Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato di pallacanestro italiano, la Serie A che si giocherà dal 30 novembre al 1 dicembre. Andiamo a vedere le analisi, il calendario completo, la guida tv, le quote e i consigli per le scommesse con Pronostici Basket LBA giornata 9.

Pronostici Basket LBA giornata 9: programma completo e guida TV Serie A Basket

Il campionato di pallacanestro italiano torna in campo nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre 2024. Vediamo le sfide che ci attendono, gli aggiornamenti e le analisi con quote e consigli per le scommesse sulla 9° giornata di Basket LBA.

Calendario completo 9° giornata LBA

30.11. 20:30 Treviso-Pistoia (DAZN-Eurosport 1)

01.12. 16:30 Olimpia Milano-Tortona (DAZN)

01.12. 17:00 Varese-Venezia (DAZN)

01.12. 17:30 Trapani-Cremona (DAZN)

01.12. 18:15 Brescia-Virtus Bologna (DAZN-DMAX)

01.12. 19:00 Trento-Basket Napoli (DAZN)

01.12. 19:30 Sassari-Trieste (DAZN)

01.12. 20:00 Reggiana-Scafati (DAZN-Eurosport 2)

Classifica Basket LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 16

2 Virtus Segafredo Bologna 14

3 Trapani Shark 12

4 EA7 Emporio Armani Milano 12

5 Germani Brescia 12

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 10

7 Pallacanestro Trieste 10

8 Bertram Derthona Yachts 8

9 NutriBullet Treviso Basket 6

10 Umana Reyer Venezia 6

11 Estra Pistoia 6

12 Givova Scafati 6

13 Banco di Sardegna Sassari 4

14 Openjobmetis Varese 4

15 Vanoli Basket Cremona 2

16 Napolibasket 0

Anticipo Treviso-Pistoia del 30 novembre

La 9° giornata di Basket LBA si apre con il match NutriBullet Treviso Basket–Estra Pistoia, entrambe appaiate a quota 6 punti a ridosso della zona playoff. I veneti vengono da 2 successi consecutivi, mentre i toscani hanno sempre perso nello stesso parziale. Lo scorso anno, un successo per parte in campionato tra le due compagini negli scontri diretti, con Treviso avanti per 3-1 nel parziale degli scontri. Tra le fila dei toscani dovrebbe rivedersi Eric Paschall, ex Golden State Warriors fuori per infortunio da fine ottobre.

Le quote vedono nettamente favorita Treviso @1.42 su Lottomatica e @1.45 su Planetwin365. Il successo esterno si gioca @2.75 di quota massima mentre la linea O/U si gioca mediamente a 164.5 punti totali con Goldbet.

Le prime partite domenicali della 9° giornata di LBA

Domenica fari puntati sul Forum di Assago, dove l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà la Bertram Derthona Tortona, reduce da ben 3 ko consecutivi. Considerando anche le amichevoli, sono 9 i successi di fila dei milanesi contro i piemontesi. Salutato David McCormack (Alba Berlino), per la squadra di Ettore Messina dovrebbe esserci il debutto anche in campionato dell’ultimo arrivato Freddie Gillespie. Le quote sono tutte per Milano @1.16 su Snai mentre la sorpresa esterna di Tortona si gioca @4.50 volte la posta.

L’Openjobmetis Varese, che ha ottenuto solo 2 successi fin qui, se la vedrà con l’Umana Reyer Venezia, reduce da 2 sconfitte consecutive. I lagunari hanno vinto gli ultimi 3 incrocii, dopo che avevano perso tutti e 3 gli incontri precedenti contro i lombardi. Dopo le esperienze con Avellino e Milano, debutterà con Varese Keifer Sykes.

La sorpresa Trapani Shark ospiterà la Vanoli Basket Cremona che in 8 turni ha vinto fin qui una sola volta. Non ci sono precedenti di Serie A tra le due compagini, mentre in A2 i lombardi hanno vinto entrambi i match giocati contro Trapani.

Gli ultimi match della domenica. Virtus in campo a Brescia

Il programma prosegue con il match d’alta quota tra Germani Brescia–Virtus Segafredo Bologna: a settembre successo dei lombardi in amichevole, dopo 3 vittorie di fila in match ufficiali da parte delle Vu-nere. Ospiti favoriti in quota @1.65 su Sisal mentre la vittoria di Brescia si gioca oltre la pari @2.10.

La Dolomiti Energia Trentino, capolista a punteggio pieno con 8 successi in altrettanti turni, giocherà in casa contro Napolibasket, un testa coda visto che i partenopei sono sempre fanalini di coda e ancora fermi al palo con 8 sconfitte. I trentini sono in vantaggio per 4-2 nei precedenti di Lega Basket Serie A. Possibile un ritorno sul mercato da parte di Trento, che ha perso per almeno tre settimane Selom Mawugbe.

Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Pallacanestro Trieste, che non sta attraversando un grande momento di forma avendo perso entrambi gli incontri prima della sosta. Perfetto equilibrio in 10 precedenti del massimo campionato tra i due team con i sardi che hanno vinto l’ultimissimo incontro.

Chiude il menu la sfida tra UNAHOTELS Reggio Emilia–Givova Scafati. I campani sono in vantaggio per 4-2 nei precedenti del massimo campionato, 7-3 se si considerano tutti i tornei. La Reggiana in queste ore ha firmato l’ex NBA Kenneth Faried e in questa sfida interna è nettamente favorita @1.35 su NetBet contro il @3.20 degli ospiti.

