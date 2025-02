Torna il campionato di Serie A di pallacanestro italiana che apre il mese di marzo con la 20° giornata di regular season, e ovviamente tutta l’attesa è per il big match d’Italia tra Virtus Bologna-Olimpia Milano. Pronostici Basket LBA giornata 20.

Pronostici Basket LBA giornata 20: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 20° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 1 e 2 marzo 2025.

CALENDARIO 20° GIORNATA REGULAR SEASON LBA

01.03. 20:00 Trento-Tortona (DAZN-Eurosport 2)

01.03. 20:45 Reggiana-Sassari (DAZN)

02.03. 12:00 Basket Napoli-Pistoia (DAZN)

02.03. 16:30 Trieste-Treviso (DAZN)

02.03. 17:30 Scafati-Venezia (DAZN)

02.03. 18:15 Virtus Bologna-Olimpia Milano (DAZN-DMAX)

02.03. 19:00 Brescia-Cremona (DAZN)

02.03. 20:00 Trapani-Varese (DAZN-Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 30 (15-4)

2 Germani Brescia 28 (14-5)

3 Virtus Segafredo Bologna 28 (14-5)

4 EA7 Emporio Armani Milano 26 (13-6)

5 Trapani Shark 26 (13-4)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 24 (12-7)

7 Pallacanestro Trieste 22 (11-8)

8 Bertram Derthona Yachts 20 (10-9)

9 Umana Reyer Venezia 18 (9-10)

10 NutriBullet Treviso Basket 16 (8-11)

11 Banco di Sardegna Sassari 14 (7-12)

12 Openjobmetis Varese 12 (6-13)

13 Givova Scafati 12 (6-13)

16 Vanoli Basket Cremona 10 (5-14)

14 Napolibasket 10 (5-14)

15 Estra Pistoia 8 (4-15)

Gli anticipi del sabato a Trento e Reggio Emilia

Ad aprire la 20° giornata della Lega Serie A di basket in Italia è la sfida tra la capolista Dolomiti Energia Trentino, reduce da 4 vittorie consecutive, e la Bertram Derthona Tortona, che invece ha sempre perso negli ultimi 3 turni. All’andata vittoria dei piemontesi, che hanno così ottenuto il 3° successo nei 4 incroci più recenti contro Trento, il 9° negli ultimi 11 match considerate tutte le competizioni.

L’UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo 3 successi consecutivi, ospita il Banco di Sardegna Sassari che è reduce da 2 ko. All’andata, successo esterno per gli emiliani, che hanno così portato in perfetto equilibrio (3-3) il bilancio degli ultimi 6 precedenti, così come è in equilibrio (2-2) lo score degli ultimi 4 match giocati a Reggio Emilia.

Le partite LBA di domenica 2 marzo 2025

Napolibasket–Estra Pistoia: si affrontano le ultime due della classifica con l’obiettivo di provare a riprendersi. I toscani al momento sono messi peggio dei campani anche se con la vittoria dell’andata Pistoia ha ottenuto il 3° successo consecutivo contro questo avversario in LBA, dopo che aveva sempre perso in A2. I toscani rimangono comunque alle prese con diversi problemi, tra cui anche l’assenza di Karlis Silins.

La Pallacanestro Trieste cerca punti per consolidare la posizione playoff contro la NutriBullet Treviso Basket: solo vittorie dei friulani nei 7 scontri più recenti, compreso quello dell’andata vinto in trasferta.

La Givova Scafati cerca il 3° successo consecutivo ospitando l’Umana Reyer Venezia, che attualmente si trova a due lunghezze dai playoff: con il successo ottenuto all’andata i lagunari si sono portati sul 4-1 nei precedenti di LBA contro i campani.

La Germani Brescia, seconda forza della regular season, ospita la Vanoli Basket Cremona, attualmente terzultima. Entrambe le formazioni hanno avuto lo stesso score nelle ultime 3 giornate con 2 vittorie e 1 sconfitta. All’andata, il derby lombardo è stato conquistato dalla squadra bresciana, che si è così portata sul 5-1 nel bilancio dei 6 scontri più recenti.

La sorpresa Trapani Shark, che ha perso entrambi i match degli ultimi 2 turni, ospita l’Openjobmetis Varese, che è uscita sconfitta dagli ultimi 4 turni di campionato. All’andata l’unico precedente tra i due team, con i siciliani che si sono imposti in trasferta.

Big match Virtus Bologna-Olimpia Milano

Il big match è inevitabilmente la sfida tra le due squadre ritenute sulla carta le principali candidate alla vittoria del titolo, ovvero Virtus Segafredo Bologna–EA7 Emporio Armani Milano.

Palla a due domenica alle 18:15 presso la Virtus Segafredo Arena dove i padroni di casa si presenteranno con 2 punti di vantaggio sulle Scarpette Rosse. Il confronto viene definito il “derby d’Italia” della pallacanestro, che si disputa per la 216ª volta: il bilancio è attualmente di 122 vittorie per i meneghini contro le 93 degli emiliani. In casa della Virtus, però, gli emiliani prevalgono con 64 affermazioni contro le 38 delle Scarpette Rosse.

Tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Eurolega le due compagini si sono già affrontate 4 volte in stagione e il bilancio è nettamente dalla parte degli uomini di Ettore Messina con tre successi a uno. Le prime quote di Sisal favoriscono le V-Nere @1.72, supportate dal fattore campo, mentre la vittoria di Milano si gioca @2 volte la posta.

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano. Domina sempre l’Olimpia che questa domenica, in caso di vittoria nello scontro diretto proprio con la Virtus, potrebbe calare ancora dall’attuale @1.54.

