Il campionato di pallacanestro italiano si gioca tutto sabato 19 aprile per lasciare la domenica di Pasqua di riposo, ad eccezione dell’anticipo del venerdì con in campo Olimpia Milano-Cremona. Vediamo programma completo, guida tv, quote, analisi e Pronostici Basket LBA giornata 27.

Pronostici Basket LBA giornata 27: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 27° giornata di regular season per la LBA in campo il 18 e 19 aprile 2025.

CALENDARIO COMPLETO 26° GIORNATA LBA

18.04. 20:30 Olimpia Milano-Cremona (DAZN)

19.04. 16:00 Reggiana-Basket Napoli (DAZN)

19.04. 18:00 Varese-Sassari (DAZN-Eurosport 1)

19.04. 19:15 Treviso-Tortona (DAZN-Eurosport 2)

19.04. 19:30 Pistoia-Virtus Bologna (DAZN)

19.04. 20:00 Trieste-Trento (DAZN)

19.04. 20:30 Trapani-Venezia (DAZN)

19.04. 20:45 Brescia-Scafati (DAZN-DMAX)

CLASSIFICA LBA 2024-2025

1 Virtus Segafredo Bologna 38 (19-7) *

2 Trapani Shark 38 (19-7) *

3 Germani Brescia 36 (18-8)

4 Dolomiti Energia Trentino 36 (18-8)

5 EA7 Emporio Armani Milano 34 (17-9)

6 Pallacanestro Trieste 32 (16-10)

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 32 (16-10)

8 Umana Reyer Venezia 30 (15-11)

9 Bertram Derthona Yachts 28 (14-12)

10 Banco di Sardegna Sassari 24 (12-14)

11 NutriBullet Treviso Basket 18 (9-17)

12 Vanoli Basket Cremona 16 (8-17)

13 Openjobmetis Varese 16 (8-18)

14 Napolibasket 16 (8-18)

15 Givova Scafati 12 (6-19)

16 Estra Pistoia 10 (5-21)

* già qualificata ai playoff

Anticipo Olimpia Milano-Cremona

L’anticipo del venerdì è il derby lombardo tra EA7 Emporio Armani Milano–Vanoli Basket Cremona con gli ospiti che non battono le Scarpette Rosse in match ufficiali da ben 9 incroci, dopo 2 successi consecutivi nel 2019. Gli uomini di Ettore Messina sono tornati al successo in campionato dopo 2 ko di fila, mentre Cremona è caduta in casa contro Trento dopo 2 vittorie consecutive.

Quote tutte per l’Olimpia quotata al massimo @1.11 su Eurobet per la vittoria nel testa a testa, mentre la sorpresa Cremona si prende @7 volte la posta su Sisal. Linea handicap piazzata a -13.5 punti di spread per Milano mentre la linea Over-Under si gioca mediamente a 166.5 punti, in quota @1.85 su Goldbet.

Le partite LBA di sabato 19 aprile

Sabato l’UNAHOTELS Reggio Emilia ospita Napolibasket sul parquet amico di Reggio Emilia, con gli emiliani che hanno sempre vinto negli ultimi 2 turni consolidando i playoff, mentre i campaniarrivano da un doppio ko. Con la vittoria dell’andata, la Reggiana si è portata sul 4-1 negli ultimi 5 incroci con i campani.

La seconda partita del sabato vede l’Openjobmetis Varese (2 successi negli ultimi 3 turni) contro una delle squadre più in forma del momento, ovvero il Banco di Sardegna Sassari, reduce da 5 vittorie consecutive. I lombardi hanno però vinto gli ultimi 3 incroci con i sardi, compreso quello dell’andata.

NutriBullet Treviso Basket–Bertram Derthona Tortona cercano entrambe di interrompere la striscia perdente visto che tutte e due hanno sempre perso negli ultimi 3 turni, con i piemontesi che sono perfino usciti dalla zona playoff. I veneti hanno vinto all’andata in casa, 3° vittoria consecutiva contro questo avversario, che si è imposto una sola volta nei 7 incroci di LBA più recenti.

La Virtus Segafredo Bologna, dopo aver agganciato la vetta con le ultime 3 vittorie consecutive, sarà di scena in casa del fanalino di coda Estra Pistoia, che ha battuto le Vu Nere solo 5 volte in 15 precedenti di LBA. Si tratta di un classico testa-coda e le V-Nere sono favorite con -12.5 punti di spread per questa trasferta in Toscana.

Pallacanestro Trieste-Dolomiti Energia Trentino mette in palio punti pesanti nella corsa playoff, con gli ospiti rilanciati dalle ultime 2 vittorie consecutive. In questa stagione le due compagini ci sono già affrontate 2 volte (tra campionato e Coppa Italia) e si sono sempre imposti i trentini. Totale equilibrio nei 10 match ufficiali più recenti, con 5 affermazioni per parte.

Trapani Shark, a sorpresa già qualificata per i playoff, ospita l’Umana Reyer Venezia, che invece deve ancora consolidare l’ottava posizione. All’andata l’unico precedente con vittoria di Venezia per 91-82.

Chiude il weekend la Germania Brescia, attualmente terza in graduatoria, che sfida la Givova Scafati, che è penultima e vuole evitare la retrocessione. I lombardi hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro questo avversario, compreso quello in trasferta dell’andata: solo un successo di Scafati negli ultimi 8 confronti con Brescia tra Serie A e A2.

Quote Antepost LBA: Milano sempre favorita per lo scudetto di Basket italiano

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallacanestro italiana dove Milano rimane in vantaggio su Bologna, tutte staccate le altre.

