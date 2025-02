Da mercoledì 12 febbraio la pallacanestro italiana si sposta a Torino per le Final Eight della Coppa Italia 2025. Vediamo tutti i primi match, calendario, guida tv, migliori quote e analisi con consigli per le scommesse su Basket Coppa Italia 2025.

Basket Coppa Italia 2025: il programma completo delle Final Eight

Da mercoledì 12 febbraio prendono il via le Frecciarossa Final Eight 2025 di Coppa Italia di basket. Appuntamento dalla Inalpi Arena di Torino, dove si contenderanno il trofeo otto squadre: Germani Brescia, Trapani Shark, Dolomiti Energia Trentino , Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, UNAHOTELS Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste e Bertram Derthona Tortona.

Format Coppa Italia basket. Ricordiamo che, da quando è stata introdotta la formula attuale delle Final Eight, la Coppa Italia di basket non prevede più turni eliminatori, poiché la fase di qualificazione è rappresentata dal girone di andata del campionato, al termine della quale le prime otto in classifica vengono ammesse a giocarsi appunto la coppa. Non è qualificata per questa edizione la vincitrice della passata edizione, ovvero il Napoli Basket.

Guida TV Coppa Italia basket. Tutte le gare delle Final Eight di Coppa Italia saranno trasmesse in chiaro su DMAX, mentre solo per gli abbonati alle rispettive piattaforme l’appuntamento è anche su Eurosport 1 e DAZN. Di seguito il calendario completo:

Mercoledì 12 febbraio

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona – ore 18.00 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano – ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Giovedì 13 febbraio 2025

Dolomiti Energia Trentino – UNAHOTELS Reggio Emilia – ore 18.00 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

Trapani Shark – Pallacanestro Trieste – ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 – DMAX

SEMIFINALI

Sabato 15 febbraio 2025

Vincente Brescia – Tortona / Vincente Bologna – Milano – ore 18.00 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Vincente Trento – Reggio Emilia / Vincente Trapani – Trieste – ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

FINALE

Domenica 16 febbraio 2025

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 – ore 17.15 DAZN – Eurosport 1 – DMAX – NOVE

Le prime sfide di Coppa Italia

Vediamo le prime 4 sfide che ci attendono dal 13 febbraio, in apertura delle Fina Eight di Coppa Italia 2025 di pallacanestro italiana.

Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona

Ad aprire le danze delle Final Eight di Coppa Italia sono Germani Brescia–Bertram Derthona Tortona. I lombardi si presentano al torneo da primi in classifica nella regular season di Serie A dopo il girone di andata e sperano di ripetere l’impresa del 2023, quando vinsero contro la Virtus Bologna. I piemontesi invece si sono qualificati all’ultimo grazie al successo su Scafati. L’incrocio più recente tra le due compagini si è giocato a gennaio, con vittoria esterna di Tortona all’overtime, dopo che Brescia aveva sempre vinto nei 6 precedenti.

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano

Subito contro le due grandi della pallacanestro italiana, e favorite principali anche in Coppa Italia: Virtus Segafredo Bologna–EA7 Emporio Armani Milano. A inizio stagione le due compagini si sono incrociate anche in Supercoppa e in quel caso ad imporsi è stata la formazione di Ettore Messina. Oggi, con Ivanovic al posto di coach Banchi, le Vu Nere hanno trovato nuova linfa e sperano di prendersi una rivincita. In stagione sarà il 4° confronto tra i due team, con Milano al momento avanti per 2-1, anche se Bologna ha vinto l’incrocio più recente al Forum in campionato.

Dolomiti Energia Trentino-UNAHOTELS Reggio Emilia

Giovedì la Dolomiti Energia Trentino affronta l’UNAHOTELS Reggio Emilia. Dopo aver ottenuto 10 vittorie nelle prime 10 partite di campionato, l’attuale capolista Trento ha avuto un andamento altalenante e di generale calo. Reggio Emilia fin qui ha saputo mettere in difficoltà diverse squadre più attrezzate di loro e proveranno a fare lo stesso anche contro i dolomitici. A settembre il primo scontro della stagione tra queste due squadre, con Trento che si è imposta in Emilia e anche abbastanza nettamente.

Trapani Shark-Pallacanestro Trieste

Chiude il programma dei primi match Trapani Shark–Pallacanestro Trieste. I siciliani da neopromossi davvero non potevano fare meglio fin qui, e sono senza dubbio la grande sorpresa oltre ad essere potenziali mine vaganti anche in questa Coppa Italia, ma la sfida contro Trieste si preannuncia comunque equilibrata. Trapani ha vinto il match di andata di campionato in trasferta, ottenendo il 2° successo consecutivo contro questo avversario.

Quote Antepost: Olimpia Milano favorita anche in Coppa Italia

Anche la Coppa Italia è terreno di caccia dell’Olimpia Milano, almeno secondo i bookmakers che favoriscono la squadra di Ettore Messina in quota @2.30, e anche qui è la Virtus Bologna la prima avversaria dei meneghini, con le V-Nere offerte @3.50 che come abbiamo visto però saranno subito di fronte al primo turno. La sorpresa Trapani potrebbe essere il terzo incomodo @7 anche in coppa mentre con Brescia si sale in doppia cifra @10 volte la posta. A seguire vediamo anche le quote principali (testa a testa, handicap ed Over-Under) dei primi 4 match.

