanno vinto entrambe le prime due gare della stagione ufficiale. Considerando il massimo campionato e la Coppa Italia, i piemontesi hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro i friulani, e sono avanti con 6 vittorie in 7 scontri diretti totali.

Il secondo anticipo è anche la sfida più interessante di questo turno con Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna. I padroni di casa sono a sorpresa ancora fermi al palo dopo due turni e devono assolutamente smuoversi, mentre le Vu Nere hanno vinto entrambi i rispettivi match anche se gli emiliani, che sono reduci dalla seconda sconfitta in Eurolega, ma hanno vinto 8 degli ultimi 10 scontri ufficiali contro Venezia, che si avvicina alla partita in totale emergenza: fuori Xavier Munford, Jordan Parks, Amedeo Tessitori e Tyler Ennis per infortunio. Rodney McGruder, invece, è bloccato a causa dell’uragano Milton in Florida.

Chiude il sabato la sfida di Reggio Emilia tra UNAHOTELS Reggiana-Nutribullet Treviso Basket. I padroni di casa, così come gli ospiti, fin qui hanno vinto solo una delle prime 2 gare della regular season. L’ultimo precedente ufficiale, giocato in casa dei veneti, ha visto prevalere Treviso, che aveva perso tutte e 4 le precedenti sfide di campionato.

I match domenicali della 3° giornata di Serie A di basket

Domenica 13 ottobre il programma prosegue con Banco di Sardegna Sassari-Napolibasket. Si tratta di due roster che sono ancora fermi in classifica e cercano la prima vittoria. Nel campionato passato, doppio successo dei campani che in LBA sono in vantaggio per 4-2 nel totale dei precedenti contro i sardi.

La Vanoli Basket Cremona cerca a sua volta il primo successo stagionale ospitando l’Estra Pistoia, compagine che ha esordito con il successo interno contro Napoli per poi perdere nettamente in casa della Virtus. Lo scorso anno, doppio successo dei toscani, che hanno vinto i 3 scontri più recenti in LBA contro i lombardi. Secondo le ultime indiscrezioni, coach Dante Calabria (Estra Pistoia) dovrebbe lasciare nuovamente in tribuna Eric Paschall.

È quasi un testa-coda tra la Dolomiti Energia Trentino, che attualmente occupa la vetta a punteggio pieno, e l’Openjobmetis Varese, che non ha ancora mosso la classifica e si trova al penultimo posto. I trentini hanno sempre prevalso nei 4 precedenti più recenti ma il bilancio complessivo rimane in perfetto equilibrio negli ultimi 8 incroci con 4 vittorie per parte.

Chiude il turno la sfida in Sicilia tra la neopromossa Trapani Shark e la Givova Scafati, entrambe a quota 2 punti. Si tratta del primo incrocio nel massimo campionato tra due squadre che in A2 si sono sfidate 10 volte in passato con il bilancio attualmente in favore di Scafati con 6 successi a 4.

Big Match Olimpia Milano-Germani Brescia

L’altro big match di giornata vede in campo I campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano che al Forum di Assago ospitano la Germani Brescia in questo derby lombardo. Dopo aver perso il match d’esordio con Trieste e vinto la gara dello scorso weekend contro Sassari, Milano ora sfida una Leonessa a punteggio pieno.

Milano si è assicurata gli ultimi 4 match contro Brescia. Ettore Messina e i suoi affrontano il doppio impegno tra campionato ed Eurolega.

