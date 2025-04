Nel fine settimana si gioca la 25° giornata della regular season per la Lega Basket Serie A, la LBA della pallacanestro italiana che continuerà fino a lunedì sera col posticipo Treviso-Virtus Bologna. Vediamo programma completo, classifiche, guida tv, migliori quote e Pronostici Basket LBA giornata 25.

Pronostici Basket LBA giornata 25: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 25° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 5-6-7 aprile 2025.

CALENDARIO 24° GIORNATA REGULAR SEASON LBA

05.04. 20:00 Trento-Scafati (DAZN-Eurosport 2)

05.04. 20:30 Tortona-Trapani (DAZN)

06.04. 17:00 Trieste-Basket Napoli (DAZN)

06.04. 17:30 Pistoia-Sassari (DAZN)

06.04. 18:15 Varese-Cremona (DAZN-DMAX)

06.04. 19:00 Reggiana-Olimpia Milano (DAZN)

06.04. 20:00 Brescia-Venezia (DAZN-Eurosport 2)

07.04. 20:00 Treviso-Virtus Bologna (DAZN)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Trapani Shark 34 (17-7)

2 Virtus Segafredo Bologna 34 (17-7)

3 Germani Brescia 34 (17-7)

4 Dolomiti Energia Trentino 32 (16-8)

5 EA7 Emporio Armani Milano 32 (16-8)

6 Pallacanestro Trieste 30 (15-9)

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 28 (14-10)

8 Umana Reyer Venezia 28 (14-10)

9 Bertram Derthona Yachts 28 (14-10)

10 Banco di Sardegna Sassari 20 (10-14)

11 NutriBullet Treviso Basket 18 (9-15)

12 Napolibasket 16 (8-16)

13 Vanoli Basket Cremona 14 (7-17)

14 Openjobmetis Varese 14 (7-17)

15 Givova Scafati 12 (6-17)

16 Estra Pistoia 10 (5-19)

Serie A Basket: gli anticipi di sabato 5 aprile

Il primo anticipo del sabato che apre la 25° giornata di Basket LBA vede di fronte la Dolomiti Energia Trentino, reduce da 2 sconfitte consecutive, e la Givova Scafati, che occupa la penultima posizione in graduatoria e viene da una striscia di 5 ko di fila. Trento ha vinto il match d’andata, portandosi sul 4-1 nei precedenti di Serie A, 5 vittorie negli ultimi 6 incroci considerando tutte le competizioni.

Il secondo match vede invece in campo la Bertram Derthona Tortona, che rincorre un posto nei playoff, e il Trapani Shark, che nonostante il ko del turno precedente è ancora in vetta alla classifica di regular season. All’andata, il primo scontro di LBA, ha visto prevalere i piemontesi in trasferta: sono 4 i trionfi di Tortona negli ultimi 5 match con la formazione siciliana considerando tutti i tornei.

I match di domenica per la 25° giornata LBA

Domenica il menu si apre con il match tra Pallacanestro Trieste, che occupa il 6° posto dopo gli ultimi 2 successi consecutivi, e che sfida la Napolibasket, che grazie alle 3 vittorie conquistate di seguito, è salito al 12° posto. Co il successo esterno dell’andata, i friulani hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva sui partenopei, la quinta nei 6 match più recenti.

L’Estra Pistoia fanalino di coda e sempre sconfitto nelle ultime 4 partite, ospita il Banco di Sardegna Sassari che ha sempre vinto negli ultimi 3 turni. All’andata, successo dei sardi, che nelle ultime 10 sfide con questo avversario sono nettamente in vantaggio per 8-2.

Openjobmetis Varese-Vanoli Basket Cremona si trovano di fronte a pari punti e dopo aver vinto entrambe l’ultima gara di LBA. Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi 8 incroci, con Cremona che si è imposta nel derby lombardo dell’andata giocato nel fortino amico. Per l’occasione, il coach di Varese Ioannis Kastritis aggiungerà al gruppo l’ultimo arrivato, Grant Anticevich, che prenderà il posto del lungodegente Justin Gray.

Mette in palio punti pesanti la sfida tra UNAHOTELS Reggio Emilia, reduce da 2 ko consecutivi, e l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha perso a Napoli nel turno precedente. La Reggiana non ha mai vinto negli ultimi 3 match contro le Scarpette Rosse, imponendosi solo una volta negli ultimi 20 incroci, considerate tutte le competizioni.

La Germania Brescia, attuale terza forza del campionato di pallacanestro italiana, se la dovrà vedere con una delle squadre più in forma, l’Umana Reyer Venezia, sempre vincente nelle ultime 6 gare di campionato. Brescia si è imposta sia nella gara di andata, sia nell’ultimo match disputato in casa lo scorso anno, dopo che aveva sempre perso nei 5 match antecedenti, considerando tutte le competizioni.

Treviso-Virtus Bologna: il posticipo del lunedì

Chiuderà il programma il posticipo del lunedì NutriBullet Treviso Basket–Virtus Segafredo Bologna: con la vittoria interna dell’andata, le Vu Nere hanno ottenuto il terzo successo consecutivo contro i veneti, il 13° negli ultimi 14 match.

In casa Bologna, intanto, tiene banco il mercato: gli emiliani cercano di completare il roster in vista del finale di stagione dopo l’addio di Rayjon Tucker (ufficializzato dall’AEK Atene) e dell’imminente saluto di Andrejs Gražulis, che non rientra nei piani tecnici di Dusko Ivanovic.

