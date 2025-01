Il mese di febbraio inizia col weekend della pallacanestro italiana, arrivata alla 18° giornata di regular season per la Serie A Basket. Vediamo il calendario completo con guida tv, quote, analisi e i nostri consigli con i Pronostici Basket LBA giornata 18.

Pronostici Basket LBA giornata 18: programma completo e guida tv pallacanestro italiana

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 18° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 1 e 2 febbraio 2025.

CALENDARIO COMPLETO 18° GIORNATA LBA

01.02. 20:00 Reggiana-Cremona (DAZN-Eurosport 2)

01.02. 20:30 Trieste-Tortona (DAZN)

02.02. 12:00 Basket Napoli-Brescia (DAZN)

02.02. 16:00 Scafati-Sassari (DAZN)

02.02. 16:45 Pistoia-Treviso (DAZN-Eurosport 2)

02.02. 17:30 Olimpia Milano-Varese (DAZN)

02.02. 18:15 Trento-Trapani (DAZN-DMAX)

02.02. 19:00 Virtus Bologna-Venezia (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Trapani Shark 26 (13-4)

2 Germani Brescia 26 (13-4)

3 Dolomiti Energia Trentino 26 (13-4)

4 Virtus Segafredo Bologna 24 (12-5)

5 EA7 Emporio Armani Milano 22 (11-6)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 20 (10-7)

7 Pallacanestro Trieste 20 (10-7)

8 Bertram Derthona Yachts 20 (10-7)

9 Umana Reyer Venezia 16 (8-9)

10 Banco di Sardegna Sassari 14 (7-10)

11 NutriBullet Treviso Basket 14 (7-10)

12 Openjobmetis Varese 12 (6-11)

13 Estra Pistoia 8 (4-13)

14 Givova Scafati 8 (4-13)

15 Vanoli Basket Cremona 8 (4-13)

16 Napolibasket 8 (4-13)

LBA 18° giornata: gli anticipi di sabato 1 febbraio 2025

Ad aprire il fine settimana di pallacanestro italiana, con la 18° giornata di regular season LBA, è UNAHOTELS Reggio Emilia–Vanoli Basket Cremona. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria, anche se gli emiliani sono sesti e in piena corsa playoff, mentre i lombardi devono allontanarsi dalla zona rosso della classifica, in corsa per la salvezza. All’andata, 4° successo di fila per la Reggiana, che invece aveva sempre perso nei 3 incroci precedenti.

Il secondo anticipo del sabato è Pallacanestro Trieste–Bertram Derthona Tortona, entrambe appaiate a quota 20 e in cerca di punti dopo le sconfitte subite nel turno scorso. All’andata vittoria esterna di Trieste in Piemonte, dopo che Tortona aveva sempre vinto nelle ultime quattro sfide.

LBA 18° giornata: I match di domenica 2 febbraio 2025

Domenica, il fanalino di coda Napolibasket, dopo 2 vittorie di fila (3-1 nelle ultime 4 giornate), ospiterà la Germani Brescia, che occupa la seconda piazza e che nelle ultime settimane ha avuto un rendimento altalenante. All’andata, successo interno per i lombardi, che si sono così portati sull’8-2 nel computo dei 10 precedenti di LBA.

Cerca un successo che manca da troppo tempo la Givova Scafati, che ospita in Campania il Banco di Sardegna Sassari. All’andata, successo esterno per Scafati, che aveva sempre perso nei precedenti 4 incroci con i sardi. Nei giorni scorsi, Sassari si è rinforzata sul mercato riportando a casa Rashawn Thomas.

Occasione per l’Estra Pistoia, che spera di fare bottino pieno contro i veneti della NutriBullet Treviso Basket, che ha sempre perso negli ultimi 3 turni. Con il successo dell’andata, Treviso si è portata sul 4-1 nei precedenti contro i toscani.

Punta al 12° successo stagionale l’EA7 Emporio Armani Milano, impegnata nel derby contro l’Openjobmetis Varese, che ha 10 punti in meno rispetto alle Scarpette Rosse e che viene da due sconfitte. All’andata, vittoria a sorpresa di Varese nel derby tra le mura amiche, dopo che l’Olimpia Milano si era sempre imposta nei 6 match precedenti. La sfida è un classico del basket italiano, con i milanesi a rappresentare la squadra che ha vinto più scudetti, mentre Varese è la formazione italiana che ha conquistato più coppe dei Campioni: la rivalità affonda le radici addirittura negli anni 60’. Da segnalare la grande prestazione in settimana dell’Olimpia Milano che in Eurolega è riuscita a battere niente poco di meno che il Panathinaikos.

Sfida d’altissima quota tra la Dolomiti Energia Trentino, reduce da 2 vittorie consecutive dopo 3 sconfitte, e Trapani Shark, che con 3 successi di fila si è tenuta stretta la vetta, seppur a parità di punteggio. All’andata successo dei siciliani nel primo scontro del massimo campionato, dopo che Trento si era imposta in entrambi i match precedenti di A2.

Chiude il menu il match tra Virtus Segrafredo Bologna, reduce dal ko di Sassari, e Umana Reyer Venezia, che ha ceduto a Trento tra le mura amiche nel turno precedente. Con il match vinto all’andata, Bologna si è portata sul 12-2 nello score dei 14 precedenti più recenti tra questi due team considerate tutte le competizioni.

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano. Non cambia quasi niente al vertice, con l’Olimpia sempre favorita sulla Virtus, e Brescia staccatissima in tripla cifra, come Trapani che rimane al comando, ma rimane anche snobbata per la vittoria finale.

