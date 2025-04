Il Coni ha deciso di rinviare le partite del 26 aprile quindi il prossimo turno della Serie A di pallacanestro italiana si gioca tutto tra domenica 27 e lunedì 28 aprile. Vediamo i Pronostici Basket LBA giornata 28.

Pronostici Basket LBA giornata 28: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 28° giornata di regular season per la LBA in campo il 27 e 28 aprile 2025.

CALENDARIO COMPLETO 28° GIORNATA LBA

27.04. 11:30 Trento-Sassari (DAZN)

27.04. 17:30 Scafati-Treviso (DAZN)

27.04. 17:30 Tortona-Olimpia Milano (DAZN)

27.04. 18:15 Brescia-Reggiana (DAZN-DMAX)

27.04. 19:30 Virtus Bologna-Varese (DAZN)

27.04. 20:00 Venezia-Pistoia (DAZN-Eurosport 2)

28.04. 20:00 Cremona-Trieste (DAZN)

28.04. 20:30 Basket Napoli-Trapani (DAZN-Eurosport 2)

CLASSIFICA LBA REGULAR SEASON 2024-2025

1 Virtus Segafredo Bologna 40 (20-7) *

2 Trapani Shark 40 (20-7) *

3 Germani Brescia 38 (19-8) *

4 Dolomiti Energia Trentino 38 (19-8) *

5 EA7 Emporio Armani Milano 36 (18-9)

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 34 (17-10)

7 Pallacanestro Trieste 32 (16-11)

8 Umana Reyer Venezia 30 (15-12)

9 Bertram Derthona Yachts 28 (14-13)

10 Banco di Sardegna Sassari 24 (12-15)

11 NutriBullet Treviso Basket 20 (10-17)

12 Openjobmetis Varese 18 (9-18)

13 Vanoli Basket Cremona 16 (8-19)

14 Napolibasket 16 (8-19)

15 Givova Scafati 12 (6-21)

16 Estra Pistoia 10 (5-22)

* qualificata ai playoff

Le partite di domenica 27 aprile, 28° Giornata LBA

La 28° giornata della Lega Basket Serie A si apre domenica con la Dolomiti Energia Trentino a caccia del 4° successo consecutivo nella sfida interna contro il Banco di Sardegna Sassari che ha battuto anche all’andata (2° successo di fila contro i sardi, dopo un pilottò di 6 sconfitte consecutive dei dolomitici contro questo avversario.

La Givova Scafati ospita la Nutribullet Treviso Basket con i padroni di casa quasi all’ultima spiaggia visto che si trovano al penultimo posto con sole 6 vittorie in stagione, mentre i veneti sono abbastanza tranquilli ma sembrano aver abbandonato da tempo le speranze di playoff. Sarà il 10° confronto nel massimo campionato tra i due team e il bilancio è favorevole a Treviso (6-3), che ha vinto anche il match casalingo dell’andata.

Dopo 4 ko di fila, la Bertram Derthona Tortona proverà a rientrare in top 8 anche se la sfida interna contro l’EA7 Emporio Armani Milano è proibitiva visto che la squadra di Milano deve svegliarsi visto che è scivolata al 5° posto anche se è reduce da 2 vittorie consecutive. All’andata, successo esterno dei piemontesi, che però avevano sempre perso nei 7 confronti precedenti contro le Scarpette Rosse.

Scontro d’alta quota tra Germani Brescia–UNAHOTELS Reggio Emilia, con gli ospiti che stanno attraversando un periodo molto positivo (3 vittorie consecutive in campionato). Con il successo dell’andata, sono 6 le vittorie consecutive di Brescia contro gli emiliani (7-1 negli ultimi 8 incroci).

La Virtus Segafredo Bologna, che ha sempre vinto nelle ultime 4 giornate di campionato, ospita l’Openjobmetis Varese, che nello stesso parziale ha ottenuto 3 successi quindi scontro tra due squadre in ottima forma. All’andata, successo interno per i lombardi, che però non avevano mai vinto nei precedenti 11 incroci con le Vu Nere.

L’Umana Reyer Venezia, che ha perso 2 volte negli ultimi 3 turni, se la vedrà con il fanalino di coda Estra Pistoia. I lagunari hanno vinto all’andata, portando a 3 i successi contro i toscani, che invece si erano imposti nei due incontri precedenti.

Doppio posticipo lunedì 28 aprile per il 28° turno di Serie A basket

A chiudere la giornata ci sarà un doppio posticipo al lunedì. Vanoli Basket Cremona–Pallacanestro Trieste si trovano di fronte dopo aver perso entrambe gli ultimi due turni e con gli ospiti che devono difendere una piazza nella top 8. Con il match dell’andata, Trieste è giunta a 5 successi consecutivi contro i lombardi.

Napolibasket proverà a interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive contro quella che non è più da considerare una rivelazione, ovvero Trapani Shark. All’andata l’unico precedente di LBA con i siciliani che si sono imposti in casa portandosi sul 3-2 nel totale dei precedenti considerando anche l’A2.

