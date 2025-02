Fine settimana con le semifinali della Frecciarossa Coppa Italia di pallacanestro, in campo sabato con Olimpia Milano-Brescia e Trento-Trieste che ci diranno quali saranno le formazioni che si sfideranno nella finalissima di domenica, sempre a Torino. Vediamo analisi, quote, programma completo e guida tv Semifinali Basket Coppa Italia 2025.

Risultati Final Eight Coppa Italia basket 2025

Partiamo con i risultati dei primi match giocati a Torino per le Final Eight della Frecciarossa Coppa Italia 2025 di basket. La prima squadra a raggiungere le semifinali è stata la Germani Brescia, con la squadra di Peppe Poeta che ha battuto 86-79 la Bertram Tortona in una partita che si è risolta solamente all’ultimo in un finale incandescente. Amedeo Della Valle segna 20 punti (undici nel solo primo quarto), ma i grandi protagonisti della vittoria bresciana sono soprattutto Nikola Ivanovic (20 punti) e Jason Burnell (17 punti), che con le loro giocate hanno deciso il match nel finale. A Tortona non bastano i 17 punti di Christian Vital e i 13 di Leonardo Candi.

Brescia sfiderà l’Olimpia Milano che ha avuto la meglio nel grande classico della pallacanestro italiana, la Virtus Bologna, quasi una finale anticipata che però si è giocata subito al primo turno dei quarti e i milanesi non hanno lasciato scampo alle V-Nere che se la giocano in un primo tempo equilibrato, ma alla ripresa calano e perdono terreno sulla squadra di coach Ettore Messina che vince 91-77 e vola in semifinale contro Brescia. Top scorer di Milano Shavon Shields con 19 punti, poi per Milano in doppia cifra anche Zach LeDay con 16, Nenad Dimitrijevic con 12 e Leandro Bolmaro con 10. Per Bologna, invece, 20 punti per Momo Diouf, 14 per Tornike Shengelia e 10 di Marco Belinelli.

La terza semifinalista è la Dolomiti Energia Trentino, che supera con il punteggio di 85-80 l’Unahotels Reggio Emilia grazie ad una grande rimonta con un Myles Cale da 22 punti (6/7 da tre). Accanto a lui, gran protagonista Saliou Niang con 18 punti e un gran finale. Dall’altra parte non bastano i 25 di Cassius Winston e i 16 di Kwan Cheatham.

Trento se la vedrà con Trieste che si è presa l’ultimo posto per le semifinaliste superando nel finale 74-72 una combattiva Trapani, grazie alle prestazioni di Amar Alibegovic, top scorer con 18 punti, e di Justin Robinson con 17 punti.

Semifinali Basket Coppa Italia 2025: programma completo e guida tv

Ecco il programma del fine settimana di Coppa Italia di basket a Torino.

SEMIFINALI

Sabato 15 febbraio 2025

Brescia–Milano – ore 18.00 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

Trento–Trieste – ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 – DMAX

FINALE

Domenica 16 febbraio 2025

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 – ore 17.15 DAZN – Eurosport 1 – DMAX – NOVE

Nella prima semifinale l’Olimpia Milano apre favorita con -6.5 punti di handicap mentre la linea Over-Under si gioca a 167.5 punti totali. Lo scorso ottobre Milano ha vinto, ma faticando 88-85 e in casa contro Brescia che però ha sempre perso negli ultimi 5 scontri diretti con l’Olimpia.

Nella seconda semifinale un pò più di equilibrio sulla carta, con Trento avanti Din -4.5 punti di spread e linea O/U poco più bassa a 163.5 punti totali. L’ultimo confronto tra le due squadre è dello scorso novembre a Trento, con vittoria dei padroni di casa per 76-68, vincendo così il 3° confronto diretto negli ultimi 4 precedenti contro Trieste.

Quote Antepost Coppa Italia basket: domina Milano

La vittoria nella finale anticipata con le V-Nere, spinge l’Olimpia Milano ad essere sempre più favorita @1.41 per alzare ancora una volta la Coppa Italia, con Brescia @3.10, che affronterà in semifinale, come principale antagonista, poi troviamo più indietro Trento @7.50 e a chiudere in doppia cifra Trieste @12 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.