Nel weekend torna il campionato di pallacanestro italiana con la 12° giornata di regular season che inizia sabato con l’anticipo Trieste-Cremona, e continuerà col grosso dei match alla domenica, tranne il posticipo del lunedì Olimpia Milano-Trapani. Pronostici Basket LBA giornata 12.

Pronostici Basket LBA giornata 12: programma completo e guida tv

Vediamo cosa ci attende per il fine settimana del campionato della pallacanestro italiana, la 12° giornata di LBA dal 21 al 23 dicembre.

PROGRAMMA COMPLERO 12a GIORNATA LBA

21.12. 20:30 Trieste-Cremona (DAZN-Eurosport 1)

22.12. 16:30 Venezia-Brescia (DAZN-Eurosport 2)

22.12. 17:00 Sassari-Treviso (DAZN)

22.12. 17:30 Pistoia-Tortona (DAZN)

22.12. 18:15 Basket Napoli-Scafati (DAZN-DMAX)

22.12. 19:00 Reggiana-Varese (DAZN)

22.12. 20:00 Trento-Virtus Bologna (DAZN)

23.12. 19:00 Olimpia Milano-Trapani (DAZN)

Classifica Basket LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 20 (10-1)

2 Trapani Shark 18 (9-2)

3 Germani Brescia 18 (9-2)

4 UNAHOTELS Reggio Emilia 16 (8-3)

5 Virtus Segafredo Bologna 16 (8-3)

6 Pallacanestro Trieste 12 (6-5)

7 NutriBullet Treviso Basket 12 (6-5)

8 Bertram Derthona Yachts 12 (6-5)

9 EA7 Emporio Armani Milano 12 (6-5)

10 Givova Scafati 8 (4-7)

11 Umana Reyer Venezia 8 (4-7)

12 Banco di Sardegna Sassari 8 (4-7)

13 Openjobmetis Varese 6 (3-8)

14 Estra Pistoia 6 (3-8)

15 Vanoli Basket Cremona 4 (2-9)

16 Napolibasket 0 (0-11)

Anticipo del sabato, a Triste arriva la Vanoli

La Pallacanestro Trieste, tornata al successo nell’ultimo turno, cerca un successo in chiave playoff contro la Vanoli Basket Cremona, che fin qui ha vinto solo 2 volte e occupa la penultima posizione. I friulani hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro i lombardi, dopo che gli stessi si erano imposti nei 2 scontri antecedenti.

Le partite di domenica di Basket Serie A (22 dicembre 2024)

Domenica il menu si apre con l’Umana Reyer Venezia, reduce da 2 sconfitte consecutive, che ospita la Germani Brescia, forte del suo 3° posto in graduatoria. I lombardi hanno vinto l’ultimo precedente ma, se si considera anche l’Eurocup, Brescia ha perso 5 dei 6 incroci più recenti contro i Lagunari.

Il Banco di Sardegna Sassari, che negli ultimi 4 turni ha maturato 2 successi e altrettante sconfitte, se la vedrà con la Nutribullet Treviso Basket, lanciatissima dalle 5 vittorie consecutive maturate negli ultimi tempi. Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi 4 incroci tra queste due compagini, con i sardi che sono però in leggero vantaggio (7-6) nei 13 match disputati dal 2010 ad oggi.

L’Estra Pistoia proverà a tirarsi fuori dalle sabbie mobili ospitando la Bertram Derthona Tortona, attualmente in piena lotta playoff e reduce da 2 vittorie negli ultimi 3 turni. Gli unici precedenti tra i due team risalgono alla scorsa edizione della Lega Basket Serie A e hanno visto prevalere in entrambi i casi i toscani.

Derby campano tra il fanalino di coda Napolibasket, ancora a secco di successi, e la Givova Scafati, che nel turno precedente ha conquistato il suo 4° successo stagionale. Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime due stagioni di Serie A tra le due compagini con 2 successi per parte, ma nel computo totale del massimo campionato Napoli prevale per 5-3.

L’UNAHOTELS Reggio Emilia, saldamente al 4° posto, se la dovrà vedere nel fortino amico contro l’Openjobmetis Varese, che è reduce dal suo 3° successo stagionale. Totale equilibrio nei 6 precedenti più recenti tra queste due squadre, ma gli emiliani prevalgono per 6-4 allargando il range agli ultimi 10 incroci.

Scontro d’altissima quota tra la Dolomiti Energia Trentino, prima in classifica ma reduce dalla prima sconfitta, e Virtus Segafredo Bologna, che attualmente occupa la quinta piazza con un ritmo altalenante negli ultimi turni. Considerando tutte le competizioni, solo un successo per i trentini contro le Vu Nere, che hanno vinto 11 dei 12 incontri più recenti. Gli emiliani dovrebbero recuperare per l’occasione Toko Shengelia.

Posticipo del lunedì con l’Olimpia Milano

Chiuderà il programma la gara tra l’EA7 Emporio Armani Milano, reduce dal ko di Eurolega e Trapani Shark, seconda in classifica e battuta in questa regular season solo in 2 occasioni. Non ci sono precedenti tra le due squadre, ragion per cui sarà il primissimo incrocio storico, con Ettore Messina e i suoi che dovranno fare molta attenzione soprattutto a Paul Eboua e Gabe Brown, rivelatisi subito importanti per coach Repesa in casa Trapani.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.