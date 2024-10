Abbiamo analizzato tutte le partite della 5° giornata di regular season per la Serie A della pallacanestro italiana, con il programma completo, la guida tv, le migliori quote e i nostri consigli per le scommesse. Pronostici Basket LBA giornata 5.

Pronostici Basket LBA giornata 5: programma completo e guida TV

Ecco tutte le date, gli orari e le sfide della 5° giornata di LBA, con la guida tv su dove guardare i match del campionato di basket italiano.

Sabato 26 ottobre 2024

Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna, ore 19.00 DAZN

Trapani Shark – Bertram Derthona Tortona, ore 19.30 DAZN

Nutribullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste, ore 20.00 DAZN

EA7 Emporio Armani Milano – Napolibasket, ore 20.30 DAZN – Eurosport 1

UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia, ore 21.00 DAZN

Domenica 27 ottobre 2024

Umana Reyer Venezia – Givova Scafati, ore 16.30 DAZN – Eurosport 1

Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trentino, ore 18.15 DAZN – DMAX

Openjobmetis Varese – Estra Pistoia, ore 19.00 DAZN

Gli anticipi del sabato: subito in campo la Virtus Bologna

La 5° giornata di LBA, il campionato della serie A di pallacanestro, inizia con la Virtus Segafredo Bologna che ha una partita in meno a causa del rinvio della sfida con Derthona, e va a casa della Vanoli Cremona con un rinnovato entusiasmo dopo il primo successo stagionale in Eurolega con il Partizan. Occhio ai lombardi che sono reduci dalla prima vittoria stagionale

La EA7 Emporio Armani Milano deve rialzarsi dopo il ko europeo con l’Efes e potrа farlo con una Napoli in estrema emergenza. Venezia prova ad uscire definitivamente dalle sabbie mobili con Scafati.

Reggio Emila-Brescia, entrambe a tre vittorie, cercano di confermare le proprie ambizioni. Chi continuerà a volare? Le quote dicono Brescia @1.62 su Goldbet e @1.75 su Sisal, nonostante i lombardi giochino in trasferta. La vittoria di Reggio si gioca @2.20 sui principali bookmakers, tra cui Lottomatica.

Interessante la sfida al PalaShark tra Trapani-Tortona e quella tra Treviso e l’ambiziosa Trieste che si gioca leggermente favorita @1.82 su Lottomatica per la vittoria in trasferta, ma qui le quote non sono concordi, e su Sisal gli ospiti si giocano sfavoriti @2.00, contro l’@1.72 dei padroni di casa.

Le partite di domenica per la 5° giornata di Basket LBA

La domenica sarа il giorno della Dolomiti Energia Trento, unica squadra a punteggio pieno e vincente anche in settimana in Eurocup con l’Hapoel Tel Aviv con un Anthony Lamb in super forma. Il roster di Galbiati vuole continuare a vincere e ha un ottima occasione contro Sassari in difficoltа. La vittoria di Trento in trasferta in Sardegna si gioca sfavorita oltre la pari, fino @2.20, e potrebbe avere valore in una partita da 50-50 (anzi, vediamo leggermente avanti Trento nonostante l’impegno in Europa).

Nella sfida Varese-Pistoia vedremo se i lombardi, ancora a zero punti, saranno in grado di riprendersi, e soprattutto di tenersi Nico Mannion desiderato da Milano, mentre i toscani stanno vivendo turbolenze interne che rischiano di infangare il buon inizio di campionato.

