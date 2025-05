Il primo weekend di maggio ospita la 29° giornata della regular season di Basket LBA in Italia. Siamo agli sgoccioli della stagione regolare, vediamo i match che ci attendono con analisi e consigli per le scommesse, in particolare su Trento-Reggiana di domenica. Pronostici Basket LBA giornata 29.

Pronostici Basket LBA giornata 29: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo del weekend di pallacanestro italiana, con la 29° giornata di regular season per la LBA in campo il 3 e 4 maggio 2025.

CALENDARIO 29° GIORNATA BASKET LBA

03.05. 20:00 Trento-Reggiana (DAZN)

04.05. 18:15 Pistoia-Cremona (DAZN-Eurosport 2)

04.05. 18:15 Sassari-Brescia (DAZN)

04.05. 18:15 Scafati-Virtus Bologna (DAZN)

04.05. 18:15 Tortona-Basket Napoli (DAZN)

04.05. 18:15 Trapani-Olimpia Milano (DAZN-DMAX)

04.05. 18:15 Treviso-Venezia (DAZN-Eurosport 2)

04.05. 18:15 Varese-Trieste (DAZN)

CLASSIFICA REGULAR SEASON LBA 2024-2025

1 Virtus Segafredo Bologna 42 (21-7) *

2 Trapani Shark 42 (21-7) *

3 Dolomiti Energia Trentino 40 (20-8) *

4 Germani Brescia 40 (20-8) *

5 EA7 Emporio Armani Milano 38 (19-9) *

6 UNAHOTELS Reggio Emilia 34 (17-11) *

7 Pallacanestro Trieste 34 (17-11) *

8 Umana Reyer Venezia 30 (15-13)

9 Bertram Derthona Yachts 28 (14-14)

10 Banco di Sardegna Sassari 24 (12-16)

11 NutriBullet Treviso Basket 22 (11-17)

12 Openjobmetis Varese 18 (9-19)

13 Vanoli Basket Cremona 16 (8-20)

14 Napolibasket 16 (8-20)

15 Givova Scafati 12 (6-22)

16 Estra Pistoia 12 (6-22)

* qualificata ai playoff

Trento-Reggiana, anticipo del sabato della 29° giornata Basket LBA

L’anticipo della 29° giornata di Basket LBA mette di fronte Dolomiti Energia Trentino–UNAHOTELS Reggio Emilia, squadre in campo sabato sera alle ore 20:00. Entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la seconda fase della stagione. Sarà il 3° incrocio in quest’annata tra i due team, con quello di Trento che si è imposto sia all’andata in Emilia, sia in Coppa Italia. Per l’occasione, la Reggiana potrà nuovamente schierare Kenneth Faried, che dopo un lieve me si è riaggregato al gruppo tornando abile e arruolabile.

Le quote vedono nettamente avanti i padroni di casa @1.45 su Snai per la vittoria nel testa a testa, mentre il successo della Reggiana si prende @2.90 su BetFlag. Secondo noi il distacco non è così marcato e consigliamo di puntare sugli underdogs in trasferta, con REGGIO EMILIA +5.5 @1.90 Bet365, sfruttando la linea di handicap. Infine le scommesse Over-Under che si giocano mediamente a 163.5 punti totali con Sisal che offre l’Over @1.80 rispetto a Under @1.90.

Le partite di domenica per la 29° giornata della Serie A di pallacanestro italiana

Domenica l’Estra Pistoia, che torna a credere alla salvezza dopo il successo su Venezia, ospita la Vanoli Cremona Basket, che ha sempre perso negli ultimi 3 turni. I toscani hanno vinto all’andata in trasferta e più in generale sempre negli ultimi 4 precedenti, 3 di LBA e 1 di A2.

Il programma prosegue con Banco di Sardegna Sassari–Germani Brescia. I sardi vengono da 2 sconfitte consecutive che hanno infranto il sogno playoff, mentre i lombardi nello stesso parziale hanno sempre vinto. Con la vittoria interna dell’andata, Brescia ha pareggiato lo score degli ultimi 6 scontri con il punteggio di 3-3.

Testa-coda tra Givova Scafati–Virtus Segafredo Bologna, una gara che sulla carta dovrebbe avere un esito scontato: le Vu-nere hanno vinto all’andata in casa e in generale negli ultimi 4 match contro i campani.

La Bertram Derthona Tortona, reduce da 5 sconfitte consecutive, si giocherà le ultime chance playoff contro Napolibasket, che a sua volta è in brutto momento visto che ha sempre perso negli ultimi 4 turni. Con il successo dell’andata, i campani si sono portati sul 3-1 negli ultimi 4 scontri con Tortona.

Sfida d’altissima quota tra Trapani Shark, reduce da 4 vittorie di seguito, ed EA7 Emporio Armani Milano, sempre vincente nell’ultimo trittico di partite di campionato. Sarà il secondo e storico incrocio tra le due compagini dopo quello dell’andata che ha visto le Scarpette Rosse imporsi al Forum di Assago per 105-90.

Derby veneto tra la NutriBullet Treviso Basket, che ha sempre vinto negli ultimi 2 turni, e l’Umana Reyer Venezia, che invece ha nello stesso parziale ha sempre perso e ora deve difendere l’ottava piazza, l’ultima che vale l’accesso ai playoff. All’andata, successo esterno dei trevigiani che sperano nel bis.

Chiude la giornata il match tra Openjobmetis Varese–Pallacanestro Trieste, due compagini che non hanno praticamente nulla più da chiedere visto che i lombardi sono salvi e i friulani sono certi dei playoff. All’andata, successo interno di Trieste. Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi 10 incroci con 5 successi a testa.

Quote antepost Scudetto Basket LBA 2024-2025

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di pallacanestro italiana, LBA 2024-2025, anche se in realtà ci sono poche variazioni, con l’Olimpia Milano a farla da padrona sulla Virtus Bologna, e staccatissime tutte le altre.

