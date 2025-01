Turno pre Epifania per il campionato di pallacanestro italiano di Serie A, la LBA che torna in campo nel weekend del 4 e 5 gennaio, un turno chiuso dall’interessante derby emiliano tra Reggio Emilia e la Virtus Bologna. Pronostici Basket LBA giornata 14.

Pronostici Basket LBA giornata 14: programma completo e guida TV

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 14° giornata di regular season per la LBA.

PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA LBA

04.01. 20:00 Treviso-Brescia (DAZN-Eurosport 2)

04.01. 20:45 Basket Napoli-Tortona (DAZN)

05.01. 12:00 Sassari-Varese (DAZN-Eurosport 2)

05.01. 17:00 Pistoia-Olimpia Milano (DAZN)

05.01. 17:30 Scafati-Trieste (DAZN)

05.01. 18:15 Venezia-Trapani (DAZN-DMAX)

05.01. 18:30 Trento-Cremona (DAZN)

05.01. 20:00 Reggiana-Virtus Bologna (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 22 (11-2)

2 Germani Brescia 22 (11-2)

3 Trapani Shark 20 (10-3)

4 Virtus Segafredo Bologna 18 (9-4)

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 18 (9-4)

6 Bertram Derthona Yachts 16 (8-5)

7 EA7 Emporio Armani Milano 16 (8-5)

8 Pallacanestro Trieste 14 (7-6)

9 Banco di Sardegna Sassari 12 (6-7)

10 NutriBullet Treviso Basket 12 (6-7)

11 Umana Reyer Venezia 10 (5-8)

12 Givova Scafati 8 (4-9)

13 Openjobmetis Varese 8 (4-9)

14 Estra Pistoia 6 (3-10)

15 Vanoli Basket Cremona 4 (2-11)

16 Napolibasket 2 (1-12)

Gli anticipi di sabato per la 14° giornata Basket LBA

Tra sabato 4 e domenica 5 gennaio si gioca la 14° giornata del campionato di basket di Serie A: già sette squadre si sono qualificate alle Final Eight di Coppa Italia. Si inizia sabato con un doppio anticipo.

Dopo 2 sconfitte consecutive, la Nutribullet Treviso Basket cerca riscatto contro la Germani Brescia, che fin qui ha perso solo 2 volte in questa regular season. I lombardi hanno vinto entrambi gli ultimi 2 precedenti ufficiali, ma il bilancio nei 10 scontri più recenti è in perfetto equilibrio (5-5). Le quote di LOTTOMATICA danno gli ospiti favoriti @1.55.

Il fanalino di coda Napolibasket ospita la Bertram Derthona Tortona, che ha sempre vinto negli ultimi 3 turni e che è favorita in quota @1.58 su PLANETWIN365 per un altro successo. Sarà il 7° confronto della storia recente in Lega Serie A e il bilancio è al momento di 3 vittorie per parte.

Le partite di domenica 5 gennaio per la pallacanestro italiana

Il Banco di Sardegna Sassari torna in campo in casa contro l’Openjobmetis Varese: i lombardi hanno vinto entrambi gli ultimi 2 precedenti, ma nei 12 scontri più recenti soccombono per 8-4. Sardi favoriti @1.30 su SNAI per la vittoria.

L’Estra Pistoia cerca il 4° successo in campionato e ci proverà in un impegno davvero tosto contro l’EA7 Emporio Armani Milano, reduce da 2 successi. Solo 3 vittorie per i toscani nei 14 incontri più recenti contro i milanesi che sono nettamente favoriti anche questa volta (quote al momento non disponibili).

Dopo 2 KO di seguito, la Givova Scafati se la vedrà contro la Pallacanestro Trieste che occupa attualmente l’ottava posizione in classifica. Nel primo doppio scontro in LBA dello scorso anno, 1 vittoria per parte per queste due compagini. Scafati gioca in casa ma è sfavorita @2.15 su SISAL.

Dopo il ritorno al successo dell’ultimo turno, l’Umana Reyer Venezia proverà ad allungare la striscia positiva contro il Trapani Shark. Non ci sono precedenti tra i due team, ragion per cui si tratterà del primo scontro in assoluto e anche i book non si schierano, lasciando le quote abbastanza in equilibrio, con i padroni di casa leggermente sfavoriti @2 sugli ospiti @1.80.

La capolista Dolomiti Energia Trentino, che è in calo visto che ha perso 2 volte negli ultimi 3 turni di campionato, sulla carta parte comunque favorita contro la Vanoli Basket Cremona, attualmente penultima. Perfetto equilibrio nei 10 scontri più recenti, dopo che i trentini si erano imposti in tutti e 3 gli scontri antecedenti. Nei giorni scorsi la Vanoli Cremona ha annunciato l’esonero di Demis Cavina al cui posto subentra Pierluigi Brotto, il suo vice, non il momento migliore per sfidare la capolista che infatti è favorita @1.23 su GOLDBET per la vittoria.

Chiude il programma il derby emiliano tra UNAHOTELS Reggio Emilia–Virtus Segafredo Bologna, entrambe appaiate a quota 18 punti. La Reggiana ha vinto solo 3 dei 14 derby ufficiali più recenti ma in questa trasferta il nuovo coach delle V-Nere, Dusko Ivanovic, non avrà a disposizione un giocatore importante come Toko Shengelia, che dovrebbe rientrare il 10 gennaio dopo l’ulcera duodenale che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.