Fine settimana importante per il campionato di pallacanestro italiano che andrà avanti fino a lunedì con un posticipo ai piani alti della Lega Basket Serie A ancora più importante: Virtus Bologna-Brescia. Pronostici Basket LBA giornata 26.

Pronostici Basket LBA giornata 26: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 26° giornata di regular season per la LBA in campo nel weekend del 12-13-14 aprile 2025.

CALENDARIO COMPLETO 26° GIORNATA LBA

12.04. 20:00 Basket Napoli-Varese (DAZN-Eurosport 1)

12.04. 21:00 Scafati-Reggiana (DAZN)

13.04. 12:00 Trapani-Treviso (DAZN)

13.04. 13:00 Olimpia Milano-Pistoia (DAZN)

13.04. 17:30 Sassari-Tortona (DAZN)

13.04. 18:15 Venezia-Trieste (DAZN-DMAX)

13.04. 20:00 Cremona-Trento (DAZN)

14.04. 20:00 Virtus Bologna-Brescia (DAZN-Eurosport 1)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Trapani Shark 36 (18-7)

2 Virtus Segafredo Bologna 36 (18-7)

3 Germani Brescia 36 (18-7)

4 Dolomiti Energia Trentino 34 (17-8)

5 EA7 Emporio Armani Milano 32 (16-9)

6 Pallacanestro Trieste 32 (16-9)

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 30 (15-10)

8 Umana Reyer Venezia 28 (14-11)

9 Bertram Derthona Yachts 28 (14-11)

10 Banco di Sardegna Sassari 22 (11-14)

11 NutriBullet Treviso Basket 18 (9-16)

12 Vanoli Basket Cremona 16 (8-17)

13 Napolibasket 16 (8-17)

14 Openjobmetis Varese 14 (7-18)

15 Givova Scafati 12 (6-18)

16 Estra Pistoia 10 (5-20)

Serie A Basket: gli anticipi di sabato

L’anticipo che apre al 26° giornata di Basket LBA, sabato si gioca tra Napolibasket–Openjobmetis Varese, e mette in palio preziosi punti salvezza tra due squadre attualmente divise da sole 2 lunghezze. I campani sono reduci dal ko di Trieste maturato dopo 3 successi consecutivi e vogliono assolutamente riprendere la corsa. All’andata, secondo successo consecutivo dei lombardi contro i campani, il 5° negli ultimi 6 precedenti.

Sempre in Campania la Givova Scafati, attualmente penultima, si troverà di fronte l’UNAHOTELS Reggio Emilia, che in questo momento occupa il 7° posto e vuole assolutamente rimanere in zona playoff. Sarà l’8° confronto tra questi due team in LBA, con la Reggiana che attualmente si trova in vantaggio nel bilancio per 4-3.

Le partite LBA di domenica 13 aprile

Domenica si inizia con Trapani Shark–NutriBullet Treviso Basket. I siciliani, attualmente in vetta alla classifica di regular season, dovranno fare attenzione alla voglia di rivalsa dei veneti, reduci da 2 ko consecutivi. Fino al 2019 le due squadre si erano affrontate solo in A2, mentre all’andata di questa stagione si è disputato il primo e unico precedente di LBA con il successo esterno dei siciliani per 71-87.

Dopo due sconfitte consecutive, l’EA7 Emporio Armani Milano cerca riscatto contro il fanalino di coda Estra Pistoia (priva anche di Maurice Kemp), che fin qui ha ottenuto solo 5 successi. Insomma, sulla carta non dovrebbe esserci storia, così come non c’è stata nel successo esterno dell’andata ottenuto dalle Scarpette Rosse: per i toscani, solo 3 successi negli ultimi 15 incroci con i meneghini.

Banco di Sardegna Sassari–Bertram Derthona Tortona arrivano allo scontro diretto in situazioni diametralmente opposte: i sardi sono reduci da 4 vittorie di fila, mentre i piemontesi hanno sempre perso negli ultimi 2 turni. All’andata, il terzo successo consecutivo per Tortona contro questo avversario, dopo che Sassari aveva sempre vinto nei 3 incroci antecedenti.

Dopo il ko di Brescia, l’Umana Reyer Venezia ospita la Pallacanestro Trieste (3 vittorie negli ultimi 3 turni) con l’obiettivo di difendere l’8° posto. I lagunari, che hanno vinto la gara esterna dell’andata, hanno perso solo una volta contro i friulani negli ultimi 8 incroci. Per la gara di domenica i veneti non dovrebbero avere a disposizione Tyler Ennis, alle prese con problemi alla schiena.

La Vanoli Basket Cremona va a caccia del 3° successo consecutivo contro la quotata Dolomiti Energia Trentino, già battuta all’andata in trasferta e nell’ultimo match (casalingo) della passata stagione.

Il posticipo Virtus Bologna-Brescia

Chiude il programma la sfida d’altissima quota tra Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, entrambe appaiate dietro Trapani ed entrambe reduci da 2 successi di fila. All’andata, vittoria interna dei lombardi, che però avevano sempre perso nei 3 scontri antecedenti contro gli emiliani. Solo 3 vittorie di Brescia negli ultimi 8 match giocati alla Virtus Segafredo Arena.

