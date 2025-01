Nel weekend si gioca la 17° giornata della regular season per la Lega Serie A Basket. Si gioca tra sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025, con il turno che terminerà in Sardegna con la sfida tra Sassari-Virtus Bologna. Pronostici Basket LBA giornata 17.

Pronostici Basket LBA giornata 17: programma completo e guida tv pallacanestro italiana

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 17° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025.

CALENDARIO COMPLETO 17° GIORNATA LBA REGULAR SEASON

25.01. 17:30 Tortona-Reggiana (DAZN)

25.01. 19:00 Varese-Brescia (DAZN)

25.01. 20:00 Treviso-Basket Napoli (DAZN-Eurosport 2)

25.01. 20:30 Trapani-Pistoia (DAZN)

26.01. 16:00 Cremona-Scafati (DAZN)

26.01. 16:45 Venezia-Trento (DAZN-Eurosposrt 2)

26.01. 17:00 Olimpia Milano-Trieste (DAZN)

26.01. 18:15 Sassari-Virtus Bologna (DAZN-DMAX)

CLASSIFICA BASKET LBA 2024-2025

1 Trapani Shark 24 (12-4)

2 Germani Brescia 24 (12-4)

3 Dolomiti Energia Trentino 24 (12-4)

4 Virtus Segafredo Bologna 24 (12-4)

5 Pallacanestro Trieste 20 (10-6)

6 Bertram Derthona Yachts 20 (10-6)

7 EA7 Emporio Armani Milano 20 (10-6)

8 UNAHOTELS Reggio Emilia 18 (9-7)

9 Umana Reyer Venezia 16 (8-8)

10 NutriBullet Treviso Basket 14 (7-9)

11 Openjobmetis Varese 12 (6-10)

12 Banco di Sardegna Sassari 12 (6-10)

13 Givova Scafati 8 (4-12)

14 Estra Pistoia 8 (4-12)

15 Vanoli Basket Cremona 6 (3-13)

16 Napolibasket 6 (3-13)

Le partite di sabato 25 gennaio, Serie A Basket

Ad aprire la 17° giornata del campionato di basket italiano, la Lega Basket Serie A, saranno Bertram Derthona Tortona–UNAHOTELS Reggio Emilia sfida importante in chiave playoff. Gli ospiti stanno attraversando un periodo di crisi e vengono da ben 4 ko consecutivi, mentre i padroni di casa sono 3-1 nelle ultime 4. All’andata, successo interno degli emiliani, che avevano sempre perso nelle 4 sfide antecedenti contro i piemontesi.

Il secondo anticipo del sabato è il derby lombardo tra Openjobmetis Varese–Germani Brescia: entrambe sono reduci da una sconfitta in campionato, ma i padroni di casa hanno la metà dei punti degli ospiti e devono assolutamente migliorare la propria classifica. Con il successo interno dell’andata, Brescia ha portato a 3 le vittorie consecutive con Varese, contro cui ha perso solo 2 volte negli 8 scontri più recenti. Varese dovrà rinunciare ancora a Keifer Sykes, dato in rientro la prossima settimana.

La NutriBullet Treviso Basket, reduce da 2 ko consecutivi, ospiterà il Napolibasket, che con 3 vittorie negli ultimi 5 turni sta provando a tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. All’andata, successo esterno per i veneti, che hanno così pareggiato il record nei 16 scontri più recenti (8-8).

La sorprendente capolista Trapani Shark, reduce da 2 vittorie di fila, ospiterà l’Estra Pistoia tornata al successo proprio nell’ultimo turno. All’andata, successo esterno dei siculi, che avevano perso 3 su 4 precedenti di A2 prima di quella gara.

LBA, le partite di domenica 26 gennaio 2025

Ad aprire la domenica di pallacanestro italiana c’è un match che mette in palio due punti pesantissimi in chiave salvezza: Vanoli Cremona Basket–Givova Scafati. All’andata vittoria dei campani guidati da Marco Ramondino.

Dopo 4 successi consecutivi, l’Umana Reyer Venezia ospita la Dolomiti Energia Trentino in forte calo visto che dopo un avvio superlativo ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite, quindi parliamo di squadre che stanno andando in direzioni opposte. Un solo successo dei Lagunari negli ultimi 5 match, compresa la sconfitta dell’andata subita a Trento.

L’EA7 Emporio Armani Milano, reduce proprio dal ko di Venezia, se la vedrà al Forum di Assago con la Pallacanestro Trieste, che ha vinto il match di andata in casa, dopo che aveva sempre perso nei 3 scontri antecedenti contro i milanesi. Dal mercato non arrivano notizie positive visto che Ettore Messina non potrà contare sul ritorno di Danilo Gallinari, visto che il Gallo ha deciso di giocare a Porto Rico.

Chiude il programma la sfida tra Banco di Sardegna Sassari (sempre perdente negli ultimi 3 turni) e la Virtus Segafredo Bologna, che viene da 4 successi di fila in campionato ma che dovrà gestire le energie visto che le V Nere hanno giocato anche giovedì sera in Eurolega. Solo 1 successo dei sardi nei 6 precedenti più recenti, 3 se si allarga il range agli ultimi 11 incroci.

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano. Comanda Milano @1.65 con Bologna @2.65 alle sue spalle, poi si salta in doppia cifra fino Brescia @13. Continua a sorprendere e a scendere di quota Trapani @21, mentre perde terreno l’ex capolista e dominatrice delle prime giornate, Trento @41, che ormai è raggiunta anche da Reggio Emilian e Venezia entrambe @51 volte la posta.

