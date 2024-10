Nel fine settimana si torna in campo col campionato di pallacanestro italiana di Serie A. Si inizia col doppio anticipo del sabato mentre le big, Virtus Bologna ed Olimpia Milano, sono chiamate al riscatto dopo gli scivoloni in Europa, anche se potrebbero essere affaticate dal doppio turno di Eurolega. Pronostici Basket LBA giornata 4.

Pronostici Basket LBA giornata 4: programma completo e guida tv

Vediamo le sfide che ci attendono in questo fine settimana con la 4° giornata di regular season della stagione di Basket LBA, la Serie A della pallacanestro italiana:

PROGRAMMA E GUIDA TV 4° GIORNATA LBA

19.10. 19:30 Basket Napoli-Cremona (DAZN)

19.10. 20:30 Varese-Trapani (DAZN – Eurosport 1)

20.10. 16:30 Brescia-Sassari (DAZN)

20.10. 17:00 Scafati-Olimpia Milano (DAZN)

20.10. 17:30 Pistoia-Venezia (DAZN)

20.10. 18:15 Virtus Bologna-Tortona (DAZN – DMAX)

20.10. 19:00 Treviso-Trento (DAZN)

20.10. 20:00 Trieste-Reggiana (DAZN – Eurosport 1)

Classifica aggiornata Basket LBA

La classifica dopo 3 giornate per il campionato di basket italiano:

1 Dolomiti Energia Trentino 6

2 Virtus Segafredo Bologna 6

3 Pallacanestro Trieste 6

4 EA7 Emporio Armani Milano 4

5 Trapani Shark 4

6 Bertram Derthona Tortona 4

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 4

8 Estra Pistoia 4

9 Germani Brescia 4

10 Givova Scafati 2

11 NutriBullet Treviso Basket 2

12 Banco di Sardegna Sassari 2

13 Vanoli Basket Cremona 0

14 Umana Reyer Venezia 0

15 Napolibasket 0

16 Openjobmetis Varese 0

Gli anticipi di sabato: si gioca a Napoli e Varese

Il weekend della pallacanestro italiana con la 4° giornata di Serie A LBA si apre con Napolibasket-Vanoli Basket Cremona, entrambe ferme ancora al palo dopo le prime 3 giornate. I 4 precedenti di Serie A che narrano di un perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte. I campani saranno privi di Kevin Pangos (infortunato) e di Jordan Hall, tagliato dopo non essere riuscito a convincere coach Igor Milicic.

Il secondo anticipo è la sfida tra Openjobmetis Varese, fanalino di coda ancora a zero punti, e la neopromossa Trapani Shark, partita bene con 2 successi nei primi 3 turni. Sarà il primissimo incrocio assoluto tra le due formazioni. Secondo le ultime dai rispettivi ritiri, i lombardi potrebbero non avere a disposizione Nico Mannion, mentre i siciliani potrebbero presentarsi con il debutto stagionale di Langston Galloway.

Le partite domenicali: la Virtus ospita Tortona. Olimpia in trasferta a Scafati

Domenica il menu si apre con Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari, che lo scorso anno si sono imposte nei rispettivi match casalinghi. In 9 match giocati in Lombardia nel massimo campionato, però, i sardi sono in vantaggio per 5-4.

Dopo la nuova sconfitta in Eurolega, l’EA7 Emporio Armani Milano va a caccia del 3° successo in campionato facendo visita alla Givova Scafati, compagine che dopo aver vinto il match d’esordio ha perso le successive 2 gare di campionato. Nell’ultimo match in casa dei campani è stata la formazione di casa a imporsi, anche se nel computo totale degli 8 precedenti le Scarpette Rosse sono in vantaggio nettamente per 6-2.

L’Estra Pistoia torna sul parquet amico ospitando l’Umana Reyer Venezia, delusione di questo inizio di campionato e ancora a secco di vittorie e punti. I Lagunari hanno vinto gli ultimi 2 confronti contro i toscani se si considera anche la Coppa Italia, ma Pistoia si è sempre imposta contro questo avversario nei 2 precedenti più recenti sul proprio parquet e per questo appuntamento si presenterà con il nuovo innesto Marco Ceron e probabilmente anche con Rodney McGruder, scelto per sostituire l’infortunato Xavier Munford.

La Virtus Segafredo Bologna (6 punti dopo 3 turni) reduce dal ko interno di Eurolega, se la vedrà con la Bertram Derthona Tortona. I due roster si ritrovano di fronte dopo il match dei quarti di finale dello scorso anno che ha visto prevalere le Vu-nere per 3-2 nella serie. Prima di quell’incrocio, ben 6 successi di fila per gli emiliani contro i piemontesi.

La Nutribullet Treviso Basket se la vedrà con la capolista Dolomiti Energia Trentino, che è a punteggio pieno e ha intenzione di allungare la striscia positiva. I veneti hanno comunque sempre vinto gli ultimi 3 precedenti ufficiali, e ben 8 sfide delle 9 più recenti.

Chiude il weekend Pallacanestro Trieste-UNAHOTELS Reggio Emilia che hanno rispettivamente 6 e 4 punti in graduatoria. Le due squadre non si incrociano dal 2023 e c’è perfetto equilibrio (2 successi per parte) negli ultimi 4 precedenti, mentre nel computo totale in LBA sono i friulani in vantaggio per 6-3. In questo weekend, però, Trieste non potrà ancora contare su Justin Reyes, il cui rientro dall’infortunio è previsto per fine mese.

