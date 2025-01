Nel fine settimana si gioca la Serie A della pallacanestro italiana in campo sabato 11 e domenica 12 gennaio. Il big match più interessante è lo scontro al vertice tra Brescia-Trento, due squadre in calo. Interessante anche Olimpia Milano-Reggiana. Pronostici Basket LBA giornata 15.

Pronostici Basket LBA giornata 15: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 15° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 11 e 12 gennaio 2025.

PROGRAMMA COMPLETO 15° GIORNATA LBA

11.01. 19:30 Tortona-Scafati (DAZN)

11.01. 20:00 Brescia-Trento (DAZN)

11.01. 20:30 Trapani-Sassari (DAZN-Eurosport 2)

12.01. 16:30 Cremona-Venezia (DAZN-Eurosport 2)

12.01. 17:00 Olimpia Milano-Reggiana (DAZN)

12.01. 18:15 Varese-Treviso (DAZN-DMAX)

12.01. 19:00 Trieste-Pistoia (DAZN)

12.01. 20:45 Virtus Bologna-Basket Napoli (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 22 (11-3)

2 Germani Brescia 22 (11-3)

3 Virtus Segafredo Bologna 20 (10-4)

4 Trapani Shark 20 (10-4)

5 EA7 Emporio Armani Milano 18 (9-5)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 18 (9-5)

7 Pallacanestro Trieste 16 (8-6)

8 Bertram Derthona Yachts 16 (8-6)

9 NutriBullet Treviso Basket 14 (7-7)

10 Banco di Sardegna Sassari 12 (6-8)

11 Umana Reyer Venezia 12 (6-8)

12 Openjobmetis Varese 10 (5-9)

13 Givova Scafati 8 (4-10)

14 Estra Pistoia 6 (3-11)

15 Vanoli Basket Cremona 6 (3-11)

16 Napolibasket 4 (2-12)

Basket LBA: gli anticipi di sabato 11 gennaio

Il fine settimana della pallacanestro italiana si apre con un triplo anticipo del sabato per la 15° giornata di Basket LBA, con Bertram Derthona Tortona, attualmente ottava in classifica, che ospita la Givova Scafati, che ha cambiato nuovamente allenatore dopo 3 ko di seguito: Marco Ramondino prende il posto di Damiano Pilot, che a sua volta era subentrato a Marcelo Nicola. Scafati ha vinto l’ultimo precedente contro questo avversario, dopo che aveva sempre perso nei 3 scontri antecedenti.

Sfida per il primato tra Germani Brescia–Dolomiti Energia Trentino, attualmente appaiate in vetta con 22 punti. I lombardi sono reduci dal ko di Treviso, mentre Trento ha perso entrambi gli ultimi 2 match di campionato ed è in calo con 3 ko negli ultimi 4 turni, a conferma di un momento non proprio positivo. A gennaio 2024 l’ultimo precedente che ha visto Brescia imporsi in trasferta dopo 3 sconfitte di fila contro questo avversario. Nei 10 precedenti più recenti, vantaggio netto dei trentini per 7-3. Anche se in trasferta, ci aspettiamo che i trentini se la giocheranno. Le quote danno Trento sfavorita @2.50 per la vittoria, un azzardo troppo rischioso, meglio Trento +5.5 @1.70.

Appuntamento in Sicilia tra Trapani Shark–Banco di Sardegna Sassari, formazioni reduci entrambe da una sconfitta e che si incrociano per la prima volta nella loro storia.

Basket LBA: le sfide di domenica 12 gennaio

Passiamo alle sfide di domenica, e ad aprire il programma c’è la Vanoli Basket Cremona che dopo il successo a sorpresa a Trento cerca altri punti salvezza ospitando l’Umana Reyer Venezia, reduce da 2 vittorie consecutive. Totale equilibrio negli ultimi 4 precedenti tra questi due team, anche se Venezia rimane avanti 7-3 se si guardano gli ultimi 10 testa a testa.

Al Forum di Assago va in scena la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano–UNAHOTELS Reggio Emilia, attualmente appaiate a quota 18 punti, ma in un momento di forma diametralmente opposta. Gli uomini di Ettore Messina hanno sempre vinto le ultime 3 gare di campionato e hanno vinto anche in Eurolega, mentre gli emiliani sono reduci da 2 sconfitte consecutive in campionato. I milanesi vengono da 2 successi di fila contro la Reggiana, che ha vinto solo 1 degli ultimi 19 scontri ufficiali contro i meneghini.

L’Openjobmetis Varese, dopo 2 successi di fila, 3 negli ultimi 4 turni, ospita la Nutribullet Treviso Basket, tornata al successo nell’ultimo turno in casa contro Brescia. Ai veneti l’ultimo precedente, dopo ben 3 successi di fila dei lombardi, che sono in vantaggio per 12 a 4 nelle 16 sfide più recenti.

La Pallacanestro Trieste cerca punti playoff contro l’Estra Pistoia, che sta vivendo il momento più critico della sua stagione. Tra Serie A e A2 sono 6 i precedenti tra queste due compagini e il bilancio è in perfetto equilibrio, anche se nel massimo campionato i friulani sono avanti per 3-1 e ci sono altre news positive per Trieste che recupera il centro Jayce Johnson.

Chiude il weekend il match della Segafredo Arena Virtus Bologna-Napolibasket, che è rinato vincendo 2 delle ultime 3 gare di campionato. Un solo successo dei partenopei negli ultimi 6 incroci contro gli emiliani. La Virtus Bologna è impegnata nel mercato per allungare il roster, anche se i due nomi più caldi degli ultimi tempi, ovvero James Nunnally ed Edmund Sumner sembrano al momento lontani.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per lo scudetto di pallacanestro

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto della pallacanestro italiana nella stagione 2024-2025 dove Milano si mantiene favorita su Bologna. Staccatissime tutte le altre, ad iniziare da Brescia @13, Trapani @23 e Trento addirittura @34 volte la posta nonostante l’ottima prima parte di stagione dei dolomitici.

