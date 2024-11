Vediamo I match del campionato di pallacanestro italiana di Serie A in campo nel weekend del 2 e 3 novembre col big match al vertice tra Trento, capolista a punteggio pieno, ed Olimpia Milano, rinvigorita dalla vittoria nel derby azzurro di Eurolega. Pronostici Basket LBA giornata 6.

Pronostici Basket LBA giornata 6: programma completo e guida tv

Vediamo il calendario completo della 6° giornata della Serie A di pallacanestro italiana, la LBA e guida tv, dove vedere le partite.

02.11. 20:30 Brescia-Trapani (DAZN-Eurosport 1)

03.11. 16:30 Scafati-Cremona (DAZN)

03.11. 17:00 Trieste-Varese (DAZN)

03.11. 17:30 Tortona-Sassari (DAZN)

03.11. 18:15 Trento-Olimpia Milano (DAZN-DMAX)

03.11. 19:00 Basket Napoli-Venezia (DAZN)

03.11. 19:30 Virtus Bologna-Treviso (DAZN)

03.11. 20:00 Pistoia-Reggiana (DAZN-Eurosport 2)

Classifica LBA dopo 5 giornate

1 Dolomiti Energia Trentino 10

2 Virtus Segafredo Bologna 8*

3 Pallacanestro Trieste 8

4 EA7 Emporio Armani Milano 8

5 Germani Brescia 8

6 Bertram Derthona Tortona 6*

7 Trapani Shark 6

8 UNAHOTELS Reggio Emilia 6

9 Umana Reyer Venezia 4

10 Estra Pistoia 4

11 Givova Scafati 2

12 Vanoli Basket Cremona 2

13 Openjobmetis Varese 2

14 NutriBullet Treviso Basket 2

15 Banco di Sardegna Sassari 2

16 Napolibasket 0

* 1 partita in meno

Gli anticipi del sabato: 6° giornata LBA

Il weekend della 6° giornata di LBA si apre con la sfida che si gioca in casa della Germani Brescia e che vede dall’altra parte del parquet il Trapani Shark, compagine che sta ben figurando dopo la promozione e che fin qui ha ottenuto 3 successi in 5 gare. Sarà il primo incrocio nel massimo campionato, mentre in A2 il bilancio è in perfetta parità con 5 vittorie per parte.

La Givova Scafati, reduce da 4 KO di fila dopo il successo dell’esordio, ospiterà Cremona, che attualmente ha gli stessi punti in graduatoria. Gli unici precedenti tra queste due squadre in LBA risalgono proprio alla passata stagione, quando i lombardi si sono imposti in regular season sia all’andata sia al ritorno.

I match di domenica della Serie A di basket

Sfida dal sapore antico con due squadre storiche per la pallacanestro italiana: Trieste–Varese, anche se al momento sembra esserci un gap importante in favore dei friulani, vincenti fin qui 4 volte su 5. I lombardi sono reduci dal primo successo stagionale maturato nel turno precedente e per giunta hanno vinto entrambi gli ultimi 2 precedenti contro questo avversario, risalenti al campionato 2022-2023. Per Varese ci sarà anche l’aiuto di Nico Mannion, che sarà regolarmente in campo.

Tortona ospiterà la Dinamo Sassari, che fin qui è riuscita a prevalere solo in un’occasione: doppio successo dei piemontesi lo scorso anno, dopo che avevano perso tutti e 3 gli scontri precedenti contro i sardi.

L’Olimpia Milano, reduce dal successo nel derby di Eurolega contro la Virtus Bologna, sarà impegnata in Trentino contro la capolista che si trova a punteggio pieno. Le due compagini sono state anche tra le protagoniste della fase finale della LBA 2023-2024, quando le Scarpette Rosse si sono imposte su Trento ai quarti di finale per 3-1, andando poi a vincere lo scudetto.

Il fanalino di coda Napoli, ancora fermo al palo, cerca la prima vittoria ospitando la Reyer Venezia, che dopo aver perso le prime 3 gare della stagione, è reduce da 2 successi consecutivi. Nei 6 precedenti di Serie A tra queste due compagini, il bilancio è nettamente dalla parte dei Lagunari, che si sono imposti 5 volte.

La Virtus Bologna cercherà di smaltire la delusione europea ospitando alla Segafredo Arena Treviso, battuta 11 volte nei 12 precedenti più recenti di LBA. Le Vu-nere, tra l’altro, devono recuperare una gara e sono al momento a punteggio pieno.

A chiudere il programma la gara che si giocherà in Toscana tra Estra Pistoia–Reggiana, che hanno un bilancio in perfetto equilibrio (3-3) nei 6 scontri più recenti. Nei giorni scorsi il club toscano ha cambiato guida tecnica: per via dei problemi di salute di Dante Calabria, è stato promosso al ruolo di Head Coach Tommaso Della Rosa.

