Nuovo weekend di pallacanestro italiana in campo sabato 8 e domenica 9 febbraio con la 19° giornata di regular season per quanto riguarda la Lega A di Basket. Il turno sarà aperto dalla capolista Olimpia Milano impegnata a Sassari mentre il giorno dopo anche la Virtus Bologna giocherà in trasferta a Tortona. Pronostici Basket LBA giornata 19.

Pronostici Basket LBA giornata 19: programma completo e guida tv pallacanestro italiana

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 19° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 8 e 9 febbraio 2025.

CALENDARIO COMPLETO 19° GIORNATA LBA

08.02. 20:00 Sassari-Olimpia Milano

08.02. 20:30 Pistoia-Scafati

09.02. 16:30 Treviso-Reggiana

09.02. 17:00 Varese-Trento

09.02. 18:15 Brescia-Trieste

09.02. 19:00 Venezia-Basket Napoli

09.02. 19:30 Tortona-Virtus Bologna

09.02. 20:00 Cremona-Trapani

CLASSIFICA BASKET LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 28 (14-4)

2 Trapani Shark 26 (13-4)

3 Virtus Segafredo Bologna 26 (13-5)

4 Germani Brescia 26 (13-5)

5 EA7 Emporio Armani Milano 24 (12-6)

6 Pallacanestro Trieste 22 (11-7)

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 22 (11-7)

8 Bertram Derthona Yachts 20 (10-8)

9 NutriBullet Treviso Basket 16 (8-10)

10 Umana Reyer Venezia 16 (8-10)

11 Banco di Sardegna Sassari 14 (7-11)

12 Openjobmetis Varese 12 (6-12)

13 Napolibasket 10 (5-13)

14 Givova Scafati 10 (5-13)

15 Estra Pistoia 8 (4-14)

16 Vanoli Basket Cremona 8 (4-14)

Basket LBA 19° giornata: gli anticipi di sabato 8 febbraio 2025

La 19° giornata di Basket LBA 2024-2025, il massimo campionato di pallacanestro italiana è la sfida tra Banco di Sardegna Sassari, che attualmente occupa l’undicesima posizione, e l’EA7 Emporio Armani Milano, che è quinta e viene da 2 successi consecutivi. All’andata, successo netto per le Scarpette Rosse al Forum di Assago: i sardi hanno vinto solo una partita nelle ultime 11 ufficiali contro questo avversario. In questo turno però Milano è reduce dal doppio match di Eurolega, che potrebbe aver tolto energie fisiche e mentali agli uomini di Ettore Messina.

Il secondo anticipo del sabato è Estra Pistoia-Givova Scafati, rispettivamente penultima e terzultima della regular season, con campani che sono tornati a vincere proprio nel turno precedente. All’andata, i campani si sono imposti tra le mura amiche portandosi sul 2-1 nei confronti con i toscani in LBA, ma, allargando il campo anche all’A2, Scafati ha vinto in totale 5 degli ultimi 6 incroci.

Basket LBA 19° giornata: le partite di domenica 9 febbraio 2025

Domenica pomeriggio la NutriBullet Treviso Basket, tornata al successo dopo 3 ko di fila, ospita la UNAHOTELS Reggio Emilia, che arriva da 2 vittorie. Negli ultimi 6 incroci tra questi due team, Reggio Emilia ha vinto 5 volte, compreso il match dell’andata.

L’Openjobmetis Varese ospita la Dolomiti Energia Trentino con le due formazioni che arrivano all’appuntamento in una situazione diametralmente opposta: i lombardi hanno sempre perso negli ultimi 3 turni, mentre i trentini sono risaliti al primo posto con tre vittorie nello stesso arco di tempo. Trento ha sempre vinto negli ultimi 5 incroci (compreso il match casalingo dell’andata) contro Varese.

Appuntamento interno per la Germani Brescia, attuale quarta forza del campionato, che ospita la Pallacanestro Trieste, che si trova due posizioni sotto e con 4 punti in meno. Con il successo dell’andata, Brescia ha conquistato il 4° successo di fila contro i friulani, il 7° negli 8 incroci più recenti. Per l’occasione, Trieste potrà schierare in campo il nuovo acquisto Sean McDermott.

Dopo 2 sconfitte l’Umana Reyer Venezia se la vedrà con il Napolibasket che ha inanellato una serie di 3 vittorie consecutive negli ultimi turni che gli hanno permesso di abbandonare l’ultimo posto in cui i partenopei erano stati per lungo tempo nella prima parte di regular season. Sarà l’8° confronto tra queste due compagini in Lega Basket Serie A con il bilancio che è nettamente dalla parte dei lagunari con 6 successi a 1, compresa la vittoria dell’andata maturata in Campania di misura (80-81).

Proverà a risollevarsi dopo le ultime 2 sconfitte consecutive la Bertram Derthona Yachts Tortona, ma dovrà vedersela con la Virtus Segafredo Bologna. Le Vu Nere hanno contro i piemontesi all’andata, 11 successo degli emiliani negli ultimi 13 precedenti con Tortona, inoltre Dusko Ivanovic avrà l’arma in più rappresentata da Justin Holiday, ultimo arrivato in casa dei bolognesi.

Chiude il programma il fanalino di coda Vanoli Basket Cremona, che sarà impegnato in una sorta di testa coda contro il Trapani Shark, attuale seconda forza della regular season, che ha vinto il primo scontro di LBA all’andata. Per provare a riprendersi Cremona si è mossa sul mercato e ha aggiunto al roster di coach Pierluigi Brotto l’esperto lungo Christian Burns.

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano. L’Olimpia Milano rimane la squadra da battere, con. La Virtus Bologna principale (e quasi unica secondo le quote) avversaria dei milanesi, anche se i felsinei si sono un pò staccati, quasi @3 volte la posta rispetto ai milanesi che scendono @1.54.

