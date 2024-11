Vediamo il programma completo con guida tv, classifiche, migliori quote, analisi e consigli per le scommesse su tutte le partite della Serie A di pallacanestro italiana in campo dal 16 al 18 novembre col big match che non ti aspetti: Trieste-Trapani. Pronostici Basket LBA giornata 8.

Pronostici Basket LBA giornata 8: programma completo e guida TV pallacanestro italiana

L’8° giornata del campionato di basket di Serie A, la LBA italiana, inizia con l’anticipo del sabato, e continua col grosso delle sfide in programma domenica 17 novembre mentre lunedì si chiuderà col posticipo di Cremona. Ecco il turno completo di questa giornata:

PROGRAMMA 8° GIORNATA SERIE A BASKET

16.11. 20:30 Scafati-Varese (DAZN-Eurosport 1)

17.11. 16:30 Trieste-Trapani (DAZN-Eurosport 1)

17.11. 17:00 Pistoia-Trento (DAZN)

17.11. 17:30 Tortona-Brescia (DAZN)

17.11. 18:15 Venezia-Reggiana (DAZN-DMAX)

17.11. 19:30 Basket Napoli-Treviso (DAZN)

17.11. 20:00 Virtus Bologna-Sassari (DAZN)

18.11. 20:00 Cremona-Olimpia Milano (DAZN)

Classifica LBA dopo 7 giornate

1 Dolomiti Energia Trentino 14

2 Virtus Segafredo Bologna 12

3 Trapani Shark 10

4 Pallacanestro Trieste 10

5 EA7 Emporio Armani Milano 10

6 Germani Brescia 10

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 8

8 Bertram Derthona Yachts 8

9 Umana Reyer Venezia 6

10 Estra Pistoia 6

11 NutriBullet Treviso Basket 4

12 Givova Scafati 4

13 Openjobmetis Varese 4

14 Banco di Sardegna Sassari 4

15 Vanoli Basket Cremona 2

16 Napolibasket 0

Anticipo Scafati-Varese di sabato 16 novembre

Il weekend del massimo campionato di basket con l’8° giornata di LBA si apre sabato alle 20:30 con la sfida tra Givova Scafati– OpenjobMetis Varese, attualmente appaiate a quota 4 punti. L’ultimo precedente, risalente al mese di aprile scorso, ha visto prevalere i campani, che hanno però sempre perso nei 3 match antecedenti.

I lombardi hanno presentato nei giorni scorsi Alex Tyus, secondo rinforzo per la Openjobmetis dopo Jaron Johnson e che esordirà proprio a Scafati. Le quote vedono comunque gli ospiti nettamente sfavoriti @2.75 su NetBet per la vittoria mentre il successo di Scafati si gioca @1.40 su Lottomatica. Linea di handicap fissata a +/- 5.5 mentre la linea Over-Under si gioca a 189.5 su Sisal.

Le partite domenicali del 8° giornata di LBA

Domenica pomeriggio si parte invece con Pallacanestro Trieste–Trapani Shark, rispettivamente quarta e terza in graduatoria, a pari punti (10) in quello che è il big match che non ti aspetti, la partita di cartello di questo fine settimana di pallacanestro italiana. Sono 5 i precedenti tra queste due compagini, tutti di A2 con un bilancio di 3 successi per i friulani e 2 per i siciliani.

L’Estra Pistoia ospiterà la capolista Dolomiti Energia Trentino che fin qui ha solo vinto ed è dunque a punteggio pieno. L’ultimo precedente ha visto prevalere i toscani, che però hanno perso tutti gli 8 precedenti incroci di Serie A.

La Bertram Derthona Tortona, reduce da due ko consecutivi, ospiterà la Germani Brescia con l’obiettivo di agganciare gli avversari in classifica. I lombardi hanno sempre vinto negli ultimi 5 incontri, dopo aver perso i precedenti due, con un bilancio dunque di 5-2 nel massimo campionato.

L’Umana Reyer Venezia, caduta nell’ultimo turno dopo 3 successi di fila, giocherà sul parquet amico contro l’UNAHOTELS Reggio Emilia. Nella passata stagione, dopo un successo a testa nella regular season, i due team si sono affrontati ai quarti di finale con successo dei Lagunari per 3-2 nella serie.

Il Napoli Basket, fanalino di coda ancora fermo al palo all’ultimo posto in classifica, ospita la NutriBullet Treviso Basket. I campani hanno avuto la meglio nell’ultimo precedente, portandosi sul 5-1 nei 6 incroci più recenti. Contro i veneti, Napoli non potrà schierare Erick Green, infortunati.

Impegno casalingo per la Virtus Segafredo Bologna, che è incappata nel primo ko in campionato nell’ultimo turno e domenica ospiterà il Banco Sardegna Sassari, che è reduce dal 2° successo stagionale. I sardi hanno vinto nell’ultimo incrocio, dopo aver perso tutti e 4 i match precedenti, anche se allargando lo score agli ultimi 14 match il bilancio è in perfetta parità.

Il posticipo del lunedì di Serie A Basket: Cremona-Olimpia Milano

Chiude il programma lunedì la Vanoli Basket Cremona penultima in classifica contro l’EA7 Emporio Armani Milano per un derby lombardo che si preannuncia acceso dal punto di vista agonistico. Cremona non ha mai vinto negli ultimi 8 match, dopo che aveva avuto la meglio nei 2 incroci antecedenti.

Anche se si gioca al PalaRadi, gli ospiti sono nettamente favoriti @1.16, anche se la squadra milanese arriva anche dal doppio impegno settimanale di Eurolega.

