Nel weekend si gioca la 21° giornata di regular di LBA, il massimo campionato di pallacanestro italiana, la Serie A di basket, dove continua la lotta scudetto. Si continuerà fino a lunedì con un posticipo di lusso che è anche il big match di questo turno, ovvero lo scontro al vertice tra le prime della classe: Virtus Bologna-Trento. Pronostici Basket LBA giornata 21.

Pronostici Basket LBA giornata 21: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 21° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 8, 9 e 10 marzo 2025.

CALENDARIO 20° GIORNATA REGULAR SEASON LBA

08.03. 20:00 Cremona-Basket Napoli (DAZN-Eurosport 1)

09.03. 12:00 Sassari-Venezia (DAZN)

09.03. 16:00 Tortona-Varese (DAZN)

09.03. 16:30 Pistoia-Brescia (DAZN)

09.03. 17:30 Olimpia Milano-Treviso (DAZN)

09.03. 18:15 Reggiana-Trapani (DAZN-DMAX)

09.03. 20:00 Trieste-Scafati (DAZN)

10.03. 20:00 Virtus Bologna-Trento (DAZN-Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Dolomiti Energia Trentino 30 (15-5)

2 Germani Brescia 30 (15-5)

3 Virtus Segafredo Bologna 30 (15-5)

4 Trapani Shark 28 (14-4)

5 EA7 Emporio Armani Milano 26 (13-7)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 26 (13-7)

7 Pallacanestro Trieste 24 (12-8)

8 Bertram Derthona Yachts 22 (11-9)

9 Umana Reyer Venezia 20 (10-10)

10 NutriBullet Treviso Basket 16 (8-12)

11 Banco di Sardegna Sassari 14 (7-13)

12 Openjobmetis Varese 12 (6-13)

13 Givova Scafati 12 (6-14)

14 Vanoli Basket Cremona 10 (5-15)

15 Estra Pistoia 10 (5-15)

16 Napolibasket 10 (5-15)

Cremona-Basket Napoli: anticipo del sabato

L’anticipo del sabato che apre la 21° giornata della Serie A di Basket italiano, LBA; è uno scontro per la salvezza tra Vanoli Basket Cremona–Napolibasket, entrambe in fondo alla classifica con 10 punti. Sarà il sesto incrocio tra le due formazioni, con i lombardi che attualmente comandano per 3-2, compreso il successo dell’andata e quello ottenuto nell’ultimo confronto della stagione passata.

Quote Goldbet leggermente dalla parte dei padroni di casa offerti @1.70 per la vittoria mentre il successo esterno si gioca @2.10 su Planetwin365. Linea Over-Under fissata a 165.5 punti totali su Sisal.

Le partite di domenica 9 marzo in LBA

Domenica si inizia con il Banco di Sardegna Sassari che cercherà di invertire la rotta dopo 3 ko consecutivi, ospitando un’Umana Reyer Venezia in piena corsa per un posto nei playoff dopo le ultime 2 vittorie. Con il successo esterno ottenuto all’andata, i sardi si sono imposti in 5 degli ultimi 6 match contro i lagunari.

La Bertram Derthona Tortona, al momento 8°, cercherà di consolidare i playoff ospitando un’Openjobmetis Varese che sta attraversando un periodo difficile ma che spera di riavere Jaylen Hands: squalificato per due giornate dopo l’espulsione di Trapani, si attende l’esito del ricorso.

. All’andata, vittoria dei piemontesi, che si sono sempre imposti nei 6 scontri più recenti.

L’Estra Pistoia, tornata al successo contro Napoli nell’ultimo turno, dopo 3 sconfitte consecutive, ospiterà la Germani Brescia, che è salita in vetta con Trento e Bologna, grazie alle ultime 2 vittorie. Con il successo dell’andata, sono ben 8 le vittorie di fila dei lombardi contro i toscani con questi ultimi che dovranno capire anche il destino di Maurice Kemp e Maverick Rowan, con il primo che si sta regolarmente allenando con i compagni, a differenza del secondo.

Dopo aver perso a Bologna, l’EA7 Emporio Armani Milano cerca riscatto al Forum di Assago contro la NutriBullet Treviso Basket, reduce da 2 ko consecutivi. Milano ha sempre battuto i veneti nelle ultime 5 gare ufficiali, perdendo solo una volta nelle ultime 13. Milano si starebbe muovendo anche sul mercato in chiave futura puntando due giocatori di Trento: Quinn Ellis e Saliou Niang.

L’UNAHOTELS Reggio Emilia in grande forma va a caccia del 5° successo consecutivo e dell’aggancio a Trapani Shark, prossima avversaria, che nell’unico precedente ufficiale, quello dell’andata, si è imposta in maniera netta per 109-73.

La Pallacanestro Trieste cerca punti playoff contro la Givova Scafati, che è caduta nell’ultimo turno dopo 2 successi consecutivi. Sarà il 4° incrocio nel massimo campionato e al momento il bilancio è a favore di Trieste per 2-1.

Posticipo 21° giornata Serie A Basket: big match Virtus Bologna-Trento

Chiuderà il programma il posticipo di lunedì che è anche il grande big match di questo turno al vertice della LBA, in campo alla Virtus Segafredo Arena con i padroni di casa della Virtus Bologna che ospitano la Dolomiti Energia Trentino. Entrambe sono appaiate in vetta a 30 punti, ma gli ospiti vengono dal ko interno contro Tortona, mentre le Vu Nere hanno sempre vinto nei 3 turni più recenti, tra cui il successo sull’Olimpia che ha ridato animo alla squadra felsinea.

All’andata, vittoria interna per Trento, che invece aveva sempre perso nei 6 incroci precedenti. Le quote Snai favoriscono le V-Nere vincenti @1.33 contro gli ospiti offerti @3 volte la posta. Linea Over-Under non ancora disponibile (166 punti totali tra le due squadre nell’andata a Trento).

Quote antepost: gli aggiornamenti per lo scudetto di basket

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria dello scudetto di Basket italiano. Su Bet365 la Virtus Bologna @2.80 rimane staccata dall’Olimpia Milano grande favorita @1.65 per la vittoria dello scudetto di pallacanestro, anche se le V-Nere hanno superato i meneghini nel big match dello scorso turno che ha permesso alla Virtus di agganciare al comando Trento e Brescia che però rimangono indietro nelle quote.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.